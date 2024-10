Tagli e colori per l’autunno 2024: ecco come porteremo i capelli secondo gli esperti

T agli edgy, colori glaciali, scalature, frange e ciuffi: ecco i grandi protagonisti dell’autunno

Non è solo Pinterest a fare previsioni sulle tendenze capelli autunno 2024. I saloni di parrucchiere fanno lo stesso lavoro di ricerca dei trend per poter individuare i tagli e i colori più cool della stagione da proporre alle clienti. Chiaramente interpretandoli secondo il loro stile e la loro estetica.

A questo punto la curiosità ci spinge a scoprire quanto le previsioni degli hairstylist si differenzino da quelle di Pinterest e come.

Tendenze capelli autunno: i tagli medio lunghi

Per Franck Provost, che siano ricci o ondulati, i capelli di media lunghezza ritrovano dinamicità e movimento grazie al taglio ovalizzato e appena scalato che mette in primo piano il viso.

Art Hair Studio propone invece l'Italian Bob, che si distingue per la sua ricercatezza e per la forma allungata in avanti. Un taglio medio disinvolto, reso dinamico da un ciuffo vibrante e punte libere in movimento. Il marble blonde illumina la chioma con delicate sfumature, creando un effetto lussuoso, discreto ed elegante.

Sempre per rimanere nell’ambito dei capelli medio-lunghi, Jean Louis David suggerisce un carré medio-lungo, ovalizzato con la frangia che si appoggia delicatamente all’altezza degli occhi.

TONIANDGUY riconferma il successo del lob, una versione scalata del bob, caratterizzato da lunghezze piene ma con scalatura, perfetta per donare movimento soprattutto su capelli ondulati e mossi.

I tagli capelli lunghi dell’autunno

Dalla scalatura alla frangia a tendina, il taglio lungo di Jean Louis David è un concentrato di tendenze capelli autunno 2024.

Da Coppola i capelli si vestono di dolci scalature e avvolgono il viso in un liscio imperfetto e fluffy. Il colore è discreto, very demure, e svela un gioco di sfumature dalle tonalità neutre.

Anche TONIANDGUY propone un taglio lungo e scalato. le scalature sono un ottimo compromesso per chi non vuole rinunciare alla lunghezza, ma vuole comunque volume. Chi desidera un movimento naturale può anche abbinare ciuffi e frange.

L’abbinamento capelli lunghi e scalature è il leitmotif della stagione. La tendenza capelli vuole volume, lunghezza e leggerezza. Quello di ALFAPARF Milano Porfessional è un taglio effetto casual, ispirato ad un mix anni Settanta e fine anni Novanta. Forme sfilate in modo sofisticato ma facili da gestire, lunghezze destrutturate per un risultato che dona equilibrio e morbidezza alla texture dei capelli.

Il taglio lungo di Franck Provost si distingue per le lunghezze leggermente scalate che danno corpo e movimento all’insieme dei capelli risultando in un effetto molto naturale.

Parola d’ordine: volume. Il taglio lungo è stato pensato per creare hairstyle voluminosi, corposi e luminosi.

Tendenze capelli corti autunno

Il pixie di Framesi è estremo, edgy e glaciale. Il colore, una tonalità di biondo platino con dettaglio azzurro pastello, gioca un ruolo cruciale per dare personalità a questo taglio.

Coppola gioca invece sull’effetto opposto, con un taglio glamour alla garçon.

Anche il bixie continua ad essere un trend importante tra i tagli corti. Questo taglio, di Evos, è una via di mezzo tra bob e pixie, super attuale e audace e permette di giocare con Styling e texture.

I tagli medi che ameremo questo autunno

SI può portare liscio, mosso o con piega morbida e nei colori soft o decisi per arricchirlo con dettagli come frange e ciuffi, ma la tendenza non cambia ed è sempre il caschetto, o bob, ad essere il taglio più amato, copiato e ricercato.

Questo di Framesi si distingue per la piega mossa, per la frangetta e per il colore, un doppio biondo avorio e burro.

Anche Coppola impreziosisce il bob al mento con frange XS o XL che incorniciano il volto e un colore estremamente delicato.

Più deciso invece il bob di James Hair Fashion Club. Un taglio che viene definito utility-chic, sofisticato, impeccabile e con una personalità decisa.