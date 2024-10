Dall’honey brown al fox hair: tutti i colori di capelli che sfoggeremo questo autunno

L 'autunno si colora di sfumature meravigliose e così i capelli, che assumono tutte le sfumature del foliage. Ecco i colori tendenza per la prossima stagione

Cambio di stagione significa cambio di armadi, di texture e di palette. Come cambiamo i vestiti, allo stesso modo cambiamo il colore capelli. Se da un lato c’è chi preferisce andare sul sicuro giocando con piccole variazioni sul tema grazie a qualche sfumatura e schiaritura, dall’altro c’è qualcuno che invece vuole abbracciare a pieno le tendenze colore capelli autunno 2024. In fondo, qualche colpo di testa non ha mai fatto male a nessuno.

Ma come scoprire qual è quel punto di colore così perfetto in grado di rendere il look autunnale davvero indimenticabile? Sfilate e celeb sul red carpet sono sempre un ottimo spunto, ma nulla aiuta a creare un visual board come le immagini salvate su Instagram e Pinterest. Soprattutto quest’ultimo che, in base alle ricerche degli utenti, individua le tendenze per la stagione che verrà.

Le tendenze colore capelli autunno di Pinterest

Secondo il report di Pinterest per le tendenze autunno 2024, la questione colore di capelli è chiara. Il fox hair color ha visto un aumento delle ricerche del +1530% ed è la vera novità di stagione. Si mantengono forti le tendenze che abbiamo iniziato ad assaporare già nel 2023, come il deep cherry red hair (+920%) e il cherry cola red (+520%), tra i colori di capelli rossi più gettonati e fuori dal coro.

Le tendenze che però spopoleranno davvero, quelle che vedremo ovunque e che ameremo con tutte noi stesse riguardano colori di capelli più naturali. Nello specifico parliamo di sfumature miele per i capelli castani - il termine honey brown curls mostra un +7770% - e della nuance cherry blonde per i capelli biondi che mostra un’impennata del +6300%.

Fox hair color

Il fox hair color prende il nome proprio dal gioco di colori tipico della coda della volpe. Partendo da base e lunghezze bionde o biondo ramate, si crea un contrasto molto netto con le punte, che diventano rosso scuro e nere.

Per chi non amasse questi contrasti estremi si può sempre puntare su colori di capelli rossi dal tono smorzato che richiamano il pelo della volpe.

Deep cherry red hair

Sempre rimanendo in tema capelli rossi, il deep cherry è un colore audace per chi desidera un cambiamento netto, estremo. Un colore vibrante, profondo ma luminoso destinato a lasciare il segno e che risulta meraviglioso con qualunque taglio e lunghezza di capelli.

Cherry cola red

Più scuro del precedente, il cherry cola red è la giusta via di mezzo tra il castano e rosso. Questo colore di capelli è perfetto per dare corpo e tridimensionalità anche a chi porta i capelli lisci grazie alle sfumature tra il burgundy e il rubino che danno movimento. E poi l’ha sfoggiato anche Dua Lipa, quindi è sicuramente un colore capelli da it-girl.

L’honey brown sarà il colore capelli autunno 2024

La nuance d’elezione per chi desidera capelli con sfumature soffici ma luminose che si fondano perfettamente con la base, senza creare stacchi netti. Un colore elegante e sofisticato per dare nuova vita ai capelli castani e che si sposa divinamente con ogni taglio e lunghezza di capelli, dal bob in giù.

Cherry blonde

A questo punto è evidente che le sfumature ciliegia saranno le più ricercate da chi desidera capelli con un colore davvero speciale. Qualcuna ricorderà il biondo fragola che è stato amatissimo per il sofisticato gioco di sfumature tra il pastello e il ramato.

I punti di forza del cherry blonde? Indubbiamente il suo essere un colore di capelli speciale, ma di facile manutenzione. Questo permette di sfoggiare un colore unico senza lo stress del ritocco. Ma se il deep cherry red e il cherry cola red mostrano nuance molto sature di ciliegia, il cherry blonde è la versione molto, diluita. Possiamo definirlo un biondo ramato con sottotono rosa di intensità modulabile.