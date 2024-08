Festival del Cinema di Venezia 2024: tutti i beauty look più belli

T utti i migliori beauty look visti sul red carpet

Torna il Festival del Cinema di Venezia, uno degli eventi più attesi dell’anno, con una parata di star internazionali che sfilano sul red carpet per presentare i prossimi film in uscita. Sotto i riflettori non solo gli abiti da sogno, ma soprattutto i make-up look che definiranno le tendenze beauty dei prossimi mesi. Nella splendida cornice del Lido di Venezia, il Festival giunge quest'anno alla sua 81ª edizione, segnando la conclusione dell'estate e un momento cruciale per il cinema italiano e internazionale.

Le dive del cinema, insieme alle nuove promesse del grande schermo, catturano l'attenzione del pubblico con abiti couture e look glamour impeccabili. Sei pronta a scoprire i migliori?

Jenna Ortega

La splendida attrice protagonista del film Beetlejuce Beetlejuice di Tim Burton, sfoggia sul red carpet un vampy look declinato nei toni del rosso. Gli occhi sono valorizzati da uno smokey eye sui toni dell'amaranto e del nero, sfumati con eleganza per intensificare lo sguardo. Per le labbra invece un rossetto rosso intenso che riprende la sfumatura cremisi dell'abito. Per i capelli l'attrice non rinuncia alla classica frangia a tendina, mentre il resto della chioma è raccolto in un morbido low bun.

Clara

La cantante italiana resta fedele al suo signature make-up: un leggero eyeliner per esaltare i suoi splendidi occhi verdi e labbra luminose grazie a un gloss rosato. I capelli, lisci e con riga in mezzo, sono elegantemente raccolti dietro le orecchie.

Poppy Delevigne

L'attrice e modella Poppy Delevingne incanta sul red carpet di Venezia con un luminoso make-up "no make-up" firmato Charlotte Tilbury. A completare il look, i capelli acconciati in morbide e naturali summer waves, che aggiungono un tocco di eleganza casual.

Mariacarla Boscono

La top model punta tutto sulla complexion, sfoggiando un incarnato impeccabile, riscaldato da un tocco di bronzer. Le labbra rimangono nude, mentre l'acconciatura cattura l'attenzione grazie a due piume posizionate elegantemente ai lati della testa.

Winona Ryder

L'attrice co-protagonista della nuova pellicola di Tim Burton, sfoggia a Venezia un look da vera goth girl. L'attenzione è tutta rivolta all'acconciatura: un bun alto, quasi scultoreo, accompagnato da una frangia spessa e piena, leggermente sfilata, che mette in risalto lo sguardo. Gli occhi sono ulteriormente enfatizzati da una doppia linea di eyeliner morbido.

Cate Blanchett

L'attrice incanta sul red carpet, sfoggiando un make-up da vera diva. Una base luminosa, caratterizzata da un blush rosato che scalda le guance e lifta il viso. A completare il trucco,un eyeliner nero che definisce lo sguardo, e un rossetto pesca dal finish luminoso, che aggiunge un tocco di eleganza alle labbra. Il make up è curato da Armani Beauty