La rivoluzione del “Lifting Naturale”: l’innovativo metodo di Alessandra Ricchizzi

P ioniera di un nuovo paradigma di cura di sé, Alessandra Ricchizzi ha saputo coniugare sapientemente l'approccio olistico con le esigenze estetiche contemporanee, aprendo la strada a una rivoluzione del mondo beauty tutto al naturale.

La facialist delle star racconta il suo metodo rivoluzionario in un libro che promette di cambiare il nostro approccio alla bellezza

Determinazione, passione e una visione innovativa della bellezza naturale. Sono questi gli ingredienti che hanno reso Alessandra Ricchizzi una delle manual facialist più richieste del momento. Nel suo libro "Lifting Naturale" (Sperling & Kupfer), la professionista milanese svela i segreti del suo metodo rivoluzionario, che ha conquistato il jet set italiano e internazionale. L'abbiamo intervistata per farci raccontare il suo straordinario percorso.

Il suo amore per il massaggio facciale nasce in modo quasi predestinato. "Tutto è iniziato quando ho conosciuto il mondo olistico, parliamo di meridiani, di canali, di energie. Da lì mi si è aperto un mondo orientale: ho studiato sette anni di Ayurveda con un maestro, ho imparato i massaggi, a capire i dosha e l'emorfologia. Ogni corso mi apriva le porte di un altro, era un mondo sempre più affascinante. Per approfondire le memorie muscolari ho studiato anche la medicina cinese, comprendendo i punti meridiani in modo diverso. Ho creato così un connubio perfetto tra le diverse discipline."

Come si differenzia il suo approccio al lifting naturale dai metodi tradizionali?

"Ho creato un protocollo di detossinazione tessutale che va oltre il semplice riposizionamento della muscolatura. Studiando la memoria dei muscoli e le diverse morfologie dei volti, sono riuscita a sviluppare un metodo che garantisce risultati immediati e duraturi. Riusciamo a riposizionare lo zigomatico fino a 0,8 centimetri - pensate che un lifting chirurgico arriva a 6 centimetri. La differenza sta proprio qui: risultati visibili subito e che durano nel tempo, con un approccio completamente naturale."

Ci svela qualche segreto delle sue tecniche?

"Utilizzo movimenti specifici che vanno a ossigenare il tessuto, sempre dal basso verso l'alto e sempre frizionando. L'obiettivo è risvegliare quella muscolatura che è ferma - ci sono tanti muscoli del viso che normalmente non tocchiamo. Per ottenere un effetto lifting e drenante, la chiave è riscaldare la muscolatura, frizionarla e ossigenarla costantemente."

Come riesce a conciliare l'approccio olistico con le esigenze del mondo dello spettacolo?

"Sono io il ago della bilancia! Essendo milanese, quindi molto pragmatica, in due ore riesco a garantire un risultato immediato, super naturale e brillante - spesso migliore di quelli ottenuti con metodi invasivi. Non è un caso che tante celebrity vengano da me il giorno prima di eventi importanti, che sia Sanremo, una fiction o un servizio fotografico. In due ore lifto, idreno, illumino e tonifico."

Quale futuro vede per la bellezza naturale?

"Finalmente è arrivata l'evoluzione del naturale! In California sono avanti dieci anni, ma io voglio portare il futuro in Italia. La gente sta capendo che non serve stravolgere i propri connotati: la bellezza non è la perfezione, ma rendere splendente ciò che già abbiamo. Con una pelle bellissima non serve truccarsi, è già il nostro biglietto da visita. Il metodo naturale è il futuro, l'unica via per non invecchiare davvero."

Alessandra Ricchizzi non si limita a condividere preziosi consigli per la skincare quotidiana, ma trasmette una filosofia di vita basata sulla determinazione e sulla fiducia in se stessi. Un approccio olistico che promette di rivoluzionare il mondo della bellezza, un trattamento alla volta.