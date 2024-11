Le migliori matite labbra marroni del momento

S tai cercando una matita marrone per le labbra per seguire le tendenzeu003cemu003e lipsu003c/emu003e dell'autunno 2024? Niente paura: abbiamo fatto una selezione delle migliori u003cemu003ebrown lip pencil u003c/emu003ein commercio da acquistare ora e amare per sempre.

La matita marrone, da qualche tempo, sembra essere tornata in tendenza per quanto riguarda ogni makeup labbra che si rispetti. A partire dall’effetto nostalgia della Gen Z e il suo revival degli anni ’90 con le sue combo labbra dal tratto marrone scuro in contrasto con rossetti nude chiarissimi, fino ai micro trend lanciati da trend setter e it girl - come dimenticare tutti i makeup labbra ispirazione di Hailey Bieber, fra i quali proprio le Brownie Lips, che si concentrano sull’uso di una matita labbra color cioccolato e di un gloss trasparente per completare il tutto - la matita marrone sta vivendo senza ombra di dubbio il suo periodo più florido.

Particolarmente apprezzata come trend beauty durante l’estate appena passata che, al posto delle solite labbra nude e rosate, ha prediletto la brown pencil e tutte le combo labbra che ne derivano, la matita marrone sembra destinata a rimanere sul podio anche per l’autunno-inverno 2024, in una versione modernizzata e contemporanea rispetto al passato, fra nuance e sfumature che si accordano con la pelle e si scelgono in base al proprio incarnato per esaltarlo delicatamente.

Quale tonalità scegliere?

Al giorno d’oggi, dunque, quando si parla di marrone si intende un range di shade che comprende moltissime sfumature diverse e ognuna adattabile al proprio sottotono e carnagione. Dai marroni scuri e caldi come il cioccolato al latte a quelli più profondi con una punta di nero all’interno che ricordano il cioccolato fondente e si adattano perfettamente a combo labbra un po’ gotiche e tendenti al freddo, alle nuance del caffè, del caffellatte e del cappuccino.

Shade color mattone e caramello invece donano particolarmente a carnagioni dal sottotono caldo, autunnale e rossastro, mentre i marroni rosati, beige o nocciola vanno benissimo per quando vogliamo delle labbra più nude e naturali, effetto makeup-no-makeup.

Infine, da poco i consumatori sembrano essersi orientati sempre di più verso una serie di marroni freddi, tendenti al grigio e al tortora che, dopo tanto tempo all’insegna della warm mania, hanno preso il posto dei colori caldi, specialmente durante i mesi autunnali e invernali, che richiamano tonalità che sublimano il nostro incarnato che inizia a perdere l’abbronzatura e si fa più tenue e delicato.

Come truccarsi con le matite labbra marroni

Se la combo che va per la maggiore (complice anche la sua semplicità) è ancora quella caratterizzata da una matita marrone sfumata verso l’interno e un semplice tocco di gloss trasparente, tante sono invece le sperimentazioni che TikTok e Instagram ci hanno lasciato in eredità (e ognuna da amare e sfoggiare ancora e ancora).

A partire dalle Concealer Lips che oggi, però, vengono rivisitate in una versione che è capace di adattarsi ai canoni dei giorni nostri e vantano comunque sempre l’uso di un correttore chiaro al posto di un rossetto nude, ma sono contornateda una matita scura che viene poi sfumata leggermente sui bordi, passando per le Espresso Lips, la versione più scura delle Brownie Lips e che utilizza invece un gloss marrone o comunque sulle sfumature del marrone, fino ad arrivare alle Cherry Cola Lips, contraddistinte dal classico contorno labbra marrone scuro e bold degli anni '90, ma con un balm color ciliegia succulento e luminoso all’interno.

Infine, non c’è niente di meglio che il classico abbinamento matita e rossetto ton sur ton, per un look monocromatico elegante e sempre d’impatto.

Le migliori matite labbra marroni per l’autunno

Scopri la nostra selezione.

Make Up For Ever, Artist Color Pencil Matita: Endelss Cacao

Una delle matite labbra più famose del web, anche grazie allo zampino di Hailey Bieber e i suoi GRWM postati su TikTok. Endelss Cacao è quella matita che siete fortunate a trovare ancora disponibile, in un bellissimo marrone neutro-freddo ideale per le amanti dei greige.

Mac, Lip Pencil: Stone

Una matita dalla texture morbida, cremosa e a lunga durata che protegge le labbra grazie agli ossidanti della vitamina E e che spicca grazie al suo colore taupe freddo, quasi tendente al grigio, perfetto per sottotoni freddi.

Refy, Blur Liner: Umber

Una matita dal finish soft matte ideale per look sfumati e modulabili, in un color marrone medio perfetto per tutti i sottotoni.

Kess Berlin, Soft Shape Lip Liner: Chocolate Brown

Un marrone cioccolato succulento e gustoso. Una matita a lunga durata e waterproof, dalla finitura leggermente opaca, dalla texture cremosa e a prova di sbavature.

Charlotte Tilbury, Lip Cheat: Foxy Brown

Un color cammello intenso e vellutato con una formula waterproof e no-transfer, per un'applicazione precisa e un risultato naturale.

Fenty Beauty, Trace’d Out: Extra Tight

Una matita per labbra cremosa, a lunga durata e ultra-pigmentata, con un finish vellutato e mat in un color marrone caldo medio.

Huda Beauty, Lip Contour 2.0: Terracotta

Dalla finitura vellutata e mat, una matita cremosa che permette di delineare facilmente le labbra dal colore caldo e terroso.

Chanel, Le Crayon Lèvres: Nude Brun

L’iconica matita labbra della Maison, dalla formula sensoriale, dalla tenuta estrema e dal tratto semi-opaco in un colore nude marroncino.

Nabla, Close-Up Lip Shaper: Nude #5

Nella colorazione Nude #5, un nude medio scuro caldo, questa matita di Nabla ha una texture scorrevole e no-transfer offre un corretto bilanciamento tra cremosità e struttura per definire e disegnare le labbra in modo naturale.

Makeup By Mario, Ultra Suede Sculpting Lip Pencil: Dark Chocolate

Un nome un programma: una lip pencil color marrone cioccolato scuro a doppia estremità dalla formula opaca e dalla coprenza totale, infusa di emollienti per un maggiore comfort.

Rare Beauty, Kind Words - Matita per labbra mat: Strong

Una matita per labbra ultra cremosa e waterproof, che scivola come un balsamo per definire le labbra - disponibile nelle stesse 10 ricche tonalità del rossetto mat Kind Words - e in un color marrone terracotta.

Hourglass, Shape and Sculpt Lip Liner: Candid

Una matita per labbra ultra-cremosa e no transfer dal color castagna morbido e dal finish mat che dura tutto il giorno.