Sopracciglia: l’ airbrush eyebrow è l’ultima tendenza beauty

L 'attenzione verso le sopracciglia continua a crescere, grazie a nuovi trattamenti professionali disponibili nei beauty saloon

Quando si parla di tendenze beauty, non si possono ignorare quelle riguardanti le sopracciglia.

Ogni decennio ha avuto una sua silhouette caratteristica, dimostrando un interesse costante che si è evoluto nel tempo. Dalle forme "skinny"degli anni '90 alle forme più audaci degli ultimi tempi, le mode in questo ambito hanno subito un'evoluzione significativa.

Oggi non si usano solo matite, pomade e gel per delinearle, infoltirle e fissarle a casa, ma ci sono anche tantissimi trattamenti in salone, eseguiti da mani esperte, come il microblading, il trucco permanente e la laminazione, che contano un numero di adepte in costante crescita.

L'ultima tendenza per le sopracciglia

@brinabeauty ✨ AIRBRUSH BROWS ✨ We can be beginners all over again in this industry, right? Trends come and go, but l’ve been seeing this one all over my Instagram and I decided to try! I got the machine and just couldn’t contain myself from trying it asap! 😅 Anyways, think this is something that could actually be a thing! Again, not for everyone because not every client likes bolder and defined brows with hybrid tint, but for those that do like it, application was so easy and smooth that for us brow artists, this might make sense! Truly, the results didn’t change much in my opinion from using a brush or airbrush machine, but application was definitely different. I have to try this again (in a better way lol), and will keep you guys posted! 💕 Would you try this? #brows #eyebrows #browsorlando #browlaminationorlando #eyebrowsorlando #browlamination #hybridtint #browtinting #airbrushbrows #airbrushmakeup #esthetician #browartist #browwaxing #browmapping ♬ original sound – Brina Beauty

Accanto a questi già citati, sta guadagnando rapidamente terreno un nuovo servizio: le sopracciglia con aerografo chiamate “Air brush brow”. Questa tecnica, diventata virale su TikTok all'inizio dell’anno, sta diventando sempre più popolare non solo per il prezzo più contenuto ma anche per essere una valida alternativa al permanent make up.

Come si svolge il trattamento

Le sopracciglia con aerografo vengono realizzate utilizzando un dispositivo che diffonde una tinta semi-permanente, creando un effetto di sopracciglia più folte e definite. Il risultato è simile alla tecnica di dermopigmentazione chiamata "ombre brow", ma con il vantaggio di non essere invasivo, poiché non si utilizzano aghi.

Il trattamento inizia con una mappatura delle sopracciglia (brow mapping), dove la professionista valuta i volumi del viso per trovare la forma più adatta. Successivamente, vengono applicati degli stencil intorno all'area da trattare. Infine, con l'aerografo, si effettua la colorazione.

Vantaggi delle airbrush brow

Il trattamento dura in media un mese e mezzo, rendendolo ideale per chi ama cambiare spesso look.

Un altro vantaggio è la velocità: il servizio viene completato dalla professionista in soli 30-45 minuti, rispetto alle normali due ore necessarie per il microblading. L'effetto finale è molto naturale, perchè la tecnica dell'aerografo permette un'applicazione rapida e precisa del pigmento, garantendo linee più nitide e una maggiore definizione delle sopracciglia.

Sopracciglia perfette con la nuova tecnica dell'airbrush

A giovare maggiormente delle airbrush brow sono sicuramente le persone con sopracciglia rade, che hanno bisogno di maggiore definizione per illuminare lo sguardo. In generale, il trattamento è comunque adatto a tutti, è sconsigliato solo nel caso di alopecia androgenetica, dove l'assenza di peli renderebbe la tecniqua troppo artefatta, in questo caso meglio optare per il trucco permanente o il microblading.