Le unghie semplici dell’autunno 2024

A ccarezzate da un velo di trasparenza o abbracciate da un rosa pastello che ricorda zucchero filato e cielo all’alba. Le unghie di stagione sono (anche) così, tinte di delicatezza. Per un effetto lucidissimo e talvolta lattiginoso.

Le unghie semplici ci conquistano ogni volta che le vediamo, anche perché non corrispondono a un’unica definizione. Ognuno le interpreta a modo proprio, declinando il concetto di naturalezza secondo lo stile personale. Una passata di smalto trasparente è l’idea salvatempo che abbiamo ereditato dai nostri primissimi esperimenti in materia di look unghie. Oggi, con i trend che si susseguono rapidissimi, è possibile ottenere unghie dall’aspetto luminoso ricorrendo anche ad altri stratagemmi, come la French con lunetta sottile e scintillante o il Baby Boomer. Senza dimenticare la tendenza milky nails, che continua a furoreggiare.

Unghie semplici ed eleganti: spazio al bianco

Burgundy, cioccolato, verde… sfumature ricche e intense che in autunno si fanno largo sulle unghie diventando protagoniste. Ci sono tonalità che, però, davvero non conoscono stagione, come il bianco. Lo troviamo infatti su mani e piedi d’estate – perfetto per valorizzare l’abbronzatura – così come durante la stagione fredda, quando fa pensare alla consistenza granulosa e alla temperatura fredda della neve.

In questo caso, però, mettiamo da parte il candore del ghiaccio per concentrarci sul lato più dolce e “coccola” del bianco. È il color latte, infatti, a rivendicare un posto d’onore nella lista delle nuance del momento. Soprattutto perché, a differenza di gran parte delle sfumature menzionate in precedenza, che esprimono la propria forza soprattutto nelle varianti più scure, è molto luminoso.

Se ritieni che in autunno debba esserci il sole anche quando il cielo non è d’accordo ebbene, è questa senz’altro una tonalità da tenere a mente. Tra l’altro, funziona bene anche per un look unghie da sposa. Decisamente un plus.

Unghie semplici con French

Le unghie con French sono regine dei look autunnali (e invernali, primaverili…) ormai da molti anni. Forse perché sanno sempre come stupirci. Per i mesi finali del 2024 ci allontaniamo dalla lunetta di medio spessore per incontrarne una versione in piuttosto ridotta. Si tratta, in effetti, di una linea sottilissima da realizzare, ad esempio, in bianco ottico. La pienezza di questo tono è l’ideale per valorizzare il look glossy. Il risultato è un look dall’aspetto impeccabile in cui il minimalismo la fa da padrone.

La lunetta finissima può essere tracciata anche in un altro modo che consente di assicurarsi unghie luminose, anzi, scintillanti. L’effetto brillantinato popola le punte delle unghie rendendole estremamente luccicanti. In questo caso la scelta cromatica gioca un ruolo fondamentale, soprattutto se il risultato che vogliamo ottenere non è di contrasto bensì di discreta lucentezza. Le pagliuzze di luce in tinta platino rendono la French appena percettibile e, al tempo stesso, impossibile da non notare. Si tratta dell’ispirazione destinata ad accompagnarci anche durante le feste natalizie? Nel dubbio, iniziamo a prendere nota.

Unghie semplici autunnali: il rosa convince sempre

Classico tra i classici, il rosa non è soltanto il colore dei primi smalti indossati, bensì anche la scelta da compiere quando si desidera completare il proprio look con eleganza. Ancora una volta la luce è un tema ricorrente: sebbene l’effetto matt sia tra i trend d’autunno, il rosa invita a fare un’eccezione. Dalla nuance chewing gum, pastello e densa, a quella salmone, per un richiamo al color albicocca, tutte convincono, a patto che il finish sia glowy.

Unghie semplici: è (ancora) tempo di Baby Boomer

L’effetto sfumatura è delicato di per sé. Se ci aggiungiamo i tipici colori protagonisti di questo stile, ovvero il bianco e il rosa, il risultato è soft al 100%. Il Baby Boomer si presenta come gradito outsider di stagione, un trend da riscoprire adatto a vestire le dita di chi, alle linee nette della French, preferisce la grazia dell'effetto dissolvenza.

Anche in questo caso l’opzione brillantinata può incuriosire. Si tratta, in effetti, della versione che sa distinguersi dalla variante indossata in primavera, se già avete amato questa tendenza. Ancora una volta, ci portiamo avanti con le ispirazioni per il periodo delle feste.