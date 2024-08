Summer Kit: quali sono gli essenziali da portare in spiaggia? 

Q uali sono gli essentials da portare sempre con sé in spiaggia? Dalla protezione solare al termoprotettore per capelli, scopri tutti i prodotti da avere nel proprio Summer Kit.

Chi non ha in programma almeno una giornata in spiaggia quest’estate? Come ogni anno, prima di partire per le vacanze, ci troviamo di fronte al solito dilemma: cosa portare con noi? Sicuramente un SPF è sempre incluso nella lista, ma spesso ci ricordiamo degli altri indispensabili solo quando siamo già sdraiati sotto l’ombrellone. Per questo, è utile preparare un kit estivo in anticipo, con tutti gli essentials necessari per un pomeriggio al mare, così da non essere mai più impreparati. Ma quali sono i prodotti indispensabili da portare in spiaggia? Scopriamoli insieme.

Summer Kit, gli essenziali per la spiaggia: la protezione solare

Il prodotto numero uno della nostra lista, quello da avere sempre con te, quello che non puoi assolutamente dimenticare a casa: la protezione solare.

L’esposizione prolungata ai raggi solari, se non eseguita correttamente, porta con sé tutta una serie di spiacevoli side effetcs - che, nei casi meno gravi, si declinano in scottature, discromie, macchie solari, segni d’invecchiamento prematuro e rughe - che possono danneggiare la pelle in modo permanente. È quindi indispensabile proteggersi in maniera adeguata dai raggi UV con un fattore di protezione alto (30 o 50), riapplicare l’SPF ogni due ore - sia sul viso che sul corpo - e non esporsi durante le ore più calde della giornata, applicando la protezione anche quando si è all’ombra.

1/3 Supergoop, Glowscreen - Schermo solare SPF 30 PA+++ con acido ialuronico + niacinamide 2/3 Comfort Zone, Sun Soul Milk Spray SPF 30 3/3 Skin First, Crema Solare Gel SPF 30 PREV NEXT

Summer Kit, gli essenziali per la spiaggia: il termoprotettore

Come la pelle, anche i capelli hanno bisogno di una protezione adeguata dall’azione di raggi solari, salsedine e acqua clorata delle piscine. Per questo, quando si è in vacanza, è sempre utile portare nella borsa da spiaggia anche un termoprotettore da applicare durante la giornata: questo prodotto crea infatti una barriera invisibile intorno ai capelli, che riduce l'impatto diretto del calore e dei raggi UV evitando che i fusti si rovinino, diventando sfibrati, crespi e tendenti a spezzarsi con facilità. In più, i termoprotettori aiutano a trattenere l’umidità all’interno della chioma, che altrimenti verrebbe privata della sua idratazione naturale e sono generalmente formulati con attivi nutrienti, ristorativi ed emollienti che la mantengono morbida, lucente e sana.

1/3

Rougj, Suntech Bifasico Capelli Protettivo 2/3 Nuxe, Sun Protective Milky Oil For Hair 3/3

Davines, SU Milk Crema spray leave on con protezione UV PREV NEXT

Summer Kit, gli essenziali per la spiaggia: il profumo per capelli

Se il tuo termoprotettore non sprigiona una fragranza che ti soddisfa o che non risulta abbastanza forte per i tuoi gusti, nulla ti vieta di vaporizzare sui capelli anche un profumo apposito, per intensificarne l’odore e stratificare le tue note olfattive preferite per ottenere il tuo mix ideale.

Le fragranze per capelli, a differenza dei classici profumi, sono formulate appositamente per essere hair friendly e sicure, create con basi acquose e con bassissime o nulle quantità di alcool per prevenire la secchezza e la fragilità dei capelli, e contengono al loro interno anche attivi condizionanti, idratanti o nutrienti che migliorano la qualità della chioma e se ne prendono cura mentre la profumano.

1/3 Gisou, Honey Infused Perfume - Profumo per capelli 2/3 Byredo, profumo per capelli Blanche 3/3 Biofficina Toscana, profumo per capelli Orto energizzante PREV NEXT

Summer Kit, gli essenziali per la spiaggia: l’acqua profumata per il corpo

Con l’arrivo dell’estate, è giunta anche l’ora di abbandonare il nostro classico profumo in favore di un’ acqua profumata da portare nella nostra beach bag per le giornate di mare. Ideali per essere vaporizzate anche sotto al sole grazie alla percentuale minima di alcol al loro interno, le body mist non macchiano la pelle e contengono ingredienti idratanti, rinfrescanti e rivitalizzanti che svolgono una funzione simile alle face mist, ma per il corpo. Inoltre, grazie alla loro composizione delicata, non rischiano di risultare pesanti e sono perfette per profumare la pelle senza appesantirla.

1/3 Sephora Collection, Acqua profumata per corpo al cocco 2/3 Rare Beauty, Find Comfort Body & Hair Mist 3/3 & Other Stories, Arabesque Wood Mini Body Mist PREV NEXT

Summer Kit, gli essenziali per la spiaggia: il balm con SPF

Non dimenticarti delle labbra quando ti esponi al sole: come tutte le altre parti del corpo, anche loro si meritano di essere idratate, nutrite ed eventualmente colorate con un prodotto che contenga un fattore di protezione al suo interno. Le labbra infatti, anche se sono quella parte del viso che ci dimentichiamo perennemente di proteggere, sono in realtà una delle zone più delicate e vulnerabili ai danni causati dai raggi ultravioletti perché, a differenza del resto del volto, contengono pochissima melanina e dunque sono più inclini a scottarsi. Per questo motivo, è importante munirsi di un balm o un burrocacao apposito e applicarlo rigorosamente, proprio come faremmo con la protezione solare.

1/3 Ultra Violette, Sheen Screen Spf 50 - Balsamo Labbra Idratante Con Protezione Solare 2/3 Kess Berlin SPF 15 Lip Gloss - Warm Sands | Limited Edition 3/3 Sun Bum, Spf30 Sunscreen Lip Balm - Coconut PREV NEXT

Summer Kit, gli essenziali per la spiaggia: le mini size

Come sta la protezione solare aperta l’anno scorso e dimenticata in una delle tante borse delle vacanze? Probabilmente non molto bene. E lo spray per capelli? Immaginiamo che sia nella stessa condizione. Se tendi ad aprire i prodotti, usarli una sola volta e poi perderli in una delle tante tote bag che porti in spiaggia, la soluzione ideale per te sono le mini size di qualsiasi prodotto tu possa aver bisogno durante le vacanze. SPF, body mist, sieri, profumi e acque per capelli, tutti in versione mini. In questo modo ridurrai gli sprechi, assicurandoti di finire realmente un prodotto una volta aperto e potrai provare tanti nuovi beauty products senza impegnarti nell’acquisto di una confezione grande fino a trovare quello più adatto a te. In più, grazie alle loro dimensioni ridotte, le mini size sono perfette per essere trasportate facilmente e per essere portate con sé anche in viaggio e in aereo.

1/3 Bottega Verde, Aloha - Body Mist Illuminante Con Note Di Tiarè 2/3 Wella Professionals, Miracle Hair Rescue 3/3 Bilboa, Viso&Corpo Crema Solare Spf 50+ PREV NEXT