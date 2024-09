I chunky highlights tono su tono, il colore di tendenza vintage quanto basta

S chiariture realizzate su ciocche spesse ma niente rischio effetto "strisce pedonali": un colore divertente ma che esalta la base naturale per ottenere un look personalizzato e mai omologato.

I chunky highlights, ovvero ciocche schiarite decisamente spesse ed evidenti: se queste parole ti evocano la fine degli anni '90 e l’inizio dei 2000, sei sulla strada giusta per intuire quale sarà una delle tendenze dell'autunno 2024, fortunatamente in versione aggiornata. D'altronde, oggi il mondo beauty predilige l'esaltazione della propria bellezza naturale o al massimo l'espressione del proprio stile autentico, senza perciò volere omologare o imporre qualcosa di fin troppo deciso: mescola tutti questi elementi e otterrai il colore più interessante e cool della stagione.

I chunky highlights 2.0 sono tono su tono

Le schiariture dunque ci sono e si vedono, poiché sono appunto piuttosto corpose, realizzate su una porzione di capelli più grande rispetto, per esempio, al balayage o a dei classici colpi di sole, ma c’è un però. Infatti, se in passato si tendeva a creare nettissimi contrasti con la base, dando vita a un effetto, volutamente o meno, a strisce, il nuovo trend prevede al contrario di creare sempre delle mèche, ma in linea con la base naturale.

Ciò significa che su un castano da scuro a medio si punterà su ciocche più chiare caramello oppure tendenti al color champagne, su una base ramata ci si manterrà sui biondi molto caldi, su un biondo scuro si darà luce quanto basta e infine un cenere verrà esaltato da tocchi chiari e chiarissimi. Se si vuole, invece, cambiare completamente il proprio colore naturale è meglio puntare su schiariture con ciocche più sottili che si fondono con la base, più facili da gestire e più eleganti.

Interessante anche il posizionamento dei chunky highlights, che possono essere più naturali oppure più intensi, evocando con stile i look vintage. Per esempio, possono concentrarsi nella parte frontale per creare il face framing, oppure essere distribuiti in maniera omogenea e diffusa su tutta la chioma, un dettaglio importante soprattutto se si hanno i capelli ricci, dove bisogna evitare l’effetto macchia, optando per un look più sfumato soprattutto sui contorni.

Qualsiasi sia la colorazione e lo stile che si sceglie, la forza di questo look sta nella creazione delle schiariture fin dalle radici, proprio per richiamare un look vintage ma in versione 2.0, rompendo gli schemi del look naturale a ogni costo, ma con la consapevolezza che possiamo mettere in risalto le nostre caratteristiche e soprattutto la nostra unicità, realizzando un hairstyle personalizzato.

Su quali capelli realizzare questo colore

I chunky highlights di ultima generazione si posso creare su tutti i tipi di capelli: quelli mossi e ricci risulteranno più dinamici, su quelli lisci l'ideale è accompagnare uno styling più spettinato. Se vuoi questo look, però, devi mettere in conto di avere abbastanza lunghezza per poterlo fare: dal caschetto lungo in poi, c'è abbastanza spazio per schiarire ciocche spesse senza intaccare l'armonia del look, mentre su un bob classico o su taglio ancora più corto, il consiglio è quello di optare per lavorazioni più sottili.