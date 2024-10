Autunno 2024: scopri tutte le tendenze make-up da non perdere

D ai rossetti audaci all'uso dell'illuminante al posto del contouring, l'autunno incoraggia ad osare con il make-up.

L’autunno apre le porte a una nuova stagione ricca di tendenze make-up, in equilibrio tra audacia e naturalezza. Un invito a sperimentare, osando con accostamenti cromatici e texture insolite in grado di esprimere la propria personalità, senza mai rinunciare a un tocco di eleganza. I colori intensi per le labbra si affiancano a basi make up più soft e luminose, dove il macro focus è una pelle naturale e radiosa.

Pronta a scoprirle tutte?

No mascara e rossetti bold

"Less is more... but bold": sembra essere questo il mantra del trend più virale di questo autunno. Le labbra si tingono di nuance intense, pensate per non passare inosservate. La più cool? Il rosso rubino. Finalmente libero dalla sua immagine di colore riservato esclusivamente alle serate glamour o alle grandi occasioni, il rossetto rosso si impone come alleato anche durante il giorno.

Il resto del trucco diventa minimal, senza mascara, con l’attenzione completamente focalizzata sulla bocca, rendendo il look sofisticato e audace, pur mantenendo un’eleganza essenziale.

Grungecore

Smokey eyes, eyeliner smudge e ombretti sui toni del nero e dell’antracite sono destinati a dominare questa stagione, richiamando l’estetica grunge degli anni '90 che ha reso icone come Courtney Love e Kurt Cobain non solo leggende musicali, ma anche simboli di stile. Questo look dal fascino ribelle e espressione di una bellezza imperfetta e disinvolta, torna prepotente sulle passerelle e tra le tendenze make-up dell'autunno 2024. Gli occhi si fanno protagonisti, con sfumature scure e misteriose che evocano l’attitudine audace e senza compromessi di un’epoca ancora amata e rivisitata nel mondo della moda e del beauty.

Blush

https://www.tiktok.com/@eeerinr/video/7269877986302692641?q=blush berry&t=1729067406561

Il blush è stato il grande protagonista del make-up nella scorsa stagione, e in particolare la tecnica del “boyfriend blush” ha spopolato, diventando un tormentone virale su TikTok. Questo metodo, che mima il rossore naturale della pelle maschile post-allenamento, ha conquistato le make - up addicted con il suo look fresco e genuino. Anche questo autunno, il blush continuerà a essere un elemento centrale nei make-up, con un approccio però, più sofisticato. Le nuance cremisi e corallo, lasciano il posto alle tonalità rosate e berry, per adattarsi alla stagione autunnale e regalare un effetto luminoso e naturale esaltando i tratti del viso.

Il ritorno dell’illuminante per l'autunno

Dai backstage delle sfilate ai red carpet, i make-up artist stanno sperimentando un nuovo approccio per scolpire il viso, sostituendo il classico contouring con l'illuminante. A differenza delle terre fredde, che vengono utilizzate per per ricreare le ombre naturali del viso, l'illuminante viene applicato poco sopra l'osso zigomatico, sulla parte alta degli zigomi, per esaltare la luminosità e dare profondità ai tratti del viso senza appesantirlo.