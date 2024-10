Le unghie tartarugate sono il pattern animalier che conquista l’autunno 2024

A udaci, eppure dotate di un'eleganza semi-nude, le Tortoiseshell Nails sono la tendenza autunnale che valorizza le unghie con un pattern animalier divertente e sempre attuale

Non importa da quanto tempo gli anni '90 si siano conclusi: i trend che hanno animato questo decennio continueranno a tornare di moda. Un'affermazione che si rivela particolarmente veritiera, se si considera il ritorno delle unghie tartarugate. Una tendenza inaspettata, che si ispira agli accessori anni '90 - su tutti gli occhiali da sole o il cerchetto di Carolyn Bassette-Kennedy - e porta in punta di dita un'interpretazione originale dell'animalier. Le Tortoiseshell Nails, infatti, non rappresentano la classica manicure ispirata al mondo animale, ma rappresentano una piacevole variazione sul tema, che risulta decisamente più elegante e portabile. Ideali per l'autunno, le unghie tartarugate incarnano una duplice tendenza: da un lato, infatti, c'è l'amore per le decorazioni animalier, dall'altro il finish glossato porta con sé una lucentezza realistica, perfetta per l'autunno 2024.

Le unghie tartarugate per l'autunno 2024: come realizzarle?

Per quanto possano apparire complicate, le Tortoiseshell Nails sono piuttosto semplici da realizzare. Replicare questo pattern tartarugato, infatti, richiede pochi passaggi:

La prima cosa da fare è applicare una base caramello, da far asciugare perfettamente Stendere un secondo strato di colore e, mentre è ancora bagnato, creare delle macchie di colore con uno smalto marrone o nero Utilizzare la base per dare alle macchie un aspetto sfumato Utilizzare un top coat glossato e brillante, lasciando asciugare la manicure o utilizzando la lampada LED.

5 idee per sfoggiare le unghie tartarugate

Scopri le nostre ispirazioni.

Le Tortoiseshell Nails classiche

Quando si tratta di unghie tartarugate, la soluzione migliore è optare per un total look che veda il pattern animalier tingere tutte le unghie, donando un aspetto sofisticato alla manicure.

La French Manicure

Sempre di tendenza, la manicure alla francese di declina anche in versione wild aggiungendo delle punte avvolte da un pattern tartarugato.

Gli abbinamenti cromatici più autunnali

Per chi preferisce un mix&match più fantasioso, i colori migliori per valorizzare le Tortoiseshell Nails sono autunnali e riprendono la palette del marrone. L'ideale, in questo caso, è utilizzare gli stessi colori scelti per creare la decorazione, ma in solitaria.

Come rendere eleganti le unghie tartarugate

Abbinare le unghie tartarughe è come pensare a un outfit che debba prevedere un pattern animalier: servono colori neutri e dettagli gioiello, gli stessi che caratterizzano le versioni più eleganti delle Tortoiseshell Nails.

Le Tortoiseshell sulle unghie a mandorla

Bellissime se corte e stondate, le Tortoiseshell Nails si abbinano anche a silhouette più elaborate. In particolare, sono le unghie a mandorla a essere perfette per mettere in risalto questo pattern, che conquista tutta la superficie dell'unghia.