Prodigy di Bellissima: lo styler digitale per una piega perfetta senza danni*

L o strumento per ottenere la piega capelli mossi, lisci o voluminosi che hai sempre desiderato, proteggendo al tempo stesso la lucentezza e la bellezza dei tuoi capelli.

Lo styler digitale ad aria Bellissima Prodigy è il rivoluzionario tool ad aria che sta cambiando il mondo della piega capelli. Grazie alla sua tecnologia avanzata e ai sei esclusivi accessori, è lo strumento ideale per ottenere qualsiasi look, dalle onde morbide al liscio perfetto, senza compromettere la salute dei capelli.

Se stai cercando la piega capelli ideale, che tu abbia capelli corti, medi o lunghi, Bellissima Prodigy è il tool che ti permette di ottenere una piega capelli perfetta, sempre con uno styling personalizzato.

Bellissima Prodigy: tecnologia avanzata per una piega impeccabile

Lo styler digitale ad aria Prodigy di Bellissima combina tre elementi chiave: calore buono della ceramica, potenza dell’aria e controllo digitale della temperatura, garantendo un risultato professionale direttamente a casa tua.

La speciale tecnologia Coanda Prodigy genera 200 microflussi d’aria che attirano e avvolgono automaticamente con precisione e delicatezza i capelli intorno ai cilindri per creare onde e ricci in modo facile e veloce. Dotato di 2 cilindri rivestiti in Ceramic Hi-Pro ad alta protezione per avvolgere i capelli in due differenti versi e creare look perfetti e uniformi. L’esclusivo design microforato garantisce un’emissione dell’aria precisa e uniforme per un risultato efficace e definito.

Il segreto di una piega capelli duratura e senza effetto crespo sta nella speciale tecnologia Ion Ceramic Hi-Pro, che genera un calore delicato, capace di proteggere i capelli e mantenerli idratati. Questo significa dire addio a capelli secchi e crespi dopo lo styling, ottenendo invece una chioma morbida e luminosa.

Performance elevate in tempi ridotti

Non solo il desiderio che ci accomuna tutte è quello di una piega perfetta, ma esigiamo anche che le prestazioni dello strumento prescelto siano all’altezza delle nostre aspettative: preciso, facile da usare e che non sottoponga i capelli a uno stress eccessivo, rovinandoli.

Grazie al motore digitale di ultima generazione, lo styler Prodigy di Bellissima offre un flusso d’aria potente che riduce i tempi di asciugatura e styling. Il sensore di temperatura avanzato regola continuamente il calore (misurato 55 volte al secondo), proteggendo la fibra capillare dai danni eccessivi. Questo controllo permette di ottenere una piega capelli lisci,mossi o voluminosi perfetta senza danni ai capelli*.

Sei accessori per ogni stile: dalla piega capelli lisci alle onde morbide

Con i suoi 6 accessori, Bellissima Prodigy permette di realizzare infiniti look, rendendo la piega capelli mossi, lisci o voluminosi, semplice e veloce.

L’accessorio Gentle Dry è fondamentale per un’asciugatura efficace e delicata grazie al concentratore che distribuisce l’aria in modo uniforme. Garantisce un’asciugatura rapida e precisa ed è fondamentale per eliminare l’eccesso di acqua prima di procedere alla piega con gli altri accessori.

Gli accessori Coanda Prodigy, grazie ai 200 microflussi d’aria che avvolgono automaticamente i capelli intorno ai cilindri in Ceramic Hi-Pro, crea onde e ricci definiti senza sforzo. Si possono creare ogni tipologia di onde, da quelle più morbide in stile beach waves a quelle più glam in stile Hollywood.

Gli ultimi tre accessori sono delle spazzole. Volume & Straight permette di creare un look voluminoso alla radice o un liscio morbido grazie alla sua forma ovale. Un accessorio indispensabile per lavorare le radici e dargli volume prima di usare il Coanda Prodigy.

La Spazzola 38mm Extra Wavy è invece l’ideale per creare un liscio naturale o onde leggere con punte modellate e la Detangle & Smooth districa e disciplina i capelli, preparandoli allo styling senza stressarli.

Piega capelli perfetta per ogni lunghezza e tipo con lo styler Prodigy di Bellissima

Che tu abbia i capelli corti, medi o lunghi, lo styler ad aria Prodigy ti offre la piega capelli ideale per il tuo stile. Per ottenere una piega mossa definita, basta utilizzare i cilindri, oppure puoi ottenere una piega capelli lisci grazie alla spazzola ovale che dona volume senza appesantire. La combinazione del controllo digitale del calore e della tecnologia ION Ceramic HI PRO garantisce che i capelli rimangano sempre morbidi e senza effetto crespo.

*Test strumentali condotti in collaborazione con l’Istituto di ricerca Bio Basic Europe.