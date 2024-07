Aria di mare con le Seashell Nails

È tempo di vacanze e, perché no, di avvantaggiarsi di un po’ del proprio tempo libero per navigare tra le onde delle tendenze più in tema con il periodo estivo. A tal proposito, il trend Seashell Nails non soltanto celebra la bellezza delle conchiglie, ma fa anche venir voglia di riemergere dalle fatiche accumulate durante l’anno per regalarsi spensieratezza e allegria, pure sulle unghie.

Cosa sono le Seashell Nails

Lo stile Mermaidcore già da tempo ha dimostrato di poter conquistare un elevatissimo numero di ambiti. Universo fashion, make-up e arredamento si sono tinti di nuance pastello in varie intensità. L’obiettivo? Riprodurre le atmosfere dell’habitat da sogno delle sirene, personaggi protagonisti di storie quantomai avvincenti. I colori dell’acqua, delle code di queste magnifiche creature e in generale le sfumature che immaginiamo dipingano mondi fiabeschi si sono fatti gradualmente strada anche nel mondo delle nail art, dando vita a una moda interpretabile in un elevatissimo numero di modi.

Nello specifico, la tendenza Seashell Nails vista su Instagram e TikTok consiste nel riprodurre sulle unghie l’aspetto delle conchiglie in modo più realistico o più fantasioso a seconda di ciò che la creatività suggerisce. Infatti, come ogni trend che si rispetti, anche questo può essere declinato seguendo il proprio gusto personale, ottenendo risultati di volta in volta sempre diversi. Spazio allora alle nuance delicatissime, capaci di risultare sorprendentemente di impatto, così come ai toni vivaci, per esaltare la passione per le tinte vibranti senza rinunciare a un effetto finale all’insegna della luminosità.

Il look alba al mare

Il cielo accarezzato dalla luce del sole che sorge si tinge di un rosa tiepido che, insieme a una morbidissima sfumatura di azzurro, incontra il mare e soffici distese di sabbia. Se il desiderio è lasciarsi ispirare da uno dei momenti più romantici della giornata, ci si può sbizzarrire integrando in questo sogno a occhi aperti anche la nail art dedicata alle conchiglie. In particolare, la riproduzione realistica dell'aspetto di queste ultime può essere sfruttata in qualità di accento da sfoggiare solo su alcune dita.

La versione pink

Se le nuance dell’alba da sole non sono sufficienti a soddisfare la voglia di celebrare l’amore per il rosa, si può sempre scegliere di interpretare il trend scomodando tonalità più ricche e vibranti, come quelle del fucsia e del viola. Per non perdere in delicatezza, il trucchetto consiste nel giocare con l’effetto lucido, capace di rendere ancora più fantasiosa una già molto solare declinazione della tendenza Seashell Nails.

La variante iperrealistica

Le conchiglie esercitano un fascino particolare forse perché associate a uno dei periodi più sognati dell’anno, ovvero quello delle vacanze. Una nail art all’insegna della minuziosa riproduzione dell’aspetto di ciò che ci attende in spiaggia può senz’altro rendere l’attesa delle ferie un po’ meno faticosa. Come rendere il risultato di insieme ancora più suggestivo? Con un richiamo all’incantevole mondo delle perle.

Seashell French

La French manicure accoglie la tendenza Seashell Nails, trascinando sulla punta delle unghie il look delle conchiglie. Il marrone si integra benissimo nella nail art dall’effetto iperluminoso, con tocchi di giallo che, come dal pennello di un pittore, diffondono un colore juicy e fresco che fa pensare a pomeriggi soleggiati e chiacchierate al tramonto.

In tinta acquamarina

Il color verde acqua sa esercitare un grande fascino in quanto sintesi perfetta della delicatezza delle nuance pastello e dell’ariosità delle nuance ispirate alla natura. La sua lucentezza qui ricorda proprio l’aspetto delle code delle sirene protagoniste del trend Mermaidcore. In tema di conchiglie, è possibile scegliere di riprodurne disegno e tridimensionalità, sfruttando l’opportunità di realizzare un leggerissimo gradiente, o ancora di personalizzare la French con il proprio amore per il mare.

La nail art multicolor

Se vero è che la scelta di conferire il ruolo da protagonista a un unico colore può senz’altro convincere, è altrettanto vero che giocare sull’abbinamento di più nuance sa rivelarsi una scelta altrettanto azzeccata. Un tris da cui lasciarsi ispirare? La combinazione crema, blu e nuance vitaminica di arancione funziona eccome.

Ispirazione minimal

Delicatezza, luminosità e dolcezza possono far rima con trend Seashell Nails? Certo che sì, basta prepararsi a mixare suggestioni Barbiecore e Balletcore per ammirarle prendere una forma nuova. Torna il rosa e in più versioni, da quella perlacea alla nuance pastello intensa, fino ad approdare al color salmone. Non manca il bianco lattiginoso, attraversato da bolle che ricordano quelle di sapone amate durante l’infanzia. Anche l’unghia destinataria della rappresentazione in chiave più realistica della tendenza non rinuncia a sfoggiare un tocco di luce extra grazie a piccoli accenti di brillantezza in tonalità argento.

Dettagli protagonisti

Grazie a dettagli perfetti per valorizzare le unghie lunghe è possibile assemblare luminosità, azzurro e fascino delle conchiglie in un’unica nail art. Un’interpretazione del look Seashell Nails in chiave capolavoro di design può senza dubbio affascinare chi ama sfoggiare sulle dita delle vere e proprie piccole opere d’arte. Tutte, naturalmente, dedicate alla bellezza dei paesaggi di mare.