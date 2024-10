Pelle opaca? Ecco come ripristinare la sua luminosità

I ncarnato spento e opaco sono molto comuni dopo l'estate, per far risplendere la pelle è sufficiente mettere in atto qualche piccolo accorgimento

Quando le vacanze estive e l’abbronzatura diventano un lontano ricordo, è comune trovarsi a fare i conti con una pelle che appare opaca e spenta. Sole, caldo e salsedine possono lasciare spazio a un colorito grigiastro, disidratato e privo di vitalità. Tuttavia, per ritornare ad avere una pelle luminosa e compatta, è sufficiente prestare qualche piccola accortezza in più durante la normale skincare routine.

Quali sono le cause della pelle opaca?

Il problema dell’incarnato spento non si limita al periodo autunnale, ma può manifestarsi in qualsiasi stagione dell’anno. Le cause sono numerose: oltre alle blue lights emesse dai dispositivi elettronici, una cattiva alimentazione e l'insonnia, una delle responsabilità più comuni è la mancanza di una corretta esfoliazione, che porta all’accumulo di cellule morte. Queste impediscono alla pelle di respirare e di apparire luminosa e vitale.

L’importanza dell’esfoliazione

Il primo passo, una volta ritornati alla routine quotidiana, è quello di riprendere l’uso dello scrub o di un peeling chimico. È importante sapere che l’esfoliazione non rimuove l’abbronzatura, ma si limita ad eliminare le cellule morte. Se queste non vengono rimosse correttamente, possono formare una patina grigiastra che opacizza l’incarnato e rende la texture della pelle irregolare, evidenziando pori dilatati, punti neri e macchie.

Scrub o peeling chimico?

Una risposta corretta non esiste, sono due metodi diversi di escoriazione ma entrambi super efficaci.

Per le pelli più sensibili, inclini ad arrossamenti o a rash cutanei, è preferibile optare per lo scrub. Questo tipo di esfoliazione avviene attraverso un massaggio delicato con un cosmetico contenente microgranuli abrasivi naturali, come semi di nocciola, albicocca o sale marino. Lo scrub va applicato dopo la detersione, massaggiando delicatamente il viso per rimuovere le cellule morte e stimolare il rinnovamento cellulare.

In alternativa, per le pelli meno sensibili, si può optare per i peeling chimici, trattamenti che possono essere effettuati a casa o dalle mani esperte di un dermatologo.

Questo tipo di trattamento agisce utilizza acidi specifici come gli alfa-idrossiacidi (AHA), derivati dalla frutta, che esfoliano delicatamente la pelle, favorendo il rinnovamento cellulare e migliorandone l’aspetto complessivo.

Vitamina C: il segreto per una pelle luminosa

Per tornare a un incarnato luminoso, è fondamentale inserire nella propria skincare routine anche prodotti a base di vitamina C (acido ascorbico). Questo potente antiossidante naturale è in grado di dare vitalità e luce al viso. Sebbene venga spesso consigliata come attivo da inserire nella skincare serale, la vitamina C può essere utilizzata anche al mattino per potenziare la protezione contro i radicali liberi e migliorare l’efficacia della protezione solare.

