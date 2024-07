Beauty news luglio 2024: le novità più interessanti dal mondo della bellezza

B eauty news luglio 2024: ti raccontiamo le notizie da non perdere per questo mese dalla beauty industry!

Le beauty news di luglio 2024 da segnare in agenda

Sei pronta a scoprire le iniziative beauty per questa estate caldissima? Prepara il taccuino e prendi appunti per tutti gli appuntamenti beauty, le iniziative più interessanti e le notizie imperdibili da non lasciarti sfuggire! Continua la lettura per scoprire le migliori beauty news di luglio 2024.

Biotherm e Legambiente hanno unito le forze per la campagna “Spiagge e Fondali Puliti”

Biotherm, oltre a presentare una nuova linea di skincare ispirata al fitness e potenziata dalla bioscienza con la partecipazione di Elisabetta Canalis, ha rinnovato l'impegno per un mondo più sostenibile con la campagna "Spiagge e Fondali Puliti" di Legambiente, con la quale il brand collabora da tre anni. Questa iniziativa, a cui ha partecipato anche Canalis, mira a sensibilizzare sull'importanza della gestione dei rifiuti per la salvaguardia dell'ambiente marino.

La Roche Posay e il progetto Ospedali Dipinti

La Roche-Posay ha inaugurato la nuova Sala "Acquario" del Pronto Soccorso Pediatrico dell'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, in collaborazione con l'Associazione OBM ets e l'artista Silvio Irilli, fondatore di Ospedali Dipinti. Questo progetto segue altre iniziative simili a Genova e Roma, trasformando gli ambienti ospedalieri in spazi magici per i piccoli pazienti. La sala, decorata con disegni di animali marini creati dai bambini, offre un'atmosfera rassicurante e stimolante, contribuendo a rendere più serena l'attesa delle visite mediche.

Il pop up di Augustinus Bader in collaborazione con Harry Nuriev

Se hai in mente di fare un viaggio a Parigi nei prossimi mesi non perderti il nuovo pop up store del brand in collaborazione Nuriev, fondatore dello studio di architettura e design Crosby Studios, noto per le sue esperienze immersive e installazioni. Il pop-up sarà situato nella boutique di Augustinus Bader a Parigi da settembre 2024 fino a gennaio 2025. Nuriev ha ripensato lo spazio traendo ispirazione dalla tecnologia del futuro e dall'architettura simmetrica del giardino formale del Palais Royal, creando un'esperienza retail immersiva e innovativa.

Acqua di Parma e il pop up a Saint Tropez

Se invece la Francia è la tua tappa estiva, non perderti il nuovo pop up di Acqua di Parma. Il brand ha infatti inaugurato una boutique pop-up estiva a Place des Lices, Saint-Tropez, offrendo un'esperienza polisensoriale che porta l'arte di vivere italiana sulla Costa Azzurra. Collaborando con la designer francese Dorothée Meilichzon, lo spazio è stato decorato con tonalità di giallo, esaltando le note agrumate tipiche della maison e l'atmosfera di Saint-Tropez. La facciata della boutique presenta porte vetrate con maniglie in metallo dorato spazzolato, ispirate al design del flacone Art Déco di Colonia.

Lee Ufan Arles e Guerlain si uniscono per la 2° edizione di Art & Environment Prize

Guerlain conferma il suo impegno verso l'arte e la natura con l'Art & Environment Prize, creato nel 2023 in collaborazione con il centro artistico Lee Ufan Arles, un premio annuale che celebra progetti che esaltano il legame tra arte e natura. Djabril Boukhenaïssi, vincitore del 2023, esporrà le sue opere sull'inquinamento luminoso nella mostra "À ténèbres" ad Arles dal 1 luglio al 1 settembre 2024. La seconda edizione del premio vedrà la partecipazione di una giuria di esperti che selezionerà il vincitore, il quale beneficerà di una residency e di una mostra. Gli artisti possono candidarsi fino al 30 luglio 2024.

ghd anche quest'anno sostiene Fondazione Umberto Veronesi

Per la campagna pink di quest'anno, ghd ha raccolto testimonianze delle sue dipendenti che hanno condiviso le loro esperienze personali con il cancro al seno, raccontando la loro storia attraverso una serie di video. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione del cancro al seno e a raccogliere fondi per la ricerca. Inoltre, per ogni acquisto della collezione pink in edizione limitata, ghd donerà 10€ alla Fondazione Umberto Veronesi.

Douglas ed e.l.f. Cosmetics sono i main sponsor del Vertical Summer Tour 2024, un evento imperdibile che fino al 18 agosto animerà le principali spiagge italiane con 9 tappe dedicate a sport, musica e divertimento estivo. Lo stand di Douglas e e.l.f. Cosmetics sarà il cuore pulsante delle attività, con una beach hut accogliente, un gonfiabile colorato e due bandiere iconiche. I visitatori potranno scoprire e acquistare l’intera gamma di prodotti e.l.f., dai make-up alla skincare, fino ai prodotti suncare. I make-up artist offriranno tre look esclusivi ispirati alle vibrazioni dei festival estivi, con anche omaggi estivi ai partecipanti.