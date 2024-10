I tagli capelli lunghi più belli dell’autunno 2024

L unghezze XXL, layers e scalature: le tendenze capelli lunghi della prossima stagione sono un’inno alla leggerezza

Pari, scalati, con frangia o ciuffo a tendina: quali sono le tendenze per i tagli capelli lunghi dell’autunno? Come da tradizione ogni anno, i primi mesi che seguono il rientro delle vacanze sono focalizzati sulla ricerca di un taglio in grado di regalarci un look super cool per l’inverno.

Una cosa è certa. Il fil rouge di questa stagione è la leggerezza. Tra tagli lunghi con scalature soft e profonde, ma sempre vaporose per non perdere massa e volume, e curtain bangs, i tagli più cool incorniciano il viso con grazia ed eleganza. Chiaramente sempre abbinati a morbide nuance che fanno risaltare la naturale texture della chioma.

Per chi ama i dettagli un po’ più degli, le frange e le mini frange sono invece precise e tagliate di netto, ma sempre un po’ sfilate per non chiudere il viso.

Tagli capelli lunghi 2024 donna: il long bob con frangia a tendina

Tra i tagli lunghi, ma non lunghissimi, il long bob rimane sempre uno dei più amati e ricercati. La frangia a tendina e i morbidi layer incorniciano il viso con un taglio voluminoso, ma preciso e ben studiato.

Taglio capelli lunghi lisci: dritto con punte alleggerite e frangia soffice

Un taglio geometrico che le punte e la frangia sfilate rendono arioso, anche se portato con uno styling liscio.

Lunghi e scalati

I capelli lunghi scalati sono l’emblema della leggerezza. In questo caso le scalature che iniziano dalla frangia a tendina e proseguono fino alle punte sono messe in risalto dalla piega mossa.

Lisci

Le scalature sono perfette anche per i tagli capelli lunghi lisci ai quali conferiscono corpo e tridimensionalità.

Tagli capelli ricci e lunghi

Quest’autunno le scalature mettono in risalto i ricci risaltando il loro volume naturale, ma controllato. Anche in questo caso la frangia è un must.

Dritti e pari

Le punte dritte, tagliate di netto, danno l’idea di capelli perfettamente curati, come freschi di parrucchiere. Ed è sufficiente cambiare la partizione e dargli movimento per cambiare completamente il look.

