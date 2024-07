Mascara colorati: tutti i consigli per scegliere la tonalità perfetta

S tanca del solito mascara nero? Scopri le versioni colorate per dare un pizzico di originalità al tuo make - up!

Una delle meraviglie del make-up è la possibilità di trasformare il nostro look con un solo gesto. Un esempio? Rinunciare al classico mascara nero in favore di una formula colorata. Questo piccolo cambiamento può fare una grande differenza, esaltando lo sguardo e aggiungendo un tocco di originalità al tuo trucco.

Mascara colorato: l'alleato perfetto per l'estate

Soprattutto in estate, quando il caldo rende difficili i make-up troppo elaborati, un mascara colorato può diventare l’alleato perfetto per elevare il tuo look in un attimo. A differenza di eyeliner e smokey eyes, l’applicazione è facilissima, non richiede doti particolari ed è spesso disponibile con la medesima formula del nostro mascara preferito.

Le opzioni per portarlo sono infinite: si può seguire la ruota dei colori per scegliere una tonalità complementare al colore degli occhi, indossarlo da solo o sovrapporlo al mascara nero per un look più minimal e tridimensionale.

Mascara blu per gli occhi Marroni

Le tonalità di blu, come il cobalto, offrono un meraviglioso contrasto con gli occhi marroni, esaltandone il calore e la profondità, mettendo in risalto le sfumature dorate delle iridi. Sulla ruota dei colori, il blu è l'opposto del marrone, quindi questo contrasto fa apparire gli occhi più vivaci e luminosi. Se preferisci un effetto più discreto, meglio puntare su una tonalità vicina al melanzana, il risultato sarà più delicato rispetto al blu, ma comunque sofisticato.

Tonalità calde per gli occhi azzurri

Per chi ha gli occhi azzurri, il mascara colorato ideale per mettere in risalto lo sguardo è sicuramente quello declinato nei toni caldi dell’arancio e del rosso. Se queste tonalità ti sembrano difficili da portare per un make-up quotidiano, la soluzione ideale è optare per un mascara borgogna, che contiene all'interno del pigmento una leggera componente arancione, in grado di esaltare e dare maggiori intensità agli occhi chiari.

Mascara viola per gli occhi verdi

Per chi ha gli occhi verdi, il mascara viola può amplificare il colore naturale e aggiungere profondità. Per un look più delicato, meglio scegliere per tonalità pastello, mentre per chi vuole osare la scelta migliore è sicuramente utilizzare una tonalità di viola fluo.

Benefit Cosmetics - BADgal BANG!

Il best seller dei mascara in casa Benefit, viene declinato in nuove tonalità colorate in edizione limitata.

Ogni passata si posa a 360° sulle ciglia; per un volume che dura per 36 ore.

Essence x Harley Quinn

Il mascara Essence per Harley Quinn dona alle ciglia una lunghezza massima e un volume incredibile. Disponibile in due meravigliose tonalità di blu e viola.

Charlotte Tilbury - Pillow Talk Push Up Lashes

illow Talk Push Up Lashes dona volume e lunghezza a lunga tenuta e un effetto solleva ciglia che dura 24 ore. Lo scovolino innovativo è progettato con un lato piatto per ricoprire le ciglia e un lato con setole per stendere il mascara, allungando ogni ciglio dalla radice alla punta. Le setole a forma di diamante seguono la geometria dell’occhio per aprire lo sguardo.

Diego Dalla Palma - Colour volume mascara

Colore, volume e intensità sono le peculiarità dei nuovi mascara colorati, ideati per rendere originale e unico il make up occhi. Sin dalla prima applicazione, le ciglia risultano piene, extra volumizzate e naturalmente colorate. La texture cremosa, vellutata, ed elastica garantisce un’applicazione uniforme del prodotto. La formula arricchita con olio e latte di mandorla dona al mascara proprietà curative, che idratano e nutrono le ciglia

YSL Beauty - Lash Clash

La formula di Lash Clash massimizza il volume e l'intensità delle ciglia grazie ad una texture innovativa e pigmenti intensi, resistenti alle sbavature. Grazie alla sua formula della durata di 24 ore, l’effetto durerà per tutta la tua giornata, ovunque.

Chanel - NOIR ALLURE

Arricchita di provitamina B5, la formula aiuta a rafforzare e a proteggere le ciglia. Tre cere di origine naturale, tra cui cera di riso e cera d’api, donano volume, curvatura e lunghezza alle ciglia.

Shiseido - Controlled Chaos Mascara Ink

Un mascara ispirato all’energia, all’impulso e alla sincronia dell’iconico quartiere Ginza Tokyo.

Il suo applicatore dal design innovativo e la sua formula esclusiva permettono di ottenere un volume grafico, modulabile e massima precisione.