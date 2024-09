Cos’è il Dry Haircut, la tecnica del taglio a secco che viene eseguita su capelli asciutti 

I n che cosa consiste e come viene eseguito il Dry Haircut, la tecnica per tagliare i capelli da asciutti che sta spopolando sui social

Una delle tecniche più chiacchierate degli ultimi tempi in materia di haircare è proprio quella del taglio a secco. Detta anche Dry Haircut, questa metodologia consiste nel tagliare i capelli da asciutti invece che da bagnati ed è diventata virale grazie a social come Instagram e TikTok che, grazie a video su video che mostrano passo dopo passo come viene eseguito un dry haircut e ne decantano i benefici, ne hanno decretato la popolarità.

Cos’ il Dry Haircut?

Il taglio a secco, conosciuto anche come Dry Haircut, è una tecnica di taglio effettuata su capelli asciutti invece che bagnati, a differenza di ciò a cui siamo solitamente abituati. Particolarmente apprezzata perché garantisce risultati che rispecchiano il vero aspetto dei capelli (e di come si acconceranno una volta asciugati), questa metodologia di taglio ha guadagnato popolarità grazie alla sua capacità di offrire risultati precisi e personalizzati, adattandosi alle caratteristiche naturali dei capelli di ognuno.

In che cosa consiste e come viene eseguito il Dry Haircut?

Come fa intendere anche il nome, il Dry Haircut è un taglio che viene eseguito su capelli asciutti: prima di presentarsi in salone dunque le clienti vengono invitate a lavarsi i capelli a casa e a lasciarli asciugare all’aria, senza utilizzare una spazzola o un phon per la piega né strumenti come piastre o arricciacapelli. Per realizzare un taglio ottimale il parrucchiere deve vedere la reale forma dei tuoi capelli, così come il modo in cui cadono sulle spalle, al naturale. È proprio da asciutti infatti che i capelli rivelano la loro vera tridimensionalità e la loro texture, che permetterà al parrucchiere di fare un’analisi appropriata del capello per decidere ansime a te il tipo di taglio da fare e darti eventuali consigli. Inizierà poi con il taglio vero e proprio che verrà eseguito controllando sempre la forma e la lunghezza fino ad arrivare, stratificazione dopo stratificazione, al risultato finale.

Perché provare il Dry Haircut?

Quando un parrucchiere effettua un taglio su capelli bagnati per quanto sia bravo e preparato, c'è sempre una minima possibilità che il risultato finale non corrisponda esattamente alle nostre aspettative: questo perché qualsiasi taglio a capello bagnato può risultare sempre un’incognita.

Potremmo ritrovarci con più centimetri in meno di quanto previsto, con un taglio leggermente diverso da quello desiderato o con un taglio che sembra perfetto solo finché i capelli mantengono la piega fatta in salone ma, una volta lavati a casa e lasciati asciugare naturalmente, potrebbe non soddisfarci più. Il taglio a secco, invece, elimina ogni sorpresa, permettendo al parrucchiere di vedere come i capelli si comportano nella loro condizione naturale e di apportare modifiche precise, oltre a permettere a noi di giudicare immediatamente il risultato finale, anche prima della piega e dello styling. In questo modo, se ci saranno degli accorgimenti da fare, il parrucchiere potrà apportare i ritocchi necessari e farci uscire dal salone con il nostro taglio dei sogni.

A chi è adatto il Dry Haircut?

Il Dry Haircut è adatto a tutti i tipi di capelli ma in particolare a quelli ricci che, da bagnati, non presentano la stessa texture che avrebbero da asciutti proprio perché sono appesantiti dall’acqua. Tagliarli a secco è dunque vantaggioso perché permette al parrucchiere di osservare come ogni riccio reagisce e come si ondula nel mentre e di capire esattamente come i capelli si comportano durante il processo, adeguando il taglio alla tipologia di riccio che ha fra le mani e non viceversa.