L a causa?L'estrema sottigliezza della cute che fa trasparire i vasi sanguigni sottostanti. Ecco come si formano, come curare e come nascondere le occhiaie viola

Ti svegli la mattina, ti guardi allo specchio e le vedi subito: hanno un alone scuro, violaceo, qualche volta tendente al marrone e accompagnate da un leggero gonfiore. Sono le occhiaie viola, un problema causato dalla sottigliezza della pelle ma non solo. Le occhiaie viola e scure sono, infatti, causate da:

una degradazione delle fibre di collagene;

una riduzione del tono muscolare;

altri problemi come: scarso riposo, alimentazione scorretta, fumo, bevande alcoliche, esposizione ai raggi solari e stress.

Tutti questi fattori, insieme, possono contribuire all'assottigliamento dei tessuti nella zona del contorno occhi, rallentando il flusso sanguigno che ristagna e causa il famigerato colore violaceo.

Occhiaie viola tra cause e soluzioni

Ma ora che conosci le cause, sai anche come ridurle? Facile a dirsi, ma la prima cosa che ti consigliamo di fare è riposare. Sì, hai capito bene: la stanchezza e la mancanza di sonno possono essere fattori scatenanti. Prova intanto a vedere se, curando questo aspetto, noti dei miglioramenti. Le occhiaie sono lì nonostante il riposo rigenerante e l'alimentazione corretta (per fare un check salta all'ultimo paragrafo)? Allora potrebbero essere altre le ragioni che causano le occhiaie viola, come le allergie o il naturale processo di invecchiamento (sul quale puoi intervenire rivedendo la beauty routine). Ti consigliamo di fare anche un check dal dottore. Tra le cause delle occhiaie scure, infatti, ci sono anche anemia da carenza di ferro, disfunzione della tiroide, disidratazione e dermatite. Infine,c'è un altro aspetto sul quale però non si può fare molto: le occhiaie sono ereditarie. Questione di fortuna – o no.

Come prendersi cura delle occhiaie viola

Partiamo intanto dal primo step, quello che potrebbe essere più incisivo. Lo abbiamo già detto: dormire a sufficienza può aiutare. Poi occhio (è il caso di dirlo!) alla skincare quotidiana. Il consiglio che ti diamo è di applicare un contorno occhi specifico, sia la mattina sia la sera, con ingredienti amici della pelle come la caffeina e il tè verde che sono vasocostrittori oppure l'immancabile acido ialuronico che migliora l'idratazione. Attenzione a scegliere il prodotto giusto: deve avere anche un fattore di protezione SPF alto. Il sole - soprattutto se preso in modo “selvaggio” - può scatenare una produzione eccessiva di melanina facendo così risultare la zona del contorno occhi più scura (e, se di base, si hanno le occhiaie viola, il risultato non sarà molto piacevole). Per chi desidera, poi, provare le soluzioni più “strong”, ci sono terapie specifiche proposte dalla medicina estetica come il laser o il peeling chimico, da fare solo quando la situazione lo richiede. L'efficacia contro l'iperpigmentazione è, però, assicurata.

Come coprire le occhiaie viola

Secondo step: ricorrere al make-up. Lo “strumento magico” si chiama correttore e va scelto seguendo la famosa teoria dei colori secondo la quale il colore giusto per neutralizzare il viola è il giallo. Attenzione, però: il correttore va applicato solo sull'occhiaia. Color correcting docet. Non è difficile: scegli il prodotto che ti piace di più (qui trovi una selezione dei migliori) e poi stendilo sulla occhiaia. In seguito, passa un correttore o direttamente il fondotinta (entrambi del colore della propria pelle, of course) e fissa il tutto con un velo di cipria trasparente.

Il consiglio beauty in più: non esagerare con la quantità di correttore, ne basta davvero un minimo. Si fa sempre poi in tempo ad aggiungere (invece togliere...).