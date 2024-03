Come contrastare gli effetti dello stress sulla pelle: i consigli per una skincare efficace

I nsonnia, deadline stringenti e continue video call sono solo alcuni esempi dei molteplici fattori stressanti che possono influenzare non solo la vita quotidiana, ma anche il benessere della nostra pelle

Lo stress, compagno inesorabile della vita moderna, si rivela un nemico silenzioso anche per il nostro viso. Il detto “Vivere le emozioni sulla pelle“, quindi, assume un significato ancora più profondo quando consideriamo l’impatto che fattori come l’ansia e il nervosismo hanno sull’aspetto e sulla salute della nostra pelle. Dall’insorgere di eruzioni cutanee e acne, passando per l’invecchiamento precoce e il colorito spento, sono numerosi i campanelli d’allarme che il nostro corpo ci manda per avvisarci che le emozioni (negative) stanno prendendo il sopravvento. Lo stress cronico, infatti, porta a un aumento della produzione di cortisolo e adrenalina, che possono alterare gli equilibri ormonali e indebolire il sistema immunitario. Di conseguenza, eseguire una skincare adeguata diventa fondamentale per preservare il benessere del nostro viso.

I segreti di una skincare efficace per contrastare lo stress

Quando si tratta di prendersi cura della pelle reattiva, è importante optare per cosmetici efficaci che ci possano aiutare a contrastare gli effetti negativi dello stress.

Innanzitutto, è fondamentale scegliere prodotti delicati e specifici per la pelle sensibile, in modo da non irritarla ulteriormente. Meglio optare quindi per creme idratanti ricche di ingredienti nutrienti come l’acido ialuronico e la vitamina E, che aiutano a ripristinare il film idrolipidico della pelle. Un’altra componente essenziale è l’utilizzo di maschere calmanti e lenitive, che possono ridurre l’infiammazione e il rossore causati dallo stress. Infine, non dimentichiamo l’importanza di uno scrub delicato per eliminare le cellule morte e favorire il rinnovamento cellulare. Seguendo questi piccoli consigli, possiamo dare alla nostra pelle uno strumento prezioso per contrastare lo stress quotidiano.

Alimenti e integratori per una pelle sana e luminosa

Gli alimenti e gli integratori sono alleati preziosi per mantenere una pelle sana e luminosa. Una dieta equilibrata ricca di frutta e verdura, infatti, fornisce alla pelle le vitamine e i minerali necessari per mantenerla giovane e radiosa.

Alcuni cibi in particolare possono contribuire a migliorare l’aspetto della pelle: agrumi come arance e limoni sono ricchi di vitamina C, che favorisce la produzione di collagene, fondamentale per l’elasticità cutanea. Gli spinaci, definiti “super food”, sono invece ricchi di antiossidanti, che contrastano i danni dei radicali liberi.

Anche gli integratori, come quelli a base di acido ialuronico, possono contribuire ad idratare la pelle in profondità, riducendo la comparsa delle rughe e favorendo una pelle tonica e rimpolpata.

Attenzione anche alla luce blu

La luce blu, in particolare quella emessa dai dispositivi elettronici come smartphone, tablet e computer, non è direttamente un fattore di stress, ma può influenzare la qualità del sonno e, in maniera indiretta, contribuire ad alzare i livelli di stress.

Questo perchè le “Blue lights”, condizionano i ritmi circadiani diminuendo la nostra normale produzione di melatonina, l’ormone del sonno.