L’acqua spray rinfrescante è il tuo must irrinunciabile di questa torrida estate

L e acque spray rinfrescanti sono un'aggiunta versatile e benefica alla tua routine di bellezza. Non solo offrono un'idratazione immediata, ma possono anche lenire la pelle, fissare il trucco e offrire una piacevole sensazione di freschezza

Le acque spray rinfrescanti stanno rapidamente diventando un must-have nella routine di bellezza di molte persone, soprattutto durante i mesi più caldi. Ma cosa le rende così speciali e come possiamo utilizzarle al meglio per ottenere una pelle radiosa e idratata? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Cosa Sono le Acque Spray Rinfrescanti?

Le acque spray rinfrescanti sono soluzioni acquose arricchite con minerali, vitamine e altri ingredienti benefici per la pelle. Questi prodotti sono progettati per offrire un'immediata sensazione di freschezza e idratazione, migliorando al contempo la salute della pelle.

I benefici

Idratazione Immediata: Uno dei principali vantaggi delle acque spray rinfrescanti è la loro capacità di fornire un'idratazione istantanea. Questo è particolarmente utile in ambienti secchi o durante l'estate, quando la pelle tende a disidratarsi rapidamente. Calmante e Lenitiva: Molte acque spray contengono ingredienti lenitivi come l'aloe vera e la camomilla, che possono aiutare a ridurre rossori e irritazioni. Rinfrescante: Come suggerisce il nome, queste acque offrono una sensazione rinfrescante immediata, ideale per rinfrescarsi durante una giornata calda o dopo l'attività fisica. Fissativo per il Trucco: Alcune acque spray possono essere utilizzate per fissare il trucco, prolungandone la durata e prevenendo l'effetto lucido.

Come Utilizzarle

L'uso delle acque spray rinfrescanti è semplice e versatile. Ecco alcuni modi per integrarle nella tua routine di bellezza quotidiana:

Mattina e Sera : Spruzza l'acqua spray sul viso dopo la pulizia e prima dell'applicazione del siero e della crema idratante. Questo aiuterà a preparare la pelle e a migliorare l'assorbimento dei prodotti successivi.

Durante il Giorno : Porta con te una bottiglietta di acqua spray per rinfrescare e idratare la pelle durante la giornata, soprattutto se trascorri molto tempo all'aperto o in ambienti climatizzati.

Prima e Dopo il Trucco: Usa l'acqua spray prima del trucco per preparare la pelle e dopo per fissarlo. Questo passaggio aiuterà a ottenere un look più naturale e duraturo.

Le nuove e migliori Acque Spray Rinfrescanti

Per aiutarti a scegliere il prodotto giusto, ecco alcune delle nuove acque spray rinfrescanti da provare ora.

Acqua alle Rose Acqua Spray Viso

L'iconica Acqua alla Rose si rinnova in formato face mist spray rinfrescante ma la formula rimane quella di sempre, con acqua distillata di rosa damascena e l'incondibile profumo.

Yepoda The Mist Have

Un bestseller amatissimo di uno dei brand più virali del momento che ha reso mainstream la skincare coreana. Con acido ialuronico, ginseng, tè verde, lavanda e aloe vera, idrata e rinfresca prevenendo la secchezza, oltre a lenire i rossori.

Teaology Peach Tea Hydra Mist

Il brand che utilizza il tè al posto dell'acqua rende questa face mist ancora più efficace nell'azione antiossidante, grazie al tè blu, all'acido ialuronico e ai prebiotici.

Mediterranea Terme Acqua Termale Spray

L'acqua termale spray è la tua migliore amica nelle giornate di calura intensa, da vaporizzare ogni volta che ne senti la necessità. A base di acqua delle Terme di Lurisia, è arricchita di oligoementi, idrata e lenisce ed è un toccasana per le pelli sensibili che tendono ad arrossarsi.

Augustinus Bader The Face Mist

Una vera e propria coccola lussuosa, questa face mist protegge la pelle dal danno ossidativo e dall'aggressione degli agenti esterni. Con acqua di rose, acido ialuronico e complesso TFC8®, non solo idrata e lenisce ma contribuisce anche a mantenere la pelle più elastica e rimpolpata.

Clarins Fix' Make-up

Molto di più di un fissatore per il trucco, questa mist ha un'azione protettiva e illuminante contro i danni da inquinamento e luce blu, con il 94% di ingredienti di origine naturale.

Biofficina Toscana Mist Energizzante Viso

Ha un'azione rinfrescante ed energizzante grazie all'estratto di limone, per un effetto davvero rinvigorente soprattutto se vaporizzata la mattina o in tutti quei momenti in cui abbiamo bisogno di un boost di energia.

Thermae Nebula Acqua Termale Remineralizzante

A base di Acqua Fossile Salsobromoiodica di Salsomaggiore Terme, ha un'azione riparatrice e lenitiva, fornendo un vero e proprio sollievo alla pelle accaldata e affaticata delle giornate di piena estate. Non solo per il viso ma anche per il corpo, ed è disponibile anche in formato travel size.

La Prairie Skin Caviar The Mist

Il primo spray infuso di caviale, per rivitalizzare e levigare la pelle in qualsiasi momento della giornata grazie al formato borsetta-friendly. La formula è davvero innovativa, i micro nutrienti del caviale sono infatti veicolati tramite goccioline di olio in base acquosa, per stimolare il metabolismo cellulare.

Lavera Hydro Refresh Face Mist

Uno splash di idratazione e freschezza grazie all'acido ialuronico e all'alga bruna, da vaporizzare anche sopra il make up durante la giornata.