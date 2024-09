Echi del passato, visioni del futuro: il backstage beauty di Antonio Marras SS25

N el backstage della sfilata Primavera/Estate 2025 di Antonio Marras, passato e presente si fondono in un tributo emozionale ad Anna Maria Pierangeli. Acconciature anni '50 reinventate con tecniche moderne e un make-up che fonde la luminosità della "glass skin" con audaci eyeliner tridimensionali creano un ponte tra ere

Nel backstage beauty della sfilata Primavera/Estate 2025 di Antonio Marras, si respira un'aria di nostalgia reinventata. Il designer sardo, noto per la sua capacità di intrecciare passato e presente, ci trasporta questa volta in un viaggio emozionale attraverso la vita di Anna Maria Pierangeli, attrice italiana che conquistò Hollywood negli anni '50: un racconto che viene perfettamente espresso dal beauty look.

Eugene Souleiman, insieme al Team WELLA PROFESSIONALS guidato da Tony Ross ha firmato gli hairstyle uomo e donna. Ross ci svela i segreti dei look capelli che hanno sfilato in passerella: "L'ispirazione è anni '50. Old style, old school," afferma con un sorriso. "Qui c'è veramente della maestria nel toccare i capelli e soprattutto nell'acconciarli."

Le acconciature sono un omaggio al glamour d'antan, reinterpretato con un tocco contemporaneo. "Vedrete nel catwalk delle banane, delle code tirate, strutturate con dei ciuffi che ricordano un po' quelli delle pin-up," spiega l'esperto. Anche per l'uomo, lo stile è decisamente rockabilly, in perfetta sintonia con l'estetica della collezione.

Ma come si ottiene questo equilibrio tra struttura e morbidezza? Il segreto sta nei prodotti utilizzati. "Abbiamo usato Mistify Me Light, una lacca leggera che dona texture ma non indurisce i capelli," rivela l'hairstylist. "Questo permette la pettinabilità." Un altro alleato fondamentale è stato Ocean Spritz, una soluzione salina che, usata con parsimonia e talvolta diluita, ha conferito quell'effetto "sporco" ma controllato, tipico del look rockabilly.

Passando al make-up, Ricky Morandin, che ha usato prodotti Lierac per la preparazione della pelle, ci introduce a un concept che fonde l'estetica rétro con tecniche all'avanguardia. La base è una luminosa "glass skin", che evoca la freschezza e la naturalezza della giovane Pierangeli. Ma è l'eyeliner a catturare davvero l'attenzione: tridimensionale, con una codina creata usando un cartoncino.

È un dettaglio che potrebbe sembrare banale, ma che in realtà richiede una precisione millimetrica e una mano ferma. Il risultato è un occhio grafico, audace, che richiama le dive del cinema degli anni '50 ma con un twist decisamente moderno.

L'intera collezione è un dialogo tra opposti: la Sardegna natia di Pierangeli e la scintillante Beverly Hills, il sogno americano e la nostalgia di casa, l'amore tumultuoso con James Dean e il richiamo delle radici. Questi contrasti si riflettono nei look beauty: capelli strutturati ma non rigidi, un make-up che gioca con texture e dimensioni.

Una bellezza che non è mai statica, ma un continuo dialogo tra passato e presente. In un'epoca ossessionata dalla novità a tutti i costi, un invito a guardare indietro per andare avanti, a trovare ispirazione nelle storie personali e nella ricchezza culturale.