’90s Lip: il colpo di fulmine beauty che anticipa l’autunno

L a tendenza ’90s Lip ha invaso TikTok. La ricerca della combo perfetta matita labbra + rossetto per un look in stile Friends ha inizio!

Mom jeans e t-shirt bianca come irrinunciabili del guardaroba. Quante sono le cose che abbiamo ereditato dagli Anni ’90? Un’infinità, che non attraversano esclusivamente il mondo della moda, ma pure quello del make-up. Ovviamente, non ci riferiamo soltanto allo smokey eyes, “re” incontrastato del trucco occhi strong. Anche le labbra, infatti, continuano ad amare i trend dell’epoca, come dimostrano i tanti tutorial ’90s Lip presenti su TikTok. Complice la versatilità di questo stile, la ricerca della combinazione matita labbra + rossetto ideale può portare a ben più di un risultato. Tra toni del marrone e sfumature rosa freddo, il nostro viaggio è appena iniziato.

Come abbracciare il trend ’90s Lip

Labbra superdefinite grazie a un uso magistrale della matita labbra intonata, of course, al proprio rossetto preferito. È questa la ricetta di un look ’90s Lip perfetto, ma attenzione, perché il rischio di non centrare una nuance in linea con il gusto del decennio è davvero dietro l’angolo.

Nell’epoca che ha visto il grande successo di serie entrate a far parte della storia della televisione, oltre a storie d’amore e amicizia a far breccia nei cuori dei telespettatori sono state le scelte make-up dei vari personaggi. Le sfumature che indossavano sulle labbra erano molto diverse da quelle soft che hanno riscosso tanto successo nel 2024. Ai tempi si puntava a risultati molto decisi, per un effetto my lips but better in versione extraintensa. Rosso mattone, ciliegia e marrone sono tra le opzioni più sfoggiate del periodo, spesso in abbinamento con un trucco occhi nei colori della terra.

Look opaco o luminoso?

Qual è il primo bivio che incrociamo? Quello relativo alla scelta del finish che preferiamo indossare. Il trucco labbra opache negli Anni ’90 era davvero di gran moda perciò, se desideri riprodurre questa tendenza, puoi iniziare sin da ora a passare in rassegna i tuoi rossetti matte.

Tuttavia, forse a sorpresa, anche le labbra glossate sono protagoniste di un trucco in stile Nineties. L’effetto lucido ha conquistato i make-up lovers, che continueranno ad abbracciare la piena luminosità anche nei decenni a venire.

’90s Lip: la scelta delle nuance

Tra le sfumature che consigliamo di testare ci sono quelle del pesca e del mattone. La resa finale è sì estremamente naturale, ma con un tocco di energia frutto dell'intensità di questi colori. Poiché sono disponibili in moltissime tonalità, va da sé che sta a ognuno cercare quella più adatta a mettere in risalto il proprio volto. Il suggerimento extra? Ti invitiamo a prestare particolare attenzione alla scelta del blush. Una nuance che di molto si avvicina a quella del rossetto è l’ideale per completare il make-up.

Se si mira a un effetto nude, il consiglio è quello di rendere il tutto ulteriormente Nineties selezionando una matita labbra in nuance leggermente più scura rispetto a quella del rossetto. Come valorizzare questa '90s Lip combo? Per evitare di incorrere in stacchi di colore particolarmente netti, è sufficiente sfumare la matita verso l’interno delle labbra. Un perfetto stile Anni ’90 è servito!

Anche negli Anni ’90 i colori intensi trovavano spazio nel make-up. Oltre agli ombretti in tonalità vivaci erano molto apprezzati lipstick e matite labbra dal cuore dark. Bordeaux e rosso vino sono in testa alle nostre preferenze, soprattutto se l’obiettivo è abbinare al look ’90s Lip non tanto vibranti sfumature di eyeshadow, quanto sopracciglia e ciglia valorizzate al massimo.

Infine non si può non parlare di lui: il rosa. Poiché siamo, almeno virtualmente, negli Anni ’90, mettiamo da parte per un momento le tonalità tiepide per riscoprire le potenzialità di quelle fredde. Le nuance gelide costituiscono, infatti, uno dei trend del decennio, sia in tema di ombretti (chi ricorda la moda di indossare quello azzurro?) sia in tema di rossetti. Prima di glassare le labbra con un prodotto in tinta “gelida”, è ovviamente possibile scegliere di applicare una matita labbra. È questo il “segreto” per conferire al look un tocco di tridimensionalità (e “scaldare” leggermente il risultato finale).