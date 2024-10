Unghie d’autunno: il verde è la sorpresa di stagione

C elebrato su Instagram anche da un post del famoso manicurist Tom Bachik, il verde è l’inatteso protagonista dei look unghie del periodo. Discreto ed elegante, si ritaglia un posto tra i classici dell’autunno. Spazio che sembra destinato a occupare per molto tempo.

Di che colore fare le unghie in autunno? Ecco il verde oliva

A farci riflettere sulla validità dello stile green nails è Tom Bachik, che sul suo profilo Instagram posta le unghie di Selena Gomez vestite di un pienissimo verde oliva.

Tra i segni particolari della nuance, il fatto che si abbina con facilità a un gran numero di colori. Peculiarità, questa, che rende semplicissimo l’abbinamento con l’outfit del giorno. Dal bianco al blu denim, dal beige al tortora, il colore di questi ovali preziosi spicca senza risultare invadente e valorizza le tonalità alle quali si affianca.

Pertanto, si può dire che abbia le qualità di un intramontabile come il rosa e il bianco e, al tempo stesso, che incarni alla perfezione il desiderio di abbracciare un trend del momento. Sebbene l’ispirazione nail art complessa caratterizzata da piccoli disegni o fantasie predominanti possa sempre essere presa in considerazione, i trend d’autunno tendono a preferire le versioni a tinta unita. Si tratta di un’opzione che esalta sia le unghie lunghe sia quelle corte, oltre che di qualsiasi forma.

Unghie semplici per il 2024: la soluzione verde salvia

Per restare in tema di unghie 2024 nei toni del verde, c’è una sfumatura che l’autunno prende in prestito senza timore dalla primavera-estate. Si tratta del salvia che, grazie al pizzico di grigio presente al suo interno, è la dimostrazione che anche i colori chiari sono in armonia con il cielo plumbeo e i tappeti di foglie cadute. Basta ammortizzare la nuance scegliendola di intensità media per rendersene conto all’istante.

Unghie autunno 2024: il trend verde bottiglia

Come detto, le tendenze unghie autunno 2024 guardano con decisione ai colori a tinta unita. Tuttavia, se amate la french manicure ci sono versioni che combinano sapientemente la moda green nails e questo grande classico che, come noto, si rinnova di stagione in stagione. Basta abbinarlo a una tonalità profonda, ricca, vicina all’ottanio, ma con tutta la consistenza delle sfumature abete. Per un’anticipazione d’inverno saldamente ancorata all’autunno, il colore a cui guardare è il verde bottiglia.

Costituisce l’alternativa ideale al rosso alla massima intensità, in quanto sintonizzabile agilmente con la medesima palette colori. È una valida proposta anche per chi desidera allontanarsi dal blu, altro irrinunciabile del periodo dal quale può essere interessante distaccarsi di tanto in tanto per provare qualcosa di nuovo.

Per le unghie d'autunno c'è anche il verde scurissimo

Last but not least, menzioniamo tutte le nuance di colori vivaci nella loro veste più dark. Quelle, insomma, su cui spesso cade la scelta quando si desidera testare un’alternativa al nero. Se il viola, il rosso e il blu sono già stati una marea di volte nella tua wishlist a tema unghie, puoi considerare di inserire un’altra voce nella lista. Le sfumature di verde ultrascure sono da provare per avvicinarsi poi lentamente a quelle più light. Nonché, ovviamente, per catalogarle tra le proprie scelte di stile come scoperta 2024 da riproporre negli anni a venire.