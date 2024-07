Cocco-mania: l’ingrediente che rende l’estate indimenticabile

D ai trattamenti per capelli alle creme per il corpo, i prodotti al profumo di cocco non solo ci avvolgono con la loro fragranza esotica, ma donano idratazione e nutrimento profondo. Scopriamo insieme come integrare il cocco nella nostra beauty routine per un’estate profumata e radiosa

La magia del cocco per i tuoi rituali di bellezza estivi

L’estate è la stagione dei profumi intensi, delle giornate al sole e delle serate rilassanti. Tra le tante fragranze che ci accompagnano, il profumo del cocco è senza dubbio il re dell’estate. Questo aroma esotico non solo ci trasporta immediatamente su spiagge lontane, ma offre anche straordinari benefici per la nostra pelle e i nostri capelli. Sfruttare il cocco nella nostra routine di bellezza estiva significa godere di un’idratazione profonda e un tocco di freschezza irresistibile. Immergiamoci nel mondo del cocco per scoprire come questo ingrediente può trasformare la nostra estate in un'esperienza sensoriale indimenticabile.

& Other Stories Perle de Coco Glow Body Scrub

Uno scrub allo zucchero con particelle luminose e un profumo che dà dipendenza: latte di cocco, caramello e vaniglia.

Lanolips 101 Ointment Multi-balm Coconutter

Un balsamo anti secchezza multiuso con noce di cocco. Si può utilizzare su labbra, gomiti, cuticole e qualsiasi area molto secca.

Bioline Jatò Nutrisense Crema Benessere

Una crema corpo sensoriale dalla texture super ricca con burro di karité, al profumo di cocco e vaniglia.

COCO MONOÏ Face & Body Shower Oil 2in1

Olio doccia delicato perfetto da utilizzare al mare, con olio di cocco nutriente e dalla fragranza super estiva di cocco e fiori di tiarè.

Australian Gold Cocoa Dreams

Doposole con burro di cacao e aloe vera per lenire e nutrire la pelle stressata dal sole, dalla fragranza inebriante con note di cocco, agrumi, banana, rosa e vaniglia.

Coco & Eve Like a Virgin Maschera nutriente per capelli coconut & fig

Maschera per capelli ad azione intensiva nutriente, perfetta per idratare e riparare i capelli dopo il mare, al profumo di cocco e fico.

Simone Andreoli Leisure in Paradise

Una fragranza intensa per chi ama la scia che urla "Vacanza!". L'ispirazione è un paradiso caraibico, con note di cocco, vaniglia, papaya e ananas.

Thermae Il tempio della salute Burrage

Burro corpo super nutriente dalla texture fondente, con olio di cocco, pantenolo e vitamina E per coccolare anche le pelli più secche.

Gisou HONEY INFUSED LIP OIL COCONUT FROST

Una speciale limited edition al cocco per uno dei lip oil più virali del momento. La formula con Miele di Mirsalehi è super idratante e il finish con cristalli multisfaccettati lo rendono un must have per la beauty bag estiva.

Coop Chiringuito Bagno Doccia Doposole

Un bagno doccia doposole da profumo golosissimo che nutre la pelle e aiuta a prolungare l'abbronzatura.

Jean Paul Gaultier Le Beau Paradise Garden

Una fragranza maschile fresca ispirata a un paradiso esotico. Le note verdi del fico si uniscono all'acqua di cocco e al legno di sandalo.

Eterea Cosmesi Naturale Acqua Profumata Peachy Vanilla

L'acqua profumata è un must have dell'estate. Sceglila con note golosissime come questa dal bouquet fruttato di pesca, cocco e vaniglia.

Revlon Uniqone All in one coconut hair treatment

Un trattamento per capelli 10 in 1 ad azione anticrespo, riparatrice e protettiva per i capelli fragili e sensibilizzati.

Dermovitamina Calmilene Burro corpo idratante

Per la pelle più secca che necessita di essere riparata a fondo, un burro per il corpo con ceramidi, pantenolo, vitamina E, glicerina e bisabolo, al profumo di cocco e vaniglia.