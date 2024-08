I colori più belli per uno smalto per le unghie di fine estate

L’estate sta finendo e, con lei, tramontano i colori tipici dello smalto estivo come bianco, fucsia, verde evidenziatore e giallo canarino. Nuance che lasciano il posto a sfumature più calde, meno brillanti, che suggeriscono l’arrivo dell’autunno senza cedere a colori dark

Ogni stagione ha il suo smalto preferito. L’estate, ad esempio, porta con sé la necessità di valorizzare le unghie con tinte audaci, pensate per valorizzare la tintarella. Una tavolozza di colori accompagnata da un finish brillante, quasi fluo, che incorona bianco, rosa shocking, vede evidenziatore e azzurro mare a tonalità must per la stagione, assecondando le tendenze del momento. Bellissime e vitali, però, queste sfumature appaiono anacronistiche appena le giornate iniziano ad accorciarsi e le vacanze iniziano a sembrare lontane. Ricordi che, però, non si è pronti a lasciar andare: e, così, occorre affidarsi a smalti di transizione, per omaggiare i colori dell’estate, ma declinandoli in versione più tenue e delicata, quasi anticipando le tonalità della natura autunnale. Ancora vietati, però, i colori scuri: le unghie di fine estate, infatti, sono pensate per essere gioiose, non malinconiche.

Le unghie giallo senape sono solari

Perfette per non lasciare andare il sole dell'estate, le sfumature del giallo senape sono il giusto compromesso tra le nuance più vitaminiche tipiche della bella stagione e i toni pacati e quasi speziati dell'autunno. Un raggio di sole che prolunga le vacanze e, ovviamente, illumina l'abbronzatura.

Lo smalto viola uva per la vendemmia

Con finish metallzzato o glossato, lo smalto viola tinge le unghie di fine estate ispirandosi all'uva matura, che aspetta solo di essere raccolta. Una tonalità profonda, che racconta uno dei momenti più belli dell'anno attraverso un tocco shimmer e profondo.

Le unghie di fine estate sono verde militare

Messe da parte le tonalità evidenziatore, il verde si attenua. Una delle tendenze estive più belle che si reinventa in chiave military, sfiorando tonalità olivastre e foresta per dare vita a una manicure connessa con la natura. Il finish glossato è imperativo, però, per non perdere la luminosità.

Lo smalto azzurro, ma non più come il cielo

Si spengono i riflessi dell'azzurro, anche sulla manicure. Non più ispirati al mare e al cielo, si attenuano attraverso una punta di grigio, che regala unghie di fine estate dai riflessi quasi pastello, pronte a diventare plumbee non appena il cielo regalerà le prime giornate di pioggia.

Le unghie di fine estate sono rosse

Un classico che conquista tutte le stagioni, ma che sulle unghie di fine estate raggiunge le tonalità ancora inesplorate del rosso pomodoro. Acceso, vibrante e succoso, avvolge la superficie ungueale con un finish glossato che ricorda la luce del sole che colpisce la buccia dei pomodori maturi. Ne scaturisce un ricordo potentissimo, fatto di pizze e passate in preparazione, che traghetta lo spirito verso l'autunno.

Il rosa antico è le nuance vintage per l'autunno

Enfatizza la tintarella, ma rinunciando ai contrasti tipici delle unghie estive, fatte di tonalità prevaricanti e audaci, pensate per abbinarsi ai costumi e alle collanine colorate: il rosa abbraccia una nuova morbidezza nel corso dell'autunno, scaldandosi e spegnendosi fino a raggiungere sfumature da tappezzeria, tra riflessi antichi e una delicatezza vintage.