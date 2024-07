Massaggio facciale: benefici e tecniche da provare

I l massaggio facciale è una pratica antica che offre numerosi benefici per la pelle e il benessere generale

Ci deve essere qualcosa, in questi anni, che ci porta a una specie di estetica revisionista, a una passione (e riscoperta) per tutto ciò che è vintage e retrò. È successo nel make-up, con il ritorno del piumino da cipria per settare la base, e sta capitando anche nei trattamenti beauty, dove il massaggio facciale, pratica antichissima, negli ultimi tempi ha guadagnato sempre più popolarità, grazie soprattutto ai suoi numerosi benefici per la pelle e per il benessere generale. D’altronde, abbiamo sempre più voglia di staccare dalla routine e dallo smartphone per poterci ritagliare del tempo per noi, e se questo viene coniugato con un momento di “self love”, meglio ancora.

I Benefici del massaggio facciale

Migliora la circolazione

Il principale beneficio del massaggio facciale è il miglioramento della circolazione sanguigna. Questo avviene grazie ai movimenti mirati che stimolano i vasi sanguigni sotto la pelle, aumentando il flusso di ossigeno. Infatti, una buona circolazione aiuta a mantenere la pelle luminosa e sana, riducendo la comparsa di rughe e segni del tempo.

Riduce il gonfiore

Il massaggio facciale è uno dei migliori alleati per drenare i liquidi in eccesso, specialmente al mattino, quando il viso appare gonfio. Massaggiando delicatamente l’area perioculare, si può ottenere uno sguardo più riposato, tenendo a bada le odiosissime borse sotto gli occhi.

Favorisce il rilassamento

Il massaggio facciale offre numerosi benefici non solo per la pelle, ma anche per la mente. Negli ultimi tempi, si parla sempre più spesso di "skincare olistica" e di mindfulness, pratiche che integrano il benessere fisico con quello mentale. Il massaggio facciale è fondamentale in questo contesto, poiché aiuta a ridurre lo stress e la tensione accumulata nei muscoli del viso, aiutando anche a ridurre la comparsa di mal di testa ricorrenti, legati allo stress quotidiano.

Stimola la produzione di collagene

La stimolazione dei tessuti durante il massaggio facciale può aumentare la produzione di collagene, una proteina fondamentale per la tonicità e l’elasticità della pelle. Contribuendo a mantenere la pelle giovane e compatta.

Le migliori tecniche di massaggio facciale

Scopri tutti i massaggi da provare almeno una volta nella vita!

Massaggio Linfatico

Questo tipo di massaggio è fondamentale per ripristinare il corretto funzionamento del sistema linfatico, favorendo l’eliminazione dei liquidi e delle tossine dal viso. Questo tipo di massaggio aiuta a stimolare il sistema linfatico, responsabile della rimozione delle tossine dal corpo. Si esegue senza oli o creme, ma esclusivamente attraverso le pressione esercitata attraverso le mani in direzione delle vie linfatiche. Il risultato? Un incarnato più luminoso ed una pelle più compatta.

Massaggio con rulli di giada o quarzo rosa

I rulli di giada o quarzo rosa sono strumenti diventati ormai viralissimi sui social.

Questi beauty tools vengono utilizzati per massaggiare il viso con movimenti verso l’alto, aiutando a stimolare la circolazione e ridurre il gonfiore. Prima di procedere con il massaggio è consigliato applicare qualche goccia del tuo olio viso preferito per rendere più facile il massaggio e favorire l’assorbimento dei principi attivi. Un consiglio extra? Conservarli in frigo regala una piacevole sensazione di freschezza.

Gua Sha

Il Gua Sha è un'antica tecnica cinese che utilizza un piccolo strumento di pietra per massaggiare il viso. Questo strumento viene passato sulla pelle con movimenti decisi ma delicati, aiutando a scolpire i contorni del viso, migliorando la circolazione.

Device di ultima generazione per il massaggio facciale

Per le più smart e tecnologiche ci sono i dispositivi beauty Hi-Tech, che stimolano i muscoli del viso e aumentano la produzione di collagene attraverso impulsi, vibrazioni o tramite la microcorrente.

Nu Skin - ageLOC Boost

Il device studiato per tonificare la pelle del viso e renderla più luminosa in soli 2 minuti al giorno. Sfrutta la tecnologia a microcorrente pulsata variabile per migliorare l'aspetto di rughe sottili e l'ovale del volto.

Mimix

Si tratta del primo peso libero facciale brevettato, progettato per mantenere la pelle di viso, collo e décolleté elastica, tonica e giovane. Solo 3 minuti al giorno di esercizio, guidati dall'App Mimix Life inclusa nel prezzo, possono ridurre le rughe, migliorare la microcircolazione e attenuare gli effetti dello stress. I risultati sono visibili già dopo 2 settimane di utilizzo.

Clarins - L'Outil

La parte bianca, densa ed elastica, riproduce "l'azione" dei polpastrelli e scioglie le tensioni e facilitando la circolazione dell’energia. La parte fredda “cushion” dona un effetto tensore e rilassante, mentre il lato “a mezzaluna” lungo il bordo regala i benefici di un massaggio efficace e benefico. Un applicatore eccezionale, creato dall’Istituto Clarins, che racchiude interamente l’arte del tocco Clarins e amplifica la sensorialità e le prestazioni del trattamento.

Crystallove - Cryo Ice Roller

Ideale per l'uso al mattino, questo tool unisce i benefici del rullo di giada con quelli della crioterapia. Rassoda e rende compatta la pelle, aumenta la produzione di collagene. La terapia con il freddo riduce la tensione muscolare, i vasi sanguigni si dilatano, il sangue ossigenato circola più velocemente liberando i tessuti dalle tossine e dando loro nuova energia.

Rowenta - MY BEAUTY ROUTINE LV6020

In soli 2 minuti di utilizzo assicura una migliore penetrazione della crema ed un rapido assorbimento, amplificandone l'efficacia, per una pelle più fresca e luminosa ogni giorno.