Il trend Very Demure: quando la bellezza sussurra

I l trend Very Demure sta rivoluzionando il mondo beauty nel 2024, proponendo un ritorno alla bellezza naturale e discreta. Nato ironicamente come reazione all'eccesso, questo approccio enfatizza la cura della pelle, il make-up minimalista e uno stile complessivo che esalta la bellezza intrinseca di ogni persona.

Dopo la brat girl summer, il 2024 ci sorprende con una tendenza beauty inaspettata: il "very demure". Nato ironicamente sui social media come risposta all'eccessiva ostentazione, questo trend si è rapidamente trasformato in un movimento che celebra la bellezza nella sua forma più pura e sottile, ma sempre con un pizzico di autoironia.

L'origine ironica che è diventata realtà

È interessante notare come il Very Demure sia nato quasi per scherzo. Alcuni creator sui social hanno iniziato a postare look volutamente sobri e minimalisti, parodiando l'eccesso di molti beauty guru che ostentano autenticità e look acqua e sapone quando in realtà hanno un'immagine ipercostruita. Ma ciò che è iniziato come una battuta si è presto trasformato in un desiderio reale di autenticità e naturalezza, conquistando passerelle e celeb.

Il make-up che sussurra

Il make-up very demure abbraccia il "less is more". Via i contouring marcati e gli smokey eyes intensi, benvenuta freschezza naturale. La base è leggera, gli occhi si vestono di sfumature neutre, le guance si colorano di un blush appena accennato. Le labbra? Morbide e naturali, con tinte my lips but better o lucidalabbra nude.

Capelli: l'eleganza della semplicità

capelli seguono la filosofia della semplicità elegante. Bob morbidi, long bob destrutturati o lunghezze medie con scalature delicate sono i tagli preferiti. Lo styling punta su onde naturali o lisci non troppo perfetti, mentre i colori restano naturali e sfumati.

Skincare: il segreto della luminosità

La skincare diventa la vera protagonista. Una routine efficace è fondamentale per ottenere quella luminosità naturale che è il cuore del look very demure. Detergenti delicati, tonici idratanti, sieri e creme adatte al proprio tipo di pelle diventano alleati preziosi, con l'SPF come imprescindibile tocco finale.

Unghie: la manicure discreta

Le unghie si allineano alla tendenza con manicure soft. Forme naturali, lunghezze contenute e colori neutri dominano la scena, con un finish glossy per un tocco di luminosità sofisticata.

La firma olfattiva

Anche i profumi abbracciano la discrezione. Fragranze leggere con note floreali, acquatiche o marine creano una scia sottile ma persistente, perfetta per chi ama lasciare un'impronta olfattiva memorabile senza eccessi.

L'essenza del Very Demure

Il very demure va oltre la semplice tendenza beauty: è un invito a riscoprire la bellezza autentica. Nato come una parodia, si è evoluto in un movimento che celebra l'eleganza dei dettagli sottili e della cura di sé. Ci ricorda che il vero fascino non ha bisogno di gridare per farsi notare.

Sei pronta ad abbracciare questa nuova filosofia beauty? Il 2024 ti invita a raccontare la tua bellezza con grazia e discrezione, lasciando che sia la tua naturale luminosità a parlare per te. In un mondo di eccessi, il very demure ci insegna che a volte, un sussurro può essere più potente di mille parole.