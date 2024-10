Il rossetto rosso di questo autunno è pieno e profondo

I l lipstick di stagione sprigiona intensità, allure sofisticata e sfumature dark che lo rendono estremamente chic. Vestire le labbra di uno strato di raffinatezza è il gesto che pone l’accento sull’amore per le nuance corpose. Chi non vede l’ora di compierlo?

È ufficialmente iniziata la caccia ai trend make-up che renderemo protagonisti di buona parte dei nostri look autunnali. Al centro del palcoscenico troviamo il rossetto rosso che, disponibile in una vasta selezione di finish, da vivace e brillante torna profondamente intenso. Nello specifico, si lascia declinare in nuance medio-scure che si intonano alla perfezione a quelle di capispalla e tronchetti. Il vellutatissimo carminio è una scelta top tra le tante che si possono compiere in materia di lipstick. Soprattutto, non è l’unica opzione azzeccatissima per un rosso autunnale in grado di evocare classe ed eleganza. Ci sono anche, infatti, il bordeaux, il ciliegia e il sempre in voga rubino.

Come scegliere la tonalità di rosso? Testando i trend

Se finora hai sempre indossato rossetti che strizzano l’occhio al rosso, ma senza incontrarlo nella sua veste più satura, niente paura. Avvicinarsi a un rossetto tanto pieno può spaventare un po’ ma, di fatto, le tonalità in commercio sono così numerose che trovare quella che si abbina armoniosamente al proprio incarnato non è difficile come sembra. La domanda a chi sta bene il rossetto rosso non è allora un quesito da temere, perché chiunque può trovare la nuance più adatta a sé. Una buona occasione per iniziare a cercare può essere proprio l’autunno 2024 che, per la felicità di chi in fatto di trucco ama i cosiddetti “intramontabili”, festeggia la raffinatezza della più regale delle sfumature.

Rossetto rosso scuro: il must che non tramonta mai

Emanare un’aura piena di mistero grazie a un cremoso strato di colore sulle labbra. Il lato della palette a cui guardare per gettarsi a capofitto nell’autunno e nelle tinte dei suoi paesaggi è quello popolato dalle gradazioni scure, bordeaux in testa, senza dimenticare quelle che virano verso il viola. La tendenza 2024 fa lo slalom tra ispirazioni fruttate e intensità, con il ciliegia protagonista assoluto nella sua versione più energica. Già di grande ispirazione per un’estetica bouche mordue che valorizza le labbra tingendole appena, si avvicina alla stagione fredda come una sciarpa pronta ad avvolgere con stile da red carpet.

Il rossetto rosso freddo abbraccia le temperature

Nuance gelidissime e, tuttavia, vibranti come il fuoco. I toni del rosso in chiave fredda sono l’ideale per il periodo autunnale, senza contare che, grazie alla punta di blu incorporata nella loro sfumatura, sono perfetti per illuminare il sorriso. Le proposte in purezza ricordano il colore delle guance arrossate dal freddo e fanno presente che, tra non molto, sarà tempo di dare il benvenuto all’inverno. D’altra parte, le possibilità che mescolano l’intensità del rosso alla consistenza più delicata dei rosa vibranti come il fucsia sono ottime per trattenere nel make-up un po’ di primavera.

E se si sta meglio con i colori caldi, anziché con quelli a base blu? Nessun problema, perché il trend del rossetto rosso carico si declina alla perfezione anche in questa modalità. Per aderire alla tendenza di stagione è sufficiente selezionare un rosso vivo, strong, senza mezze misure. Tutte caratteristiche che è possibile trovare in moltissime soluzioni dal sottotono tiepido, ovviamente.

La soluzione veloce è il rossetto rosso opaco

Pratico, rapido e furbo, grazie alle formulazioni pensate per non seccare le labbra, il rossetto rosso matte è l’alleato da procurarsi per tutte quelle occasioni in cui si ha in programma di restare fuori da mattina a sera. È bene, a tal proposito, selezionarne una versione a lunga tenuta, per conservare l’effetto desiderato il più a lungo possibile. Basta una passata del prodotto del cuore per ottenere una coprenza ottimale, senza dimenticare che un make-up può dichiararsi finito non appena si è terminato di applicare la tonalità scelta. Il color rubino diventa così parte integrante dell’autunno, come una gemma incastonata su un gioiello già prezioso. La stagione dei cambiamenti e delle ripartenze è perfetta per provare una nuance effetto lusso così come una proposta vermiglio, interpretazione brillante del colore delle foglie cadute.