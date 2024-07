Il doposole è il segreto di una pelle radiosa: scopri la migliore cura della pelle dopo il sole

I nvestire in una routine doposole non solo prolunga l'abbronzatura ma preserva la salute cutanea, riducendo il rischio di danni a lungo termine. Prendersi cura della pelle dopo il sole non è solo una questione estetica, ma un vero e proprio atto di benessere.

L'estate porta con sé la promessa di giornate assolate, mare cristallino e abbronzature dorate. Tuttavia, dietro questo scenario da sogno, si nascondono insidie per la nostra pelle, esposta ai danni dei raggi UV. La corretta cura doposole è essenziale per mantenere la pelle sana, idratata e luminosa, prolungando i benefici dell'abbronzatura e prevenendo danni a lungo termine.

Conosci i benefici del doposole?

Dopo l'esposizione solare, la pelle necessita di un trattamento rigenerante per ripristinare il suo equilibrio idrolipidico. Il doposole agisce su diversi fronti:

1. Idratazione profonda

L'esposizione ai raggi UV può disidratare la pelle, rendendola secca e squamosa. I prodotti doposole, ricchi di agenti idratanti come aloe vera, glicerina e acido ialuronico, aiutano a ristabilire l'idratazione, donando alla pelle un aspetto sano e morbido.

2. Effetto lenitivo

Il sole può causare rossori e irritazioni. Ingredienti come la calendula, la camomilla e il bisabololo hanno proprietà calmanti che alleviano il disagio e riducono l'infiammazione.

3. Riparazione dei danni

I radicali liberi generati dall'esposizione solare possono danneggiare le cellule della pelle. I prodotti doposole spesso contengono antiossidanti come la vitamina E e il coenzima Q10, che aiutano a neutralizzare questi radicali, favorendo la rigenerazione cutanea.

4. Prolungamento dell'abbronzatura

Mantenere la pelle idratata e nutrita aiuta a preservare l'abbronzatura più a lungo, evitando la desquamazione e l'aspetto a macchie.

La routine ideale dopo il sole

Adottare una routine doposole può fare la differenza nel mantenere una pelle sana e luminosa. Ecco alcuni passaggi fondamentali:

1. Doccia rinfrescante

Dopo una giornata al sole, fai una doccia con acqua tiepida per rimuovere residui di sale, cloro e sudore. Utilizza un detergente delicato che non alteri il film idrolipidico della pelle.

2. Applicazione del doposole

Applica il prodotto doposole sulla pelle asciutta, massaggiando delicatamente per favorirne l'assorbimento. Concentrati sulle aree più esposte e sensibili come viso, collo, spalle e décolleté.

3. Idratazione interna

Bere molta acqua è cruciale per reintegrare l'idratazione e i sali minerali dall'interno. Punta su frutta e verdura ricche di acqua e antiossidanti, come anguria, cetrioli e pomodori, per potenziare i benefici del doposole.

4. L'importanza di una corretta esposizione

Seppur fondamentale, il doposole non deve sostituire una corretta prevenzione. Utilizzare una protezione solare adeguata e riapplicarla regolarmente è il primo passo per evitare scottature e danni a lungo termine. Se ti sei scottata evita ulteriori esposizioni al sole per permettere alla pelle di rigenerarsi.

I migliori doposole per l'estate 2024

Scopri la selezione dei must have da mettere in valigia quest'estate!

Eisenberg BRUME APRÈS-SOLEIL VISAGE & CORPS

Una brume rinfrescante e super leggera per un surplus di idratazione. Prolunga l'abbronzatura e si può utilizzare su viso e corpo.

Rilastil Sun System Gel Doposole Rigenerante Lenitivo

Questo gel doposole lenisce e rigenera intensamente la pelle dopo l'esposizione al sole, restituendole la sua naturale morbidezza. Offre un sollievo immediato e una sensazione di freschezza, grazie alla presenza di Pantenolo, Acido Ialuronico e Allantoina, noti per le loro proprietà idratanti. Indicato per pelli sensibili e danneggiate dal sole, è utilizzabile su viso e corpo.

Acqua dell'Elba Latte Doposole Viso e Corpo

Un balsamo ristoratore dalla consistenza leggera e arricchito con ingredienti nutrienti e lenitivi. Ideale da applicare dopo la doccia, mantiene la pelle sana e prolunga l’abbronzatura.

Diego Dalla Palma BALSAMO LENITIVO DOPO SOLE

Crema doposole nutri-lenitiva che intensifica e prolunga l’abbronzatura. Dona sollievo e idratazione alle pelli stressate dal sole, prevenendo la desquamazione e rafforzando la barriera cutanea grazie all'estratto di liquirizia lenitivo e al nutriente Monoi di Tahiti. Ha una texture rinfrescante e si assorbe rapidamente.

Le Rub Repairing Lotion

La sua base ultra-nutriente di olio di semi d'uva è ricca di antiossidanti e vitamina E, che proteggono dai danni dei raggi UV e dall'inquinamento, rafforzando le difese naturali della pelle. Il burro di karité fornisce un'idratazione profonda, mentre la glicerina umettante ammorbidisce e nutre la pelle. L'aloe vera e il cetriolo leniscono e rinfrescano, riducendo il rossore.

Darling Soothe-Me

Lozione doposole rinfrescante e lenitiva arricchita con Ceramidi, Burro di Karité, Olio di Cocco e Olio di Jojoba, che nutre profondamente la pelle e ripristina la barriera cutanea. La presenza di Vitamina E, Aloe Vera e Camomilla lenisce le infiammazioni, idrata e dona sollievo. La texture leggera e setosa rende la pelle morbida e fresca, avvolgendola in delicate note tropicali di Cocco, Tiaré e Monoi.

KIKO Milano After Sun Nourishing Dry Oil

Un olio secco dalla texture vellutata, arricchito con oli di avocado, oliva, mandorle dolci e cocco, ideato per ammorbidire la pelle e lasciare i capelli setosi senza effetto unto.

Filorga UV-Bronze After Sun

Questo gel attivatore e prolungatore di abbronzatura si trasforma in olio a contatto con la pelle, offrendo sollievo immediato e valorizzandola senza ungere. La formula contiene 4 oli pro-age: Argan, Albicocca, Mandorle dolci e Avocado, che nutrono e idratano la pelle in profondità grazie all’acido ialuronico. Gli aminoacidi e minerali lenitivi ripristinano il film idrolipidico, riducono rossori e fastidi, e proteggono dallo stress ossidativo.

Korff Gocce Doposole Idratanti e Riparatrici

Grazie alla formulazione innovativa con DNA-Safe Complex e un complesso lenitivo e riparatore, prevengono l'invecchiamento cutaneo, idratano e rigenerano i tessuti danneggiati dal sole, contrastando le rughe. La pelle ritrova comfort ed elasticità, mantenendo un'abbronzatura uniforme e luminosa più a lungo.

Lancaster Golden Tan Maximizer After Sun Lotion

Lozione doposole con una texture fresca. Estende la durata dell'abbronzatura, calma, lenisce e idrata la pelle grazie a un complesso antiossidante ad azione anti-età e l'85% di ingredienti di origine naturale. Si applica su viso e corpo dopo l'esposizione al sole.

Bottega Verde SOL ALOE ACIDO IALURONICO CREMA DOPOSOLE VISO

Crema doposole per il viso, con un'azione idratante efficace fino a 48 ore, allevia immediatamente la sensazione di secchezza e disidratazione. La formula, arricchita con succo di Aloe iperfermentato e Acido Ialuronico, idrata intensamente e aiuta a prolungare l'abbronzatura.

Mediterranea AFTER SUN MASCHERA VISO PROTETTIVA CALMANTE

Un set di 4 maschere viso in tessuto, realizzate con fibre di bamboo 100% naturali, biodegradabili e compostabili, progettate per offrire benessere e protezione alla pelle. Ogni maschera è arricchita con una lozione a base di estratto di alga dorata, nota per le sue proprietà lenitive immediate. Questa formula è ideale per trattare le scottature solari, oltre a idratare e proteggere la pelle in profondità.

Rougj DOPOSOLE BIFASICO CON ATTIVATORE DI MELANINA

La sua texture bifasica si assorbe rapidamente, decongestionando, idratando e rinfrescando la pelle dopo l’esposizione solare. La formula contiene Acetyl Tyrosine, un attivo che stimola la produzione naturale di melanina, favorendo un’abbronzatura dorata, uniforme e duratura. Unisce il nutrimento di un olio alla leggerezza di un fluido, mantenendo la pelle idratata ed elastica, riducendo il rischio di desquamazione. Rinfresca immediatamente e lascia una piacevole fragranza di cocco sulla pelle.

Avon Spray doposole rinfrescante

Doposole in formula spray che offre sollievo immediato alla pelle. Grazie alla sua formula arricchita con Vitamina C, questo spray fornisce una difesa aggiuntiva alla cute.

Leocrema Latte Doposole Abbronzante

Una formula che allevia la pelle stressata dal sole, arricchita con un attivatore speciale che continua a lavorare anche dopo l'esposizione solare, incrementando e accelerando la produzione di melanina per un'abbronzatura intensa e duratura.