Colori capelli 2024: il trend Mushroom

T ra le tendenze d’autunno ce n’è una declinabile sia in direzione del castano, sia in quella del biondo. Si tratta del trend Mushroom, un’opportunità da tenere in considerazione se si desidera una chioma arricchita da venature in sintonia con la stagione.

Tra i colori capelli di moda nel 2024 ne esiste uno ispirato alle sfumature dei funghi che, durante i mesi autunnali, abitano i boschi? La risposta non soltanto è sì, ma abbiamo a disposizione addirittura ben più di una nuance da cui lasciarci ammaliare. Dal Mushroom Brown, un castano medio-scuro attraversato da sottili sfumature più chiare, al Mushroom Blonde, un biondo sussurrato che può rivelarsi adatto a chi vuole scurire un biondo acceso. Last but not least, il Mushroom Bronde, che ci fa guardare a un trend che ben conosciamo con occhi diversi, ma sempre adoranti.

Colori capelli 2024 per l’autunno: un castano screziato

Sia che si porti un taglio medio, sia che si sfoggi fieramente un haircut lungo, non c’è dubbio sul fatto che sia possibile vestirlo in un castano pieno e ricco. Se il color cioccolato resta di grande attualità, non è da trascurare la chance di conferirgli maggiore tridimensionalità grazie a screziature appena accennate.

Chiedere al proprio parrucchiere di fiducia di realizzare per noi un Mushroom Brown significa portare i colori dell’autunno sulla capigliatura. In particolare, quelli dei funghi e delle ombre dei boschi, che sembrano quasi giocare a nascondino con la luce che filtra fra le chiome degli alberi.

La scelta di sfoggiarlo in versione soft balayage? Ottima se si ama celebrare la morbidezza. Caratteristica che, quest’autunno, non è riservata ai soli cioccolato al latte e caramello. Si può apprezzarla anche così, attraverso un castano medio che porta con sé l’allure dei colori freddi, e tutto l’appeal di una sobria luminosità.

Colori capelli biondi 2024, il Mushroom Blonde

Come già visto con il trend Teddy Bear, anche la tendenza Mushroom può essere interpretata non solo per un castano d’autunno, ma anche per un altrettanto convincente biondo. Colore questo che, come si può vedere su Instagram, viene chiamato Mushroom Blonde. Cosa ha di diverso dagli ultimi biondi di tendenza che hanno acceso la nostra curiosità? Una luminosità per così dire “spenta” che lo rende potenziale ottima scelta per chi, da un biondo più vivo, vuole tornare al castano. Si tratta, infatti, di una tonalità che mixa sapientemente la freddezza del cenere – un colore invernale polveroso – e il chiarore del biondo acceso che qui, però, si fa lunare e decisamente meno brillante.

A livello di tridimensionalità che è in grado di conferire all’estetica della chioma, c’è poco da dire. Sostanzialmente, la rende incredibilmente multidimensionale, al punto da non far sentire la nostalgia di opzioni generalmente considerate più estive, come le varie soluzioni nei toni del miele. Va da sé, allora, che a essere particolarmente valorizzate sono le messe in piega ondulate, anche senza arrivare a delle beach waves vere e proprie. Basta un po’ di movimento per portare aria frizzante in un panorama d’autunno particolarmente soleggiato.

Colore capelli autunno inverno 2024-2025: il Bronde

Un balayage Mushroom Bronde è perfetto per riscoprire uno dei grandi trend degli ultimi anni, ovvero il Bronde. Questa sfumatura di biondo/rosso/castano apparentemente indefinita e in realtà così decisa da essersi conquistata il gradimento di molti può essere protagonista di sfumature fini e delicate, come la tendenza Mushroom richiede. In questo caso, la luce che si intravede attraversare la chioma è piuttosto calda. O tiepida, per essere più aderenti alle temperature di stagione. La soluzione valida per privare di freddezza la capigliatura restando ancorati al periodo autunnale, fatto di nuance corpose ma dalla temperatura da bassa a media.