Il colore dell’estate è il sunflower blonde ed è gioia allo stato puro

C aldo e luminoso, il biondo di stagione si ispira al girasole, fiore estivo per eccellenza, dall'inconfondibile colore pieno e brillante. Un sfumatura che si abbinerà alla perfezione all'abbronzatura mettendola in risalto.

Cosa c’è di più estivo dei campi di girasole sotto il solleone? Il biondo ispirato proprio a questo bellissimo e giallissimo fiore. Il sunflower blonde è, infatti, una delle tendenze di questa stagione e promette di farci archiviare una volta per tutte le sfumature cenere e grigiastre, chiarissime e gelide, in favore di un colore morbido e molto più facile da portare e da adattare a diversi look. In pratica è un mix tra dorato e ramato, prendendo il meglio da entrambi i mondi per ottenere una sfumatura calda al punto giusto, come se la luce di un tramonto avesse appena colpito la nostra chioma.

Come si realizza il sunflower blonde

Per creare un risultato che sia naturale e sfaccettato, il sunflower blonde non è mai realizzato come un blocco monocromatico, ma è un insieme di sfumature, di toni, di giochi di chiari e di scuri, che creano un insieme molto pieno ma tridimensionale. Dunque, si lavorano le singole ciocche per dare un senso generale al colore, anche se la base di partenza è piuttosto scura: ebbene sì, puoi ricreare l'effetto campo di girasoli sia in maniera totale oppur solo con dei tocchi per ravvivare il castano, magari sfruttando la tecnica del balayage per schiarire senza ricrescita e senza stravolgere la chioma.

Ovviamente, è perfetto su un biondo già esistente, naturale o meno, per dargli un nuovo twist, una sensazione multisfaccettata, che riesca a includere anche quella lavorazione fredda che non ti piace più. Attenzione però, non bisogna eccedere con il rame, altrimenti si trasformerà in un biondo albicocca, che ha sensazioni e mood completamente diversi, molto più vivaci e in un certo senso audaci, che hanno bisogno di essere supportati da uno stile e anche da un taglio particolari.

Questo essere bilanciato si riflette anche sul mantenimento della tinta, non troppo complicato: le ciocche arancioni date dall'ossidazione nel sunflower blonde sono da contenere ma non da contrastare radicalmente come accade per i biondi freddi, usando i prodotti antigiallo a settimane alterne e con tempi di posa brevi.

A chi sta bene il sunflower blonde

Il sunflower blonde trae la sua forza nell’essere molto trasversale: è una scelta colore semplice ed elegante, ideale se non vuoi un look eccentrico, che stia al centro dell’attenzione ma semplicemente metta in risalto l’incarnato e magari lo scaldi leggermente. D'altronde è perfetto per l’estate anche da abbinare all’abbronzatura, poiché dorato chiama dorato, in un gioco di rimandi che hanno come effetto quello di renderti super luminosa, soprattutto se si sceglie anche un make-up bronzy.

Questo biondo è poi estremamente personalizzabile, per questo si adatta anche a tagli a caschetto e medi, dove lo spazio è ridotto ma non la possibilità di creare tridimensionalità. The last but not the least, si possono camuffare i capelli bianchi con il biondo girasole? Assolutamente sì, basterà partire con le schiariture e le diverse nuance qualche centimetro oltre le radici e mescolare qualche ciocca più chiara che va man mano a sfumarsi inglobandosi nel colore generale, nascondendoli o semplicemente integrandoli senza stacchi.