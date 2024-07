Forse hai sempre applicato il correttore nel modo sbagliato

M a come è possibile che dopo le ore passate a truccarsi si vedono ancora occhiaie e imperfezioni? Forse abbiamo trovato il concealer hack che ti cambierà la vita.

Ti è mai capitato di aver dedicato ore a creare un trucco che sembrava perfetto e poi al primo selfie scopri che il correttore non ha fatto il suo lavoro?

La prima cosa che ci viene da fare è abbandonarlo. La colpa può essere solo della pessima formula, perché con le ore passate a guardare ogni genere di tutorial è impossibile che abbiamo sbagliato qualcosa nel mettere il concealer.

Eppure c’è un nuovo hack su TikTok che forse potrebbe essere la spiegazione di tutto.

Se sbagli a mettere il correttore è colpa delle luci

Ebbene sì. Dopo che hai organizzato la postazione trucco perfezionandola fin nei minimi dettagli, magari anche con luci professionali indirizzate in modo frontale, le occhiaie sono ancora lì.

A quanto pare, secondo TikTok, per mettere il concealer dovresti spegnere le luci e usare la torcia, o comunque una fonte di luce, posizionandola dal basso verso l’alto. In questo modo è possibile capire meglio quali sono le zone, non solo le occhiaie quindi, dove c’è bisogno di posizionare il prodotto in modo strategico.

In seguito potrai accendere di nuovo le luci e sfumare il correttore con l’apposito pennello e magicamente vedrai sparire dal viso occhiaie e imperfezioni per un risultato a prova di selfie.

Come nascondere le occhiaie scure

Se le tue occhiaie sono particolarmente ostinate da mimetizzare può essere che stai davvero utilizzando il concealer sbagliato. E non parliamo di formula, ma proprio di colore.

Per le occhiaie viola o blu è necessario usare i color corrector, fondamentali per neutralizzare le discromie molto marcate. E secondo la teoria del colore, le occhiaie blu-violacee vengono neutralizzate con un correttore pesca o arancione che nella color wheel si trovano sul lato diametralmente opposto.

Come fare il tuo correttore su misura

Prima di investire nell’ennesimo prodotto di make-up vuoi essere certa che il color corrector pesca sia quello che ti serve? Allora puoi provare a farlo a casa con altri trucchi che quasi sicuramente già possiedi. Uno è il correttore che usi tutti i giorni e l’altro è un blush liquido arancione. Metti un po’ di prodotto su una tavolozza (o su un piattino, o sulla mano) e mischiali. Inizia pian piano prelevando un po’ di uno e un po’ dell’altro e fai delle prove per essere sicura di aver bilanciato bene i pigmenti secondo le necessità della tua carnagione. Infine applica il mix con un pennellino e sfumalo per bene.