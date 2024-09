Festa delle Offerte Prime 2024: quando sarà e come funziona l’evento di ottobre di Amazon

S copri come prepararti a beneficiare delle migliori offerte del Prime Day di ottobre 2024 di Amazon. Approfitta di due giorni di sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti.

Una candela profumata, un bel libro giallo o una serie tv accompagnati da una tazza di tè, le serate cozy ci aspettano e non vedo l’ora. Per questo arriva al giusto momento la Festa delle Offerte Prime 2024 di Amazon, cioè il Prime Day di ottobre organizzato dal colosso della vendita online.

Due giorni in cui il web impazzirà per le nuove offerte, ma per quale motivo c’è tutto questo scalpore?

Quando sarà la Festa delle Offerte Prime 2024?

Iniziamo dall’informazione più importante: quando dovrai trascorrere due giorni interi a fare scrolling su Amazon per trovare i best deal? L’8 e 9 ottobre, ma ti consiglio di attivare la prova gratuita di 30 giorni e partecipare senza impegno, in modo da arrivare già preparato.

Come prepararsi al Prime Day di ottobre 2024?

Ecco qualche consiglio pratico:

Iscriviti a Prime : l’evento è riservato agli iscritti, quindi se non lo sei ancora, la prova gratuita di 30 giorni è perfetta per iniziare.

: l’evento è riservato agli iscritti, quindi se non lo sei ancora, la prova gratuita di 30 giorni è perfetta per iniziare. Prepara una lista dei desideri : hai adocchiato qualcosa da tempo? Aggiungilo alla wishlist e attiva le notifiche per non perdere l’occasione.

: hai adocchiato qualcosa da tempo? Aggiungilo alla wishlist e attiva le notifiche per non perdere l’occasione. Dai un’occhiata ai best-seller: spesso nelle sezioni come "Più amati dai clienti" si nascondono delle vere chicche che potrebbero fare al caso tuo.

Qualche dritta per arrivare al top

Insomma, è chiaro che ci aspettano sconti su migliaia di articoli, più o meno validi, per questo motivo è fondamentale individuare prima i prodotti interessanti, senza lasciarsi abbindolare dalla foga del momento.

Se hai già in mente qualche must-have, non dimenticarti di:

Controllare le recensioni, spesso aiutano ad evitare delusioni.

Confrontare i prezzi prima di acquistare, per essere sicuro di fare un vero affare.

Preferire la qualità, specialmente se si tratta di oggetti di uso quotidiano.

La tua nuova skincare: le offerte migliori del beauty

Amazon ci tiene sulle spine, ma dagli eventi passati è certo che il beauty non sarà escluso, creme,

piastre e prodotti glam non mancheranno, come idee per nuovi outfit e accessori travel.

Per farla breve, hai trovato la scusa giusta per aggiornare la tua skincare routine.

Prime chicche: musica, abbigliamento e self-care

Se proprio fremi, Amazon ha già messo a disposizione alcune offerte:

Sconti fino al 30% su marchi come Tommy Hilfiger o Swarovski.

Quattro mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited per gli amanti della musica.

Con Amazon Fresh, se vivi a Milano, Roma, Torino o Bologna e sei cliente Prime, puoi approfittare di uno sconto fino al 35% su molti prodotti, dal cibo fresco al self-care. Se sei nuovo, c’è pure uno sconto di 30€ sulle prime tre spese con il codice FRESH30. Ma non è tutto: se fai shopping su Pam PANORAMA, risparmi 15€ su ordini superiori a 90€ usando il codice PRIMEPAM.

I vantaggi di essere iscritto ad Amazon Prime

In generale, se ami lo shopping da casa e senza stress, essere iscritto ad Amazon Prime è una soluzione valida: oltre alle offerte, ci sono spedizioni veloci e gratuite, l’accesso a Prime Video per vedere le serie tv più belle e milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie, oltre ad Amazon Fresh.

Quindi se non soffri di shopping compulsivo, rimani connesso su Instagram per restare aggiornato sulle offerte migliori.