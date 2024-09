Back to school: meditazione e rilassamento per affrontare il rientro

T ornare alla routine dopo l'estate può causare ansia e qualche preoccupazione: è lo stress da rientro e si può alleviare con meditazione, respirazione e sport, per ritrovare la calma e ricominciare con una nuova energia

Settembre è da sempre un secondo Capodanno: dopo mesi lenti, fatti di posticipi, ritmi di lavoro più leggeri e la prospettiva delle vacanze, la fine di agosto segna l’inizio di un nuovo capitolo. Fatto di buoni propositi ed entusiasmo, certo, ma anche di ansia e stress. Ricominciare, infatti, non è stimolante per tutti e lo stress da rientro può rivelarsi un nemico pericoloso, infido, capace di rovinare la gioia di ritrovare amici, colleghi e compagni di scuola con un’ansia difficile da gestire. Sebbene un aiuto professionale sia sempre consigliabile per capire quali sono le origini del disagio, midfulness, meditazione e sport possono rivelarsi molto utili per gestire lo stress da rientro, concentrandosi sulle sensazioni positive. E, magari, provando a ritrovare l'entusiasmo.

Combattere lo stress da rientro con la mindfulness

La mindfulness è un tipo di meditazione consapevole che permette di aumentare al massimo quello che percepiamo attraverso degli esercizi mirati a concentrarsi su sensazioni fisiche e stimoli che possano aiutare a ritrovare stabilità emotiva. Un aiuto per focalizzare l'attenzione sul presente, mettendo da parte i rimpianti del passato e l'ansia per il futuro, imponendo alla mente di allontanare la negatività. Un esercizio utile quando l'ansia cresce è quello dei 5 sensi: per farlo occorre concentrarsi su un oggetto e, successivamente, analizzarlo come non si era mai fatto prima, provando a coinvolgere ogni senso, studiandolo con lo sguardo, il tatto, il gusto, l'udito e l'olfatto. L'effetto terapeutico è immediato: focalizzare l'attenzione su un oggetto, infatti, permette di tenere l'ansia sotto controllo.

La respirazione per allontanare le tensioni

Tra le armi più potenti per allontanare lo stress da rientro c'è la respirazione. Ci sono moltissime tecniche per farlo, a partire dal semplice gesto di concentrarsi sul respiro. Tra gli esercizi più semplici c'è quello del 4-4-4: una tecnica semplice, che consiste nell'inspirare con il naso per 4 secondi, trattenere l'aria per altri 4 e, infine, espirare dalla bocca per gli ultimi 4 secondi. Da ripetere per almeno una decina di minuti, è importante trovare il proprio ritmo, aiutando mente e corpo a rilassarsi, sconfiggendo l'ansia che sale. I benefici della respirazione vanno oltre il semplice senso di rilassamento: gli effetti, infatti, sono visibili anche sull'ossigenazione del sangue, su un maggior equilibrio ormonale e sul potenziamento del sistema immunitario.

La doccia fredda dopo l'allenamento

I benefici dello sport sono noti, non solo per il corpo, ma anche per la mente. Non occorre scegliere un allenamento ad alta intensità, ma è sufficiente raggiungere i 10.000 passi al giorno, magari all'aria aperta, per beneficiare degli effetti positivi della natura sulla mente. Inaspettatamente, però, un modo interessante per placare l'ansia e ridurre lo stress da rientro è inserire delle docce fredde all'interno della routine: lo shock termico, infatti, ha un impatto fortissimo sul corpo, aiutando a stimolare il sistema immunitario e riducendo l'infiammazione generale. Non solo, però, perché 10/15 minuti sotto l'acqua fredda alla fine della doccia possono avere un potere energizzante capace di rinvigorire anche lo spirito.