Frangia: tutti i modi in cui la porteremo questo autunno

L a frangia è destinata a diventare l’accessorio per capelli più cool dell’autunno. Mini, frangetta o maxi: ecco le più cercate e amate

Se ci fossero ancora dubbi. Il 2024 è l’anno di Taylor Swift, che ha tenuto le cronache (e i social) occupati con il suo tour mondiale e, ovviamente con outfit e beauty look. Inutile dire che averla costantemente sotto gli occhi potrebbe aver fatto venire a più di una di noi la voglia di farsi la frangia per l’autunno 2024.

Magari non sarà il suo stesso look anni ‘70 e preferiremo una frangia a tendina morbida e versatile, perfetta per incorniciare il viso e adattarsi sia a capelli lisci che mossi. Si abbina magnificamente al caschetto con frangia, un altro classico che torna in grande stile, soprattutto nella versione scalata e con lunghezze che sfiorano la mandibola. La frangia autunno 2024 si sposa è una scelta favolosa anche per chi preferisce sfoggiare un look più contemporaneo. Il long bob con frangia a tendina è il taglio perfetto: chic e facile da mantenere, si presta anche a chi desidera una permanente con frangia liscia per dare volume e movimento.

Ma non finisce qui. Tra le frange che vedremo questo autunno ci saranno anche le versioni più audaci, come la frangia a farfalla e la frangia sfilata, ideali per chi ama giocare con texture e asimmetrie. Gli anni Y2K sono un’altra grande ispirazione, con il ritorno della Japanese side bang e la 2000s side bang, perfette per chi cerca un look leggermente spigoloso ma sempre glamour.

Per le più coraggiose, la mini frangia è il must-have: ultra corta e audace, perfetta su un pixie cut lungo con frangia per un look da vera trendsetter.

Japanese side bangs: la frangia dell’autunno 2024 più desiderata secondo Pinterest

Secondo Pinterest, la Japanese side bangs avrà un successo senza precedenti, con l’impennata del +1645% di ricerche. È una frangia piena e didascalica, con le punte leggermente girate all’interno che seguono il profilo di occhio e zigomo.

Long pixie con frangia

La sete di tendenze anni ‘90 e Y2K sembra non volersi placare, tra make-up look e tagli di capelli ispirati a quegli anni. E la frangia sul pixie lungo soddisfa pienamente questa esigenza. Pinterest ha visto aumentare le ricerche del 1630%: sarà un segno?

Frangetta

La frangetta piace (+1090%) tanto perché richiede poca manutenzione ed è quella che si fonde perfettamente con ogni taglio e texture di capelli, ricci, mossi o lisci.

La frangia dell’autunno 2024 più cool è quella mini

Vera o posticcia, da Emma Watson a Zendaya, sono tantissime le celeb che hanno sfoggiato una mini frangia. Più è corta e tagliata di netto e più è elemento distintivo dei look edgy con un altissimo coefficiente di coolness e grinta.