Come volumizzare le labbra con il makeup: tutti i passaggi da seguire per labbra più piene e carnose 

u 003cbru003eLabbra più piene e voluminise solo con il makeup? È possibile! Tutti i passaggi per ottenerle.

Nell'articolo:

Hai sempre desiderato labbra più piene, ma non ti senti a tuo agio con la chirurgia estetica?

Ti possiamo capire.

Per fortuna però, al giorno d’oggi, non è necessario ricorrere per forza a filler o micro iniezioni varie per ottenere labbra carnose, almeno fin quando si utilizza il trucco. Con una serie di tecniche makeup e qualche semplice accorgimento, è diventato infatti molto facile creare l'illusione di labbra naturalmente voluminose senza l’uso di alcun intervento invasivo, ma solamente grazie a una serie di strategie mirate e l'uso di prodotti specifici. Dall'overlip al gloss finale, ti guideremo passo dopo passo attraverso tutti i passaggi ideali per acquisire padronanza delle varie tecniche su come volumizzare le labbra con il makeup e realizzare finalmente il trucco labbra che hai sempre desiderato. Pronta?

Come volumizzare le labbra con il makeup: mantieni le labbra idratate

Ricordati:

labbra secche = labbra otticamente più sottili;

labbra idratate = labbra più piene.

Come tutte le altre parti della nostra pelle (come per esempio il viso, che può apparire più segnato se disidratato) anche le labbra hanno bisogno del loro quotidiano boost di idratazione per apparire più plumped. In generale, è utile mantenerle idratate tramite l’uso di un lip balm da tenere in borsetta e riapplicare durante la giornata, così come coccolarle con delle maschere notte da tenere in posa overnight ma, la vera differenza per il risultato finale che vogliamo ottenere, la fa l’idratazione pre makeup.

Assicurati quindi di nutrire le labbra poco prima di applicare rossetti e matite: in questo modo, risulteranno più morbide e appariranno sicuramente più voluminose, poiché l’idratazione ne aumenta il volume e rende anche la pelle più levigata, facilitando la stratificazione dei prodotti.

Come volumizzare le labbra con il makeup: usa un lip plumper

Prima di iniziare a truccare le labbra ricordati di applicare un lip plumper. Al suo interno ingredienti attivi come mentolo o menta e Capsaicina (derivata dai peperoncini) stimoleranno la circolazione aumentando il flusso sanguigno e faranno apparire le labbra più piene volumizzandole temporaneamente. In commercio esistono parecchi lip plumper, ciascuno con un diverso livello di pizzicore e efficacia: a seconda del risultato desiderato e del tuo grado di sopportazione, scegline uno con un'azione più intensa o più leggera e aspetta circa 15 minuti prima di procedere con il makeup.

Come volumizzare le labbra con il makeup: fai il contouring alle labbra

Come esiste il contouring per il volto, esiste anche quello per le labbra e sì: serve a renderle otticamente più voluminose giocando con luci ed ombre ancora prima di dedicarsi al trucco labbra vero e proprio. Basata sull'utilizzo di chiaroscuri questa tecnica enfatizza le dimensioni delle labbra grazie all’uso di un bronzer o di uno stick per il contouring che vengono posizionati ad hoc sopra l’arco di cupido e proprio sotto il labbro inferiore e vengono poi sfumati con un pennellino sottile in modo da evidenziare le “prominenze” naturali delle labbra. Così facendo, quando verranno truccate, le nostre labbra avranno un aiutino in più, oltre al rossetto e all’overlip, nel sembrare più sporgenti.

Come volumizzare le labbra con il makeup: esegui l’overlip

Dopo il contouring alle labbra (che viene eseguito preferibilmente in estate, quando la pelle è abbronzata), si passa finalmente al famoso overlip.

Questa tecnica, ormai amata e utilizzata da moltissime celebrity come Kylie Jenner, Hailey Bieber ed Emily Ratajkowski per aumentare otticamente il volume delle labbra, consiste nel delineare con una matita tutto il contorno labbra andando leggermente oltre il bordo naturale, specialmente in prossimità dell’arco di cupido e sfumare bene dall’esterno verso l’interno. Per ottenere un effetto più graduale e per camuffare meglio lo stacco fra le labbra stesse e la pelle circostante è preferibile prediligere matite dai colori più simili possibili alla nuance delle labbra di ognuno di noi, ma nulla vieta di poter ottenere lo stesso risultato anche con matite dai colori bold come il rosso, il bordeaux, il borgogna o tutte le sfumature tendenti al vinaccia. L’importante è scegliere una matita cremosa ma non troppo, dalla texture morbida ma che non tenda a spostarsi durante la giornata e che non si stratifichi eccessivamente o lasci un effetto cackey se abbiamo la necessità di ritoccare i bordi durante la giornata.

Come volumizzare le labbra con il makeup: applica un rossetto più chiaro all’interno

Per aumentare al massimo l’effetto ottico ottenuto dall’overlip, invece di utilizzare un rossetto dello stesso colore della matita, prediligi un rossetto di qualche sfumatura più chiara. Questa differenza di shade ti permetterà di donare tridimensionalità alle labbra, soprattutto se concentrerai il rossetto solo nella parte centrale e interna delle labbra, amalgamando bene il colore della matita a quello del lipstick per un look blurred. Questo trucchetto funziona anche con colori non necessariamente in gradazione, come le combo marrone + rosso, viola + rosa e così via. L’importante è differenziare il centro delle labbra dall’esterno.

Come volumizzare le labbra con il makeup: termina con un gloss

Infine, il tocco finale del nostro look è dato da un gloss o da un lip oil che, sia trasparente, sia brillantinato, sia colorato, donerà un effetto plumped, specchiato e rimpolpato alle labbra.