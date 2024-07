I migliori kit e creme solari travel size da portare in vacanza

I solari sono i migliori amici con cui puoi andare in vacanze, perché ti proteggono ed evitano la comparsa di scottature che potrebbero rovinarti l’estate.

Anche se per un attimo ci siamo illusi, non è ancora arrivato il momento per dichiarare finita l’era dei solari travel size. Sono decadute le restrizioni riguardanti i limiti di liquidi permessi nel bagaglio a mano, ma sfortunatamente la buona notizia ha interessato solo alcuni aeroporti italiani e alcuni in Europa, per cui molto spesso è ancora necessario che i prodotti che mettiamo nel beauty case non superino i 100 ml.

Ormai abituati a viaggiare con il solo bagaglio a mano o con uno zainetto nel caso di brevi weekend, per cui dover imbarcare il trolley perché sprovvisti di travel size è un’opzione che non vogliamo nemmeno prendere in considerazione.

Ma non saranno di certo un paio di regole aeroportuali a fermarci dal partire e godere delle nostre (meritatissime) vacanze al sole in tutta serenità, perché sappiamo che abbiamo con noi in valigia la quantità necessaria di solari per garantirci un’abbronzatura perfetta e soprattutto sicura.

Kit creme solari travel size

Per chi ama partire senza pensieri, i kit creme solari da viaggion sono l’alleato perfetto. Di solito contengono una protezione alta per viso e corpo e una crema doposole, fondamentale per ripristinare la pelle dopo l’esposizione.

Darling The Travel Kit

Questo kit creme solari travel size contiene Protect Me SPF 30 e Protect Me SPF 50, entrambe perfette per essere usate su viso e corpo. I filtri solari di ultima generazione sono Reef Safe. La formula è arricchita con Olio di Jojoba e Olio di Nocciolo di Albicocca per una pelle più liscia. Contiene inoltre Allantoina, Vitamina E ed Estratto di Equiseto per idratare e promuovere la radiosità, offrendo una dose di antiossidanti.

Bioline Jatò Sun Essentials Sundefense edizione limitata

Il kit contiene una crema solare viso con SPF 50 con cisto marino e complesso di postbiotici, un latte solare corpo SPF 30 e uno spray dopo sole 2-in-1 con ingredienti lenitivi e restitutivi. Piccolo e compatto, il kit da viaggio è perfetto per il borsone da weekend.

Diego dalla Palma Kit SPF 50

Il kit da viaggio contiene un fluido protettivo abbronzante SPF 50 e un balsamo lenitivo dopo sole, entrambi in formato 100 ml.

[comfort zone] Sun Soul Duo SPF 50

Il kit contiene la crema solare con SPF 50 molto resistente all’acqua e la crema doposole per viso e corpo dall’azione lenitiva e rinfrescante.

Ultra Violette Daily SPF Reset

Il kit contiene lo spray solare Preen Screen Brume SPF 50 in formato 50 ml e Sheen Screen SPF50, un balsamo idratante per le labbra con protezione solare, fondamentale per chi si scotta facilmente nelle zone delicate.

Coola Organic Suncare Travel Set

Set di prodotti solari biologici con quattro trattamenti in formato controlli di sicurezza in aeroporto. Contiene Classic Body Sunscreen Spray SPF 30, Classic Face Sunscreen Lotion SPF 30, Classic Liplux Lip Balm SPF 30 e Radical Recovery After Sun Lotion.