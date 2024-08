Pelle liscia e luminosa: i migliori scrub corpo da provare

L o Scrub corpo non solo favorisce una tintarella uniforme e duratura ma aiuta anche a rendere la pelle più elastica

Quando si parla di trattamenti per il corpo, il primo passo imprescindibile è lo scrub. Soprattutto ora, che siamo in estate, prima di crogiolarci sotto i raggi del sole per ottenere un'abbronzatura uniforme e duratura, è fondamentale preparare la pelle, esfoliandola accuratamente per rimuovere le cellule morte e favorire un colorito radioso e omogeneo.

Cos’è uno scrub per il corpo?

Un body scrub è un prodotto che agisce come una bacchetta magica per la nostra pelle, rimuovendo le cellule morte, stimolando la circolazione sanguigna e favorendo il rinnovamento cellulare. Solitamente è composto da una base cremosa o oleosa arricchita con particelle abrasive come zucchero, sale, semi di frutta o microgranuli, che rinnovano la pelle del corpo apportando una luminosità e compattezza. Può essere applicato su tutto il corpo durante la doccia o il bagno, trasformando la routine quotidiana in un rituale di bellezza rigenerante.

Pelle più elastica

Lo scrub svolge anche un ruolo fondamentale nel migliorare l'elasticità della pelle e nel ridurre la comparsa delle smagliature, mantenendo la pelle tonica e liscia. Presta particolare attenzione ad aree come cosce, glutei e addome, che sono le zone del corpo più predisposte a questo tipo di inestetismi.

L’alleato perfetto per la tua pelle

Durante l'estate, il caldo e l'umidità possono aumentare la produzione di sudore e sebo, contribuendo alla formazione di punti neri, brufoli e altre imperfezioni della pelle. L'uso regolare di uno scrub aiuta a eliminare queste impurità, liberando i pori e prevenendo l'accumulo di sporco e sebo. Allo stesso modo, quando si tratta di depilazione, lo scrub corpo è essenziale per prevenire la formazione di peli incarniti. Questi ultimi spesso si sviluppano a causa dell'ispessimento dello strato corneo, che impedisce al pelo di emergere correttamente. Pertanto, l'esfoliazione regolare almeno una volta la settimana, non solo aiuta a evitare questo problema, ma contribuisce anche a mantenere la pelle idratata e sana.

Comfort zone - Tranquillity body scrub

Un esfoliante per il corpo aromaticoidratante setificante dall'aroma rilassante. Grazie alla sua formula ricca di oli di amaranto e mandorla, si fonde sulla pelle durante il massaggio rinnovandola delicatamente. Il risultato è una pelle levigata e nutrita, pronta a ricevere i trattamenti cosmetici successivi.

Fenty skin - Buff Ryder

Elimina la pelle morta e dona al tuo corpo la morbidezza che merita con questo trattamento dal fascino tropicale. Questo scrub corpo è composto da una delicata miscela di esfolianti ed enzimi della frutta che purifica e rigenera la pelle lasciandola setosa e liscia. La perfetta combinazione di burro di karitè e oli per la cura ultra ricchi per un tocco nutriente.

Douglas collection - The lagoon Leilani

Ottieni un'esperienza spa di lusso a casa. Questo scrub esfolia e purifica la pelle lasciandola delicatamente profumata con note di ylang-ylang e Tiaré. Una fuga in un'isola tranquilla santuario nei tropici dove il tempo è dedicato interamente alla rigenerazione e rinnovamento.

DIEGO DALLA PALMA - THALASSO BURRO SCRUB ILLUMINANTE CORPO

Allontana dal corpo le cellule morte ed ingrigite e rende la pelle liscia, luminosa e setosa, grazie alla dolcezza dei suoi cristalli di zucchero. Con la sua formulazione fondente a base di burro di karitè e il suo rilassante bouquet con delicate note di yuzu e gelsomino, avvolge la pelle, trasformando la tua casa in un’oasi di benessere e serenità.

Sol de Janeiro - Bum Bum Body Scrub

Uno scrub per il corpo soffice come granelli di sabbia che esfolia e idrata delicatamente grazie ai semi di cupuaçu macinati e ai cristalli di zucchero, per 12 mesi di pelle morbida come d'estate.

Rituals - The ritual of sakura

Uno scrub corpo rigenerante a base oleosa. Arricchito con un mix lussuoso di zucchero e potenti oli giapponesi, esfolia delicatamente ma a fondo, lasciando la pelle morbida e nutrita.

AHAVA - Deadsea Water Mineral Body Exfoliator

Grazie alla sua miscela esfoliante di granuli di jojoba e alghe rosse, lo scrub esfolia a fondo la pelle eliminando le impurità e le cellule morte. Sfruttando il potere dei minerali del Mar Morto, quest'esfoliante regala una pulizia profonda al corpo favorendo al contempo il rinnovamento cellulare.