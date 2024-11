Guida all’uso dell’olio viso per ogni tipo di pelle

I l più grande errore che si possa fare è credere che siano adatti solo alla pelle secca e disidratata: gli oli viso rappresentano il surplus di idratazione ideale per ogni tipo di pelle, aiutandola a raggiungere un glow naturale

L'arrivo dei mesi freddi rende necessario iniziare a pensare a come idratare maggiormente la pelle, aiutando il nutrimento ad arrivare più in profondità. Ed è proprio a questo che servono gli oli viso, alleati ideali per regalare idratazione e morbidezza alla pelle, scongiurando i danni provocati dalla secchezza, come irritazioni e rossori. Costituiti, generalmente, da molecole di grandi dimensioni, gli oli per il viso agiscono come degli occlusivi, che sigillano l'idratazione all'interno della pelle, permettendo anche agli attivi applicati precedentemente di penetrare in profondità. Proprietà che permettono all'olio viso di rendere la pelle setosa, aumentandone la luminosità.

Come scegliere l'olio viso in base al proprio tipo di pelle

Particolarmente adatti alle pelli secche, gli oli viso possono essere integrati anche nella routine di pelli grasse o miste. La chiave, naturalmente, è la scelta degli ingredienti che, in questo caso, dovranno essere riequilibranti, per bilanciare la produzione di sebo. In questo caso, però, occorre fare molta attenzione: gli oli, infatti, tendono a essere comedogeni e, quindi, a occludere i pori, un'azione inadatta alla cura della pelle acneica e grassa, soggetta a imperfezioni. Proprio per questo, l'ideale è affidarsi a formulazioni antibatteriche e antiossidanti, che contengano attivi come acido salicilico o retinoidi, che possano aiutare la pelle a stare bene. Per sicurezza, inoltre, è bene aggiungere l'olio alla routine utilizzandolo solo poche volte a settimana.

1 / 3 1/3 The Purify Hero di Yepoda è un olio viso pensato pensato per restringere i pori attraverso un'esfoliazione delicata, adatta a eliminare brufoli e punti neri. La formulaizone, inoltre, favorisce il rinnovamento cellulare. 2/3 Un trattamento ad assorbimento rapido che contiene l’1,5% di acido salicilico per combattere le imperfezioni ed eliminare le impurità che ostruiscono i pori. All'interno di U.F.O. Ultra-Clarifying Acne Treatment Face Oil di Sunday Riley, infatti, oli di melaleuca e di nigella per purificare, mentre l'hexylresorcinolo e la liquirizia attenuano la visibilità delle macchie più tenaci. 3/3 Grazie estratti vegetali e oli essenziali di nimba, calendula, iperico, mandorla dolce, jojoba e vulneraria, che riducono la produzione di sebo e attenuano i pori dilatati, Clarifying Day Oil di Dr. Hauschka viso regola l’eccessiva produzione di sebo cutaneo, riequilibrando la pelle e lasciandola meravigliosamente morbida, liscia e nutrita. PREV NEXT

Al contrario, per la pelle secca l'utilizzo degli oli viso è perfetta, grazie alla ricchezza di acidi grassi e vitamina E. La loro funzione, in questo caso, è rinforzare la barriera cutanea e prevenire la perdita d'acqua transepidermica. I migliori oli per il viso, in questo caso, sono quello di vinaccioli, jojoba, marula e rosa.

1 / 3 1/3 Calmante, idratante e profondamente nutriente, Mádarau003cstrongu003e u003c/strongu003eSuperseed Soothing Hydration si prende cura della pelle secca e sensibile. 2/3 Virgin Marula Luxury Facial Oil di Drunk Elephant è un olio purissimo e non raffinato ottenuto direttamente dal frutto della marulam che penetra in profondità e contrasta secchezza e linee sottili. 3/3 Ricco di antiossidanti e ricavato dai noccioli dei frutti dell'albero della marula, The Ordinary Hydrators and Oils 100% Cold Pressed Virgin Marula Oil contiene acido oleico e linoleico, ma anche procianidina, catechine e flavonoidi per tonificare la pelle e renderla luminosa. PREV NEXT

Impossibile, poi, ignorare l'azione antietà degli oli viso, da utilizzare soprattutto come trattamento notturno. In questo caso, le formulazioni migliori sono particolarmente ricche, con vitamina E e costituiti da un blend di oli dall'azione fortemente nutriente e riparatrice.

1 / 3 1/3 Il Siero Notte Immortelle Reset de L'Occitane agisce di notte per rendere la pelle più giovane, riposata e nutrita. Una formula potenziata con estratto di maggiorana e di acmella oleracea per aiutare ad attivare i meccanismi di rigenerazione e levigare la pelle. 2/3 Dal potere nutriente, elasticizzante ed emolliente, Olio Viso Compattezza Straordinaria La Canapa de L'Erbolario ha una potente azione idratante e antistress. All'interno ben quattro oli biologici - di canapa, di girasole, di jojoba e di oliva - per dare freschezza e compattezza. 3/3 Lumìa Illuminating Oil di Lávika è un olio illuminante universale, ricco di vitamina E, vitamina C e coenzima Q10 che garantiscono un’azione antiradicalica, antiossidante e nutriente. Nella formulazione, poi, olio di oliva e di riso, ricchi di Omega 3 e Omega 6, che rendono la pelle morbida. PREV NEXT

L'olio viso può sostituire la crema idratante?

Si tratta di due prodotti molto diversi da loro, pur essendo entrambi molto idratanti. Se la crema idratante e il siero sono formulati per dare alla pelle un booster costituito da ingredienti attivi, l'olio viso è un concentrato di idratazione e nutrimento. Proprio per questo, l'ideale è utilizzare questi prodotti in combinazione e non come sostituti l'uno dell'altro.

Come e quando applicare gli oli per il viso

Possono essere utilizzati una o due volte a settimana o essere integrati nella skincare routine, in base al proprio tipo di pelle. In generale, inoltre, gli oli viso devono essere utilizzati come ultimo step prima di andare a dormire o, se utilizzati durante il giorno, appena prima dell'applicazione di protezione solare e make up. Una texture che invita al massaggio: l'olio, infatti, è perfetto per essere abbinato a una gestualità pensata per rassodare e tonificare, magari utilizzando gua sha e rullo di giada.