È probabilmente il taglio più richiesto, sicuramente quello più versatile. La portabilità la lasciamo decidere alla tua tipologia di capello, anche se sappiamo in partenza che tutte le forme di capelli amano la media lunghezza

Si fa presto a dire tagli per capelli medi, in realtà la lunghezza media è quanto di più opinabile esista nel panorama hair! Alcuni tagli sfiorano le spalle, altri arrivano a mala pena alla base del collo. Per taglio medio si può intendere sia il caschetto lungo (long bob) che quella lunghezza non ancora over size, ma che necessita di almeno altri 10 cm per essere definita tale!

Un taglio medio è senz'altro il mullet, il taglio iper scalato per eccellenza, caratterizzato dal fatto di essere più lungo dietro e più corto sulla parte alta della testa. In questo caso, siamo nel campo dei tagli medio-corti. Se, invece, i capelli si fermano quasi alle spalle, possono essere definiti medio-lunghi. Poi l'effetto finale dipenderà dalle eventuali scalature, specializzate nell'ingannare l'occhio sulla reale lunghezza dei capelli!

Insomma, sotto la categoria tagli capelli medi c'è tutto un mondo da esplorare. Noi ti mostriamo tantissime immagini da cui lasciarti ispirare! Pronta a restare ipnotizzata? Vai con lo scroll!

Tagli capelli medi donna

Come vanno di moda i tagli per capelli medi nel 2022? Per saperlo, tieni a mente questi concetti: morbidezza e praticità. A prescindere dalla tipologia di taglio, più o meno scalato, i capelli medi del 2022 sono soffici e ariosi, anche quando sono molto lisci. L'obiettivo è aggiungere volume il più possibile misurato al tipo di capello: ciò vuol dire rispettare l'unicità di ogni capello, liscio, mosso e riccio che sia. Via libera quindi a tagli facili da gestire che stanno "a posto da soli", seguendo la propria natura (a meno che non si decida di cambiarne la forma con piastra e ferro).

Un occhio di riguardo è rivolto al fattore "gestione", che deve essere veloce e facile. I tagli del momento sono ben calibrati attorno al viso, in modo da non richiedere grandi manovre di styling con gel o mousse. Certo, se poi ci si vuole divertire a modellare il ciuffo o sollevare le punte con spazzola e phon, si è liberi di farlo. E in ciò consiste una delle caratteristiche principali che rendono la media lunghezza un look tanto amato: la sua estrema versatilità.

In alto un esempio di capelli medio-lunghi (Wella).

Ed ecco un taglio medio "classico": come si vede tocca a mala pena la clavicola. Le ciocche più lunghe dei lati ingannano sulla reale lunghezza di questo taglio (Framesi).

Tagli capelli medi mossi

Con i capelli mossi i tagli medi danno probabilmente il meglio di sé. Il motivo? Questa lunghezza misurata di capelli crea un'armonia particolarmente indovinata tra forma e movimento, al punto da ottenere un risultato molto gradevole da guardare. La coppia capelli mossi + tagli medi è come se bilanciasse qualsiasi viso e figura: arrotonda i visi spigolosi, e snellisce quelli paffuti. E poi mette in risalto il collo e le spalle. Il discorso vale sia in presenza di frangia che di ciuffo laterale, ma anche se il taglio lascia la fronte scoperta.

Il bello della media lunghezza è che permette di movimentare facilmente anche i capelli più lisci: basta un tool arricciante, una mousse modellante e i capelli acquistano un po' di ondulazione. Il motivo è squisitamente di origine fisica: essendo più leggeri, i capelli di questa lunghezza sono meno soggetti alla forza di gravità, e quindi tendono a "scendere" meno pesanti. Ciò si traduce nel fatto che sono più facile da rendere mossi. Il concetto vale anche per i capelli ricci: se sfiorano le spalle si prestano a essere "allentati" con il ferro, cioè a veder trasformato il proprio riccio in ondulazione più lenta, effetto beach wave.

Guarda i tagli per capelli medi mossi da copiare: ce n'è per tutti i tipi di onde.

Tagli capelli medi lisci

Se i capelli sono lisci naturali, il suggerimento è di chiedere un taglio medio piuttosto pari. Il motivo? In caso di umidità (una costante in molte città italiane a prescindere dalle le stagioni), questa lunghezza tenderà ad arruffare i capelli, soprattutto se sono sì lisci, ma non estremamente dritti. E quindi, per evitare di sembrare disordinate, si sarà costrette a usare la piastra. Il discorso è valido soprattutto per i capelli da medi a spessi.

Un taglio pari medio mette in evidenza la bellezza dei capelli lisci, rendendoli apparentemente più voluminosi. Si può chiedere una leggera scalatura ai lati, ma solo se la lunghezza arriva a sfiorare la clavicola. Altrimenti, i tagli medi di tendenza per capelli lisci optano per una facile linearità. Ma attenzione: liscio non vuol dire necessariamente spaghetto! Il lieve movimento delle punte che svettano verso l'alto rende questo tipo di look molto glamour e un po' rétro, strizzando l'occhio agli anni '60.

Guarda i tagli per capelli medi lisci naturali, piastrati o voluminosi.

Tagli capelli medi ricci

Come potrai vedere dalla valanga dei tagli di moda nel 2022, proposti in basso, i capelli ricci sembrano amare particolarmente la media lunghezza. Da questo punto in poi, superata cioè la mandibola, il riccio comincia a cedere alla forza di gravità, diventando così meno gonfio. Il discorso cambia con il riccio di tipo afro, ma anche in questo caso con i tagli medi ci vanno a nozze. Essendo meno resistenti a spingere verso l'alto, i capelli medi ricci si gonfieranno meno. Un aspetto che li renderà più gestibili. Certo, poi dipende dal taglio: alcuni modelli tendono a svilupparsi in larghezza, ingannando sulla reale lunghezza dei capelli, ma questa è una caratteristica nota a chi ha i capelli ricci, no?

Guarda i tagli medi per capelli ricci di tutti i tipi.

Tagli capelli medi corti

I capelli medi corti sono una grande categoria entro la quale rientrano tutti i caschetti lunghi, i mullet, i bob scalati, purché le punte superano di almeno 10 cm la mandibola. Si tratta di tagli che non possono definirsi già corti, ma nemmeno medi in senso stretto, quindi, la definizione più indicata è appunto "medio-corti".

In questo caso, il gioco si fa più divertente: ci si può sbizzarrire con le scalature e le sfilature varie di ciocche, rendendo il look più sbarazzino. Quella medio-corta è una lunghezza di capelli piuttosto "indefinita", per cui basta poco a trasformare radicalmente il proprio aspetto. Un dettaglio sostanziale? La frangia! In questi tagli non è più un optional ma un elemento molto caratterizzante del taglio stesso. Provare per credere. Dai un'occhiata a tutti i tagli né corti né medi che vanno di moda nel 2022.

Tagli capelli medi scalati

I capelli medi scalati sono indicati per chi ha i capelli folti che necessitano di essere alleggeriti. E per chi ha manualità con styler e prodotti modellanti. Se i capelli tendono al crespo, le scalature possono infatti mettere in evidenza gli effetti frizz, che spesso si riescono a domare solo con la piastra. I capelli fini, inoltre, quando vengono scalati tropoo, possono sembrare più pochi di quelli di quelli che sono in realtà. Ecco perché si suggerisce di scalare i capelli a chi ha sufficiente volume da reggere eventuali colpi di forbice piuttosto pesanti. Qualche idea?

Guarda i tagli medi con scalature più o meno pronunciate per styling divertenti.

Tagli capelli medi con frangia

Nella lunghezza media la frangia diventa un tutt'uno con il taglio, soprattutto se questo è molto scalato. La bellezza dei tagli medi è che permette di portare la frangia non come se fosse un elemento separato dal resto della chioma, bensì come una caratteristica che dà struttura al taglio stesso. Si può decidere di portarla aperta a tendina, lunga sin sopra gli occhi, di lato, bombata o leggermente sfilata. Ogni frangia ha la sua personalità che si sposa con tutti i tagli medi. Guarda i look più belli di tendenza nel 2022.

Come sceglierli in base alla forma del viso

Ma come si sceglie il taglio medio? Il suggerimento è di osservare la forma del viso, portando tutti i capelli all'indietro, liberando anche il collo. Se il viso ha una forma ovale, sappi che ti doneranno tutti i tagli. Ma la grande maggioranza delle persone ha visi di forma triangolare, quadrata e tonda. Come orientarsi, quindi?

Se hai il viso triangolare, con il mento piccolo e la fronte ampia, starai benissimo con tagli medi con frangia, ma anche dritti, pari e con riga in mezzo.

Se hai il viso quadrato, il taglio medio più adatto a te è quello scalato, con livelli di scalature a scelta.

Se invece il tuo viso è tondo, via libera a tutti i tagli un po' asimmetrici caratterizzati dal ciuffo importante di lato. Meglio scartare tutti i look piatti e iper regolari.

L'attrice ed ex modella Milla Jovovich alla sfilata primavera estate 2022 di Balmain.