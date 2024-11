Scandi girl: l’ultimo trend make- up virale su TikTok

I l make - up (ri)scopre il fascino dell'estetica Scandinava

Dopo aver conquistato Pinterest con il suo inconfondibile stile minimalista e l’iconico home décor nordico, la Scandinavia si fa strada anche nel mondo del make-up, grazie a un trend che sta spopolando su TikTok: lo “Scandi Girl make-up”. Sarà l’arrivo della stagione fredda e la nostalgia per l’estate ormai lontana, oppure la crescente popolarità dell’estetica “Demure”, ma il make- up look scandinavo ha già superato sulla piattaforma cinese le 334,5 milioni di visualizzazioni diventando a tutti gli effetti un tormentone beauty. Il suo successo, è sicuramente da ricondurre nella capacità di esaltare la bellezza naturale senza ricorrere a tecniche complicate ed eccessivi prodotti cosmetici.

Parola d'ordine: "Effortless"

@emblawigum scandi girl makeup 💋 @urban decay slick day brow @Glow Recipe watermelon glow pink juice moisturizer @Drunk Elephant d-bronzi drops @e.l.f. Cosmetics halo glow liquid filter & lip plumping pen in just peachy @Hourglass Cosmetics vanish concealer @Anastasia Beverly Hills cream bronzer, mocha lipliner, brow pen @milkmakeup cream blush @Charlotte Tilbury light wand @hudabeautyshop easy bake powder @NARS Cosmetics laguna bronzer @Armani beauty blush 51 @L’Oréal Paris infaillable eyeliner pencil @YSL Beauty lash clash mascara #grwm #makeuptransformation ♬ Please Please Please – Sabrina Carpenter

Negli ultimi anni, le tendenze beauty si sono orientate verso il cosiddetto "effortless make-up", che punta a un look naturale e luminoso. In linea con questa filosofia, il trucco "Scandi girl", si basa su un make - up minimal, con pochi prodotti essenziali per ottenere un viso fresco e radioso.

Come ricreare il make - up look

Il segreto è tutto nella complexion, che deve risultare uniforme e luminosa grazie all'utilizzo di skin tint leggerissime, un prodotto ibrido a metà strada tra fondotinta e crema idratante. Il bronzer viene usato per scaldare l'incarnato, mentre le sopracciglia, modellate con un gel fissante, diventano protagoniste grazie all'effetto laminazione, che le rende più ordinate e naturali. Gli occhi, pur restando in secondo piano, possono essere valorizzati con una sottile linea di eyeliner o un leggero tocco di mascara marrone. Infine, le labbra si arricchiscono di fascino con un velo di gloss, che dona loro un effetto lucido e seducente.

Perché è così popolare?

Il successo del trend “Scandi Girl” si deve alla sua capacità di unire un look glamour all'estetica della "Clean girl". È un look che funziona bene in molteplici situazioni, dalle giornate di lavoro alle serate più eleganti, adattandosi perfettamente ad ogni occasione. La pelle luminosa, le sopracciglia definite e le labbra glossy danno vita ad un make-up versatile e accessibile a tutte, che non richiede grande abilità o un arsenale di prodotti. Ciò lo rende particolarmente popolare su TikTok, dove il pubblico della Gen Z apprezza look che possano essere replicati rapidamente e con facilità.

Questa semplicità è ciò che lo rende irresistibile: è l’ideale per chi desidera un aspetto curato e glamour, ma senza il peso di una routine complessa o il rischio di apparire troppo artefatta.