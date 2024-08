Fombré Nails: la tendenza della French in chiave sfumata

F usione perfetta tra French Manicure e unghie Ombré, le Fombré Nails rappresentano uno dei tanti trend luminosi del 2024. È una tendenza che parte da stili molto amati per plasmarne uno nuovo, perfetto su unghie medio-corte e di cui sarà difficile stancarsi presto.

La French Manicure è in continua evoluzione, come dimostrano le tante interpretazioni che la riportano sui nostri schermi a intervalli costanti. Il 2024 si conferma anno di voglia di luce, con nuance luminose in finish altrettanto splendenti che tingono blush, prodotti labbra e unghie. Le nail art esplorano i lati più scintillanti della nostra personalità: tra Chrome Nails e Glass Nails c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Le Fombré Nails sono l’opzione che, forse, ancora non conosci, quella che consente di mixare un grande classico, la French appunto, e l’irresistibile delicatezza dell’effetto sfumatura.

Cosa sono le Fombré Nails?

È bastato un post Instagram di Harriet Westmoreland per lanciare un nuovo trend, ovvero quello delle Fombré Nails. Declinazione delicatissima della French Manicure, questo stile gioca con l’effetto trasparenza conferendo alle unghie un aspetto superordinato e incredibilmente luminoso. Potenzialmente può mettere d’accordo tantissime persone: chi apprezza lo stile Anni ’90, chi adora la ricerca di luce che permea questo 2024 e chi ama scovare tendenze.

Il contrasto tra lunetta bianca e resto dell’unghia è evidente proprio come nella versione classica della French. Il passaggio tra un colore e l’altro non è però sottolineato da una linea netta, bensì sfumato come appreso dai look Ombré. L’idea Fombré, come il post di Harriet insegna, sa vestire di finissima eleganza anche le unghie dei piedi, perciò chi desidera sfoggiare manicure e pedicure coordinate può lasciarsi conquistare da questa moda proprio in tale versione.

Le Fombré Nails potrebbero piacere soprattutto a chi ha amato il trend Baby Boomer che, dopo il primo exploit e il ritorno in auge della scorsa primavera, continua a lasciare il segno. Persino i fan delle Jelly-Milk Nails potrebbero scorgere in questa tendenza un nuovo spazio in cui dar sfogo al desiderio di leggerezza. Proprio come vale per le unghie "gelatina lattiginosa", le nuance impalpabili sono infatti in assoluto primo piano.

Il trend Fombré: super su unghie medie e corte

La discrezione dello stile Fombré abbraccia lunghezze altrettanto minimal, perfette per celebrare la semplicità di un’ispirazione che lega indissolubilmente sobrietà e ricerca di splendore. Le loro sfumature, lucidissime o che virano al pastello, sono l’ideale per una cerimonia, in quanto riassumono con grande armonia concetti quali sogno e morbidezza. Per quanto riguarda la scelta della lunghezza unghie da abbinare a questo stile, le nails medio-corte dimostrano, ancora una volta, di avere personalità eguale a quella delle varianti a stiletto, più o meno affilate.

A far pendere l’ago della bilancia a favore di lunghezze contenute c’è il fatto che sono senza dubbio sinonimo di comodità, da non sottovalutare quando si tratta di esprimere il proprio stile senza rinunciare a compiere qualsiasi movimento con agilità. L’effetto sfumatura funziona bene proprio come sulle unghie lunghe, pertanto comfort e look restano in ottimo equilibrio.