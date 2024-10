Autunno 2024: diamoci un taglio (corto)

T agli morbidi e scalati che enfatizzano la texture dei capelli e le geometrie del viso sono il must di questa stagione

Inutile negare che i tagli capelli corti autunno 2024 hanno un certo appeal. Sarà un po’ l’influenza delle celeb che hanno deciso di darci un taglio e accorciare le famose chiome di parecchi centimetri, ma non non si può negare che l’idea di provare un taglio corto ci abbia lasciate del tutto indifferenti.

Lily Collins in press tour per l’ultima stagione di Emily in Paris e il suo caschetto sono la tentazione definitiva per andare dal parrucchiere e cambiare look in favore ti un taglio corto o addirittura XXS.

L’imperativo è uno solo. Trovare una taglio cool che faccia sentire a proprio agio, ma soprattutto che sia facile da gestire. L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è un taglio corto che rubi tempo prezioso per lo styling.

Ecco perché, una volta individuato il taglio capelli corti autunno che ci piacerebbe sfoggiare, è inecessario trovare un bravo hairstylist al quale affidarsi per realizzarlo. Qualcuno in grado di personalizzare il taglio in base alle tue esigenze e che sappia rispettare la texture naturale dei capelli.

Short bob con frangia

Per iniziare in maniera soft e senza cambiamenti drastici, un bob corto con la frangia può essere il primo passo verso nuovi orizzonti. Che il bob sia un evergreen è ormai un dato di fatto e per chi ha già un caschetto o un long bob è solo una questione di coraggio e centimetri. Il bob corto è sicuramente uno dei tagli corti capelli autunno 2024 più ambiti e amati.

Tagli capelli corti autunno 2024: texturizzato con frangia

La frangia sfilata e qualche ciocca in libertà sui lati e la nuca incorniciano il viso giocando con la texture naturale dei capelli.

Il pixie corto. Anzi cortissimo

Tra i tagli capelli corti 2024, il pixie è quello che indubbiamente dà volume e texture ai capelli. Sforbiciate morbide lo rendono non solo super cool, ma anche molto femminile. E inoltre si adatta perfettamente ad ogni età, risultando un taglio corto donna in grado di soddisfare chiunque.

Taglio capelli corti scalati e sfilati: il bixie

Il bixie è un taglio a metà strada tra lo short bob e il pixie, ancora più facile di quest’ultimo da gestire e indubbiamente adatto anche ai capelli ricci.

Taglio capelli donna 2024 scalati e sfilati corti

La frangia, lunga e sfoltita, completa il gioco delle scalature che danno movimento e morbidezza al taglio.