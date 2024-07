Trattamenti pre-shampoo: perché usarli e quali sono

N on più "solo" shampoo e maschera: la nuova frontiera della haircare sono i trattamenti pre-shampoo

Con l’avvento di TikTok e dei suoi trend, tendenze e consigli virali, la haircare routine è diventata sempre più articolata.

Una haircare routine efficace al giorno d’oggi è, infatti, anche una haircare dai molti step, tutti studiati appositamente per idratare, nutrire, illuminare e condizionare passo dopo passo il nostro tipo di capello. Maschere leave in, balsami senza risciacquo, sieri e risciacquo acido sono solo alcune delle novità che il mondo della cura per capelli ha visto trasformarsi in prodotti must have negli ultimi tempi ma, l’ultimo indispensabile step che l’haircare world ha eletto a re dei trattamenti per i capelli, è quello dei trattamenti pre-shampoo.

Trattamenti pre-shampoo, cosa sono

Chiamati così proprio perché si usano prima dello shampoo e della normale haircare routine che si fa sotto la doccia, i trattamenti pre-shampoo sono tutta una serie di trattamenti intensivi (ai quali vengono associate anche delle tecniche specifiche e delle procedure) che donano benefici diversi ai capelli e coprono una rosa di soluzioni e benefits per i capelli che una haircare routine di base difficilmente riuscirebbe a soddisfare.

Generalmente sono formulati per affrontare problemi vari come secchezza, disidratazione, capelli crespi, rovinati o spenti o un cuoio capelluto sebaceo e/o con forfora e la loro funzione varia in base al prodotto che scegliamo di utilizzare e che riteniamo più adatto alle nostre necessità del momento. Alcuni infatti sono idratanti, altri illuminanti, altri ristorativi e altri ancora si concentrano solamente sulla chioma o solo sulla cute.

Trattamenti pre-shampoo, perché usarli

I motivi per usare un trattamento pre-shampoo sono molti: in primis perché ci permette di effettuare una haircare routine potenziata ogni volta che ci laviamo i capelli e di prenderci cura della nostra chioma su più fronti in una sola volta. L’utilizzo dei pre-shampoo può difatti migliorare visibilmente l'aspetto dei capelli, offrendo una cura aggiuntiva che va oltre il semplice lavaggio e condizionamento e, proprio in base alla funzione da noi prescelta, ogni trattamento può offrire diversi vantaggi. Se abbiamo bisogno di detergere a fondo per esempio, esistono trattamenti che aiutano a fortificare l’azione dello shampoo stesso, preparando i capelli a questo passaggio e compiendo un’azione di “pre” pulizia che eliminerà in parte le impurità come smog e polvere o sebo e residui di altri prodotti e amplificherà l'azione detergente dello shampoo.

Se quello che ci manca è l’idratazione, i trattamenti nutrienti e idratanti penetrano in profondità nel capello fornendo loro tutti i nutrienti essenziali di cui hanno bisogno e migliorandone la salute complessiva mentre, se facciamo fatica a sciogliere i nodi prima dello shampoo, un trattamento pre-shampoo districante che ci aiuti a gestirli è quello che fa per noi.

Ma non solo: alcuni trattamenti possono anche aiutare con l’odioso effetto crespo, condizionando e ammorbidendo il capello, altri con la reattività e la sensibilità, creando una barriera protettiva che schermi lo shampoo e l'acqua calcarea e altri ancora con la caduta e/o crescita dei capelli, stimolando la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto. Infine, alcuni pre-shampoo hanno anche un’azione illuminante, riequilibrante del pH e ripristinano il naturale equilibrio idro-lipidico del cuoio capelluto.

Insomma, qualsiasi haircare problem tu voglia affrontare, il pre shampoo è la soluzione a tutti quei side effects che non si possono risolvere in una doccia di pochi minuti. In più, un altro bonus point: i pre-shampoo sono comodissimi da usare proprio perché vanno lasciati in posa o applicati prima di lavarsi, quindi non richiedono il via vai di entrare e uscire dalla doccia e, alcuni di loro (come maschere in olio o sieri) possono anche essere lasciati in posa per un’oretta mentre sbrighiamo altre faccende.

Trattamenti pre-shampoo, quali sono

Scopri che cosa si intende quando si parla di trattamenti pre-shampoo, con tutti i consigli su quello più adatto per le tue esigenze.

Hair oiling (o maschere in olio)

Il hair oiling è una tecnica che consiste nell’applicare una combinazione di oli naturali sui capelli e lasciarli in posa, proprio come si fa con una maschera, prima di procedere con il lavaggio. Oli come quelli di cocco, argan, jojoba e avocado vengono applicati a capelli umidi sulle lunghezze per renderle più sane, morbide, forti e per nutrire, idratare e migliorare la lucentezza e l’elasticità, mentre oli come quelli di rosmarino, menta o ricino invece sono adatti al cuoio capelluto per stimolare il mircorcircolo e la crescita dei capelli. Basta quindi creare il mix che più ci piace e utilizzarlo sui capelli circa un’oretta/mezz’oretta prima della doccia e risciacquare il tutto con lo shampoo.

Scrub per il cuoio capelluto

Lo scrub al cuoio capelluto è un trattamento detox ideale per esfoliare e pulire in profondità la cute. Al giorno d’oggi esistono, proprio come gli scrub per il corpo, anche degli scrub specifici per la testa che aiutano a eliminare le cellule morte della pelle che si accumulano sul cuoio capelluto, a rimuovere il sebo in eccesso, a ridurre la sensazione di unto e a prevenire la formazione della forfora. In più gli scrub con note mentolate donano anche una sensazione di freschezza e un leggera stimolazione del microcircolo. Infine, è importante scegliere uno scrub adatto al proprio tipo di cuoio capelluto e usarlo con moderazione per evitare irritazioni o danni: generalmente infatti questo prodotto va usato circa una volta alla settimana o ogni due settimane, a seconda delle esigenze individuali.

Massaggio al mircocircolo con la spazzola

Non solo pulizia: lo scalpo va anche ossigenato! E il modo migliore per farlo è con un olio essenziale dalle proprietà ossigenanti e fortificanti (olio di menta piperita, olio di di rosmarino e olio di ricino sono i più indicati) e con un tool apposito da massaggiare sulla cute - come le spazzole in silicone - per stimolare il flusso sanguigno verso i follicoli piliferi, che fornirà più ossigeno e nutrienti essenziali per la crescita dei capelli. Nel caso in cui tu non abbia a portata di mano una spazzola, usa le mani: conle punte delle dita applica una leggera pressione sul cuoio capelluto e fai dei movimenti circolari iniziando dalla base del collo e salendo verso la sommità della testa per 5-10 minuti.

Maschere pre-shampoo in crema

Oltre alle maschere in olio, anche alcune maschere in crema sono formulate appositamente per essere usate prima dello shampoo (generalmente, infatti, le maschere in crema vanno applicate fra shampoo e balsamo). Principalmente nutrenti e idratanti, contengono ingredienti come proteine, vitamine e minerali che aiutano a riparare i danni e a rafforzare i capelli e sono ideali se hai a disposizione un tempo di posa minore prima di entrare in doccia.

Sieri, spray e lozioni

Oltre alle maschere, anche alcuni sieri, spray e lozioni possono fungere da trattamento pre-shampoo di ogni tipo: da quelli che vanno vaporizzati e applicati sulle lunghezze a quelli relegati principalmente al cuoio capelluto per trattare specifici problemi.

Detangler

Ultimo ma non meno importante? Il detangler, un trattamento districante nprogettato per rendere i capelli più facili da pettinare e da lavare e cheriduce la formazione di nodi preparando la chioma prima dello shampoo (che rischia di seccare momentaneamente e favorire i grovigli). Particolarmente utile per chi ha capelli ricci, mossi, crespi o lunghi, il detangler si trova sotto forma di spray, balsamo o maschera e può essere utilizzato sia a capelli asciutti che a capelli umidi e, il più delle volte, contiene al suo interno ingredienti condizionanti come il pantenolo (pro-vitamina B5) e la glicerina.