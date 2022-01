C he non si dica che sono banali! I capelli alle spalle sono la soluzione perfetta per chi non vuole eccedere con le lunghezze e nemmeno azzardare con un taglio corto. Da abbinare ai ricci, alle onde o a una piega liscia, per i capelli sopra le spalle non possono mancare dettagli cool come frange, ciuffi o scalature.

I capelli alle spalle rientrano a pieno titolo nei tagli medi. Non pensare si tratti di una scelta senza rischi e banale: i capelli fino alle spalle hanno un animo easy&chic, ma anche moderno e contemporaneo. La semplicità delle lunghezze medie, infatti, diviene la base idea per giocare e sperimentare con altri elementi del taglio. Ecco allora che un taglio alle spalle può arricchirsi di scalature audaci, di una frangia piena o di un ciuffo laterale dal sapore retrò. Senza considerare quanto delle lunghezze medie possano essere facili da gestire, anche optando per ricci crespi o un effetto extra liscio. L'unico lato negativo? Un taglio di capelli sulle spalle è davvero difficile da raccogliere e acconciare e gestire le ciocche ribelli potrebbe richiedere tanta lacca. D'altra parte, per assicurarsi la raffinatezza tipica delle lunghezze medie vale la pena correre il rischio, no?

A chi stanno bene i capelli alle spalle?

Considerando la versatilità di questo taglio, è facile capire come i capelli all'altezza delle spalle possano donare davvero a qualsiasi viso. Adattare il cut ai lineamenti è davvero semplice: un volto allungato, ad esempio, avrà bisogno di creare un focal point orizzontale, optando per un taglio leggermente più corto, mentre un viso tondo dovrà cercare di allungare i lineamenti con un taglio alle spalle liscio. Per riequilibrare gli altri tratti caratteristici del volto, poi, è sufficiente distribuire sapientemente il volume. Un taglio liscio e rigoroso inasprirà i lineamenti, mentre onde e boccoli sapranno addolcirli.

I tagli capelli alle spalle e ricci

Un taglio medio si abbina perfettamente ai capelli ricci ed è perfetto per giocare con il volume come preferisci. Mantenere i capelli alle spalle, infatti, permette di fare ben precise scelte sul volume. Puoi provare, ad esempio, a lasciare che i boccoli ricadano leggeri o, al contrario, optare per una piega più crespa, combattere la gravità e fare in modo che la tua chioma assuma tratti da Disco anni 70.

Il taglio medio con frangia

Non c'è miglior abbinamento di quello tra un taglio medio e una frangia lunga, piena e pari. Un modo semplicissimo per creare due layers distinti, dando movimento ai capelli. Modella la lunghezza del taglio in base al tuo viso e alle tue esigenze, lasciando che i capelli accarezzino solo le spalle o vi si poggino completamente.

Capelli scalati alle spalle

Le scalature sono perfette per movimentare qualsiasi taglio, anche quelli medi. Il risultato sono hairstyle di tendenza e interessanti come il Wolf Cut, lo Shag o il classico Mullet. La decisione è solo tua, ma ricorda: hai poche lunghezze a disposizione, perciò, studia con attenzione dove posizionare i layer.

Il bob lungo e sfilato

Tra i capelli medi, il taglio più modaiolo da provare è certamente il lob o caschetto lungo. Specialmente se in abbinamento a lunghezze leggermente sfilate e a una frangetta corta. Ecco allora che un taglio semplice e lineare come il lob si arricchisce di personalità.

I capelli sopra le spalle

Sei tentata da un taglio medio-corto? Prova un taglio di capelli sopra le spalle. Un caschetto dalle misure particolari, che si allontana dalle spalle per posizionarsi all'altezza del collo e diventare ancora più sbarazzino. Il vantaggio, poi, è che allungandosi non perderà il suo fascino, diventano un taglio medio da manuale.

Tagli capelli medi: la piega liscia

Bisogna ammetterlo: i capelli alle spalle sembrano essere fatti per essere abbinati a una piega liscissima. L'effetto finale è davvero couture: le lunghezze lisce, infatti, scolpiranno il viso, incorniciandolo e mettendolo in primo piano. I capelli lisci, infatti, non regalano distrazioni e il focus sarà tutto sul volto.

Capelli medi e asimmetrici alle spalle

Se vuoi arricchire di personalità i capelli medi alle spalle, non ti resta che optare per un taglio asimmetrico. Puoi provare un semplice carrè lungo o lanciarti in disequilibri più complicati, magari, lasciando un ciuffo laterale lungo e accorciando nettamente il resto della chioma o creando un divario importante tra le ciocche frontali e il resto della chioma.

I capelli alle spalle mossi

Preparati a dire sì al capelli mossi alle spalle, forse la combinazione che meglio riesce a esaltare la silhouette di questo tipo di tagli. Con i capelli pari o scalati, con frangia o riga centrale, le onde hanno l'effetto di ammorbidire il taglio e renderlo più contemporaneo e sbarazzino.

Tagli di capelli fino alle spalle

Scegliere un taglio di capelli medio non significa lasciare che la chioma ricada, spenta, sulla clavicola. Questo tipo di cut, infatti, può essere plasmato e modellato in base ai tuoi gusti. Vorresti provare il caschetto, ma non osi tagliare? La soluzione è optare per un bob lungo, che arrivi a solleticare le spalle senza raggiungerle davvero.

Il caschetto lungo e pari

Per valorizzare appieno la linea del taglio, l'ideale è portare i capelli medi pari. L'idea è creare un Collarbone cut, che rispetti tutti i requisiti del perfetto taglio di media lunghezza. Proprio per questo, occorre dare un taglio netto alle punte. In questo modo, la linea dei capelli alle spalle sarà messa in risalto, specialmente le lunghezze medie.