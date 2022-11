I correttori non sono tutti uguali: l'aranciato, si sa, serve per le occhiaie "importanti". E per quelle meno accentuate? Qual è il prodotto giusto in caso di rughe e contorno occhi segnato? Guarda la nostra selezione

Con il correttore per occhiaie adatto, apparirai più fresca e rilassata per tutta la giornata. O quasi. Anche se dentro di te senti una stanchezza dura a morire o la fatica di non aver dormito bene. Ma come si sceglie il concealar giusto? Per prima cosa, individua il tipo di occhiaie che hai, cioè se molto scure o appena accennate. E poi concentrati sul loro colore: tendono al viola o virano di più al blu-verdastro? Non basta: per non sbagliare prodotto, devi osservare com'è la pelle del tuo contorno occhi, cioè se è segnata da rughe o linee di espressione oppure se è liscia e distesa. Per ogni esigenza, il mercato del make-up ha una risposta mirata! Intanto, ti aiutiamo a scegliere il migliore correttore per le occhiaie.

Come scegliere il correttore occhi

Scegliere il correttore non vuol dire solamente trovare il colore o la sfumatura adatta, ma anche trovare la giusta consistenza per ogni tipo di pelle. Ad esempio, le carnagioni più secche o più mature, potranno optare per un prodotto fluido che, una volta fissato con una cipria, non si muoverà in alcun modo e non andrà nelle pieghe dello sguardo.

Ulteriore attenzione, poi, deve essere fatta anche alla capacità di uso e utilizzo di ogni persona. Ad esempio, i correttore in pot e cremosi, necessitano di particolare attenzione e lavorazione prima dell'applicazione, quindi meglio evitarli se non si ha confidenza col prodotto. Quelli liquidi, invece, sono utili anche da tenere in borsa per le correzioni dell'ultimo minuto.

Chi può invece scegliere i correttori in stick? In quel caso, ad esempio, le pelli più giovani potranno utilizzarlo senza alcun problema, a patto di sfumarlo con estrema attenzione.

Come coprire le occhiaie

Capire come coprire al meglio le occhiaie è fondamentale per scegliere il giusto prodotto e applicarlo nel modo migliore per evitare il famoso effetto "mascherone". Ad esempio, è bene sapere, che il correttore beige deve essere applicato dopo il fondotinta: il colore del fondo, infatti, andrà già ad attenuare il tono delle occhiaie e, per questo motivo, si andrà a utilizzare meno concealer.

Se si parla di color correcting, quindi della tecnica che utilizza i colori complementari per attenuare le sfumature delle occhiaie: il giallo per quelle viola/blu mentre il pesca e albicocca per quelle blu chiaro.

Il consiglio dei make-up artist, poi, è quello di applicare i correttore illuminanti solo nelle zone d'ombra come l'angolo interno; si andrà poi a sfumare il colore picchiettando con il dito o con un pennello da blending.

Correttore aranciato: a cosa serve e come funziona

Il correttore aranciato, chiamato anche color albicocca, è fondamentale per chi non solo vuole illuminare e schiarire l'area del contorno periuoculare, ma per correggere e neutralizzare il colore dell'area. L'arancione, secondo la ruota dei colori su cui si basa questa tecnica di make-up, serve per coprire e bilanciare le occhiaie blu, essendo i due toni complementari.

Questo correttore, da utilizzare prima del fondotinta in modo da sfumarlo in maniera uniforme con l'incarnato, va usato con cautela e dopo qualche prova tecnica in modo da non eccedere con il prodotto. Successivamente, poi, sarà necessario aggiungere un concealer più luminoso per andare a dare luce all'area.

I migliori correttori per occhiaie da provare

Se non hai occhiaie particolarmente evidenti, puoi considerarti fortunata! È infatti facilissimo mascherare le discromie sotto gli occhi che somigliano più a zone d'ombra che a veri aloni cerchiati di scuro. Se poi hai anche un contorno occhi abbastanza idratato, poco incline a seccarsi o a screpolarsi, allora hai fatto bingo! In questo caso, ti basta quello che chiamiamo un correttore universale, da scegliere in texture fluida o più compatta, come quelli in stick o cialda.

Acquistalo della stessa tonalità del tuo fondotinta, quindi uguale al tuo incarnato, o appena più chiaro. L'obiettivo del correttore per occhiaie "medie" o comunque non troppo problematiche è semplicemente di illuminare lo sguardo. Non hai bisogno di grandi correzioni, come quelle che si ottengono con i correttori aranciati (che vedremo in seguito). Queste nuance calde potrebbero, infatti, mettere in evidenza le occhiaie, soprattutto se hai una carnagione chiara. Meglio orientarsi su colori simili al proprio colorito, stando molto attente magari a centrare il proprio sottotono.

Per il massimo della luminosità, applica il correttore formando un triangolo rovesciato sotto gli occhi. E poi sfuma bene con le dita o con il pennello specifico per correttore (ne esistono di 2 tipi: tondo o piatto).

Altri parametri da tenere conto nella scelta del copri-occhiaie migliore? Oltre alla coprenza - che diamo per scontato - punta all'alta tenuta, alla lunga durata e alla resistenza all'acqua e al sudore, soprattutto in tempi di mascherine, che creano la famosa condensa sul viso.

Guarda la nostra selezione dei correttori per occhiaie.

1/3 Best Skin Ever di SEPHORA

Arricchito di estratti d’alghe anti inquinamento e acido ialuronico naturale, ha una formula vegana priva di fragranza e non-comedogenica. Disponibile in 25 tonalità

Prezzo: € 14.99

2/3 Neverending di KORFF

Correttore idratante dalla texture cremosa e confortevole, con finish demi-matte ad effetto naturale, che copre le imperfezioni e minimizza i segni di stanchezza. Coprenza medio-alta. Disponibile in tre nuances. In farmacia.

Prezzo: € 18 3/3 Always Fabulous di BOURJOIS

La sua formula ultra-leggera, a base di acido ialuronico e con SPF 15, è arricchita dalla tecnologia Stay-In-Place, anti-sbavature.

Prezzo: € 12,90 PREV NEXT

Come coprire le occhiaie scure

Le occhiaie scure sono le più invalidanti e fastidiose e, per questo motivo, è bene conoscere al meglio come attenuarle, eliminarle o coprirle. La prima cosa da fare, è sicuramente un'ottima idratazione perché qui, dove la pelle è estremamente sottile, è bene avere una pelle uniforme e dissetata evitando così il formarsi di antiestetiche pieghette o segni dopo aver applicato i vari step di make-up.

Nel caso di occhiaie particolarmente scure, sia per cause genetiche che non, è bene utilizzare la tecnica del color correcting basata sulla ruota dei colori. Qui il giallo correggerà le occhiaie viola, mentre l'aranciato per quelle blu; da non dimenticare che questi colori vanno utilizzati prima del fondotinta per rendere poi l'incarnato uniforme ed eliminare lo stacco di colore nell'area intorno agli occhi.

Miglior correttore per occhiaie scure

Se le tue occhiaie sono molto scure, hai bisogno di un correttore molto coprente, ricco cioè di pigmenti che siano il più possibili "stabili". Non devono cioè migrare o disperdersi con il passare delle ore. Di solito il correttore per occhiaie scure si sceglie nei toni dell'arancio, che variano dal pesca al salmone, passando per il color corallo e albicocca. Sono tutti toni che neutralizzano occhiaie violacee e bluastre. Più le occhiaie sono scure, più il correttore deve essere di una nuance calda. Occhiaie lilla o grigiastre si neutralizzano, invece, con correttori sul giallo.

Per ottenere un buon risultato, i correttori colorati (quelli arancio o giallo), non vanno mai applicati da soli, ma sempre in abbinamento a un altro correttore, più chiaro e dello stesso colore del fondotinta. I passaggi corretti sono: prima il correttore più pigmentato e poi quello più illuminante. In questo modo, le due nuance si mescoleranno per camuffare in modo naturale le occhiaie più importanti e difficili.

Per quanto riguarda la texture del correttore, è sempre meglio orientarsi su formule cremose che consentano una grande versatilità di utilizzo. È più facile infatti modulare la coprenza. Anche l'applicatore gioca il suo ruolo: quelli in spugnetta garantiscono un’applicazione rapida e una stesura omogenea sia su zone specifiche del viso che su aree più estese. Inoltre, i più nuovi sono studiati per raccogliere la giusta quantità di prodotto in un solo passaggio.

Guarda la selezione a tema correttore per occhiaie scure.

1/4 Correttore ad Alta Coprenza Illuminante di YVES ROCHER

Corregge occhiaie e imperfezioni e, grazie all’acqua di Fiordaliso, è in grado di levigare qualunque contorno occhi, anche il più sensibile, con un finish luminoso.

Disponibile in 15 tonalità.

Prezzo: € 14,95 2/4 Color Solution Color Corrector di DEBBY

In pratico formato chubby, ha una texture cremosa e cipriata e dona effetto setoso alla pelle. Il colore giallo neutralizza le occhiaie lilla.

Prezzo: € 5,20 3/4 Correttore Cover Stick d MAX FACTOR

Si fonde perfettamente con la pelle, grazie alla texture altamente sfumabile. La nuance sul beige è indicata per occhiaie medio-scure.

Prezzo: € 12,90 4/4 Wonder Cover Concealer di PUPA

Un correttore liquido dalla coprenza totale per nascondere istantaneamente le occhiaie.

I segni d’espressione e le piccole rughette vengono riempite senza essere messi in evidenza.

Prezzo: € 18,00 PREV NEXT

Miglior correttore per pelli mature

Di solito l'area intorno agli occhi delle pelli mature è caratterizzata da segni di espressione e rughe più o meno profonde. In genere, tutto il contorno occhi tende a seccarsi facilmente e a risentire delle condizioni climatiche: basta una giornata ventosa perché l'area perioculare tiri, dando la sensazione di asciugare qualsiasi prodotto di skincare o di make-up.

In questo caso, il correttore più indicato deve non solo nascondere le occhiare, ma anche idratare senza segnare ulteriormente il contorno occhi. I nuovi concealer sono arricchiti di acido ialuronico, glicerina, Vitamina E, tutti principi attivi idratanti. Le texture, inoltre, sono leggere per fondersi con la pelle, ed evitare così quell'antiestetico effetto "striato a righe". Per far sì che diventi un tutt'uno con il contorno occhi, il correttore per pelli mature contiene pigmenti micronizzati dall'effetto soft focus, cioè che distribuisce luce su tutto il viso.

Guarda la selezione dedicata ai correttori per pelli mature.

1/3 Phyto-Cernes Eclat di SISLEY

Grazie ai suoi pigmenti purissimi, maschera le occhiaie. Gli estratti di Vite Rossa, Arnica e Ginkgo biloba, invece, attenuano le borse e i segni di stanchezza e levigano visibilmente le rughe e i piccoli segni del contorno occhi.



Prezzo: € 83 2/3

Double Wear Instant Fix 24HR Concealer + Hydra Prep di ESTÉE LAUDER

Un siero e correttore multitasking con doppia estremità e doppia funzione: da un lato idrata la pelle, e dall’altro ne maschera le zone d'ombra. Formulato con una tecnologia brevettata che si adatta al sottotono unico della pelle, conferendo un finish uniforme e impeccabile. Disponibile in 22 tonalità.



Prezzo: € 34,00

3/3 The Concealer di MÁDARA

Un correttore certificato che nasconde occhiaie, imperfezioni e rossori, rimanendo invisibile sulla pelle. Dona un finish luminoso e confortevole grazie dall'acido ialuronico, al burro di karitè e alle vitamine C ed E.

Prezzo: € 23 PREV NEXT

Miglior correttore per le rughe attorno agli occhi

In caso di rughe, è indispensabile scegliere un correttore che non le evidenzi ma che, invece, le distenda. L'ideale è optare per un concealer dall'azione riempitiva, come se fosse un filler cosmetico. I più nuovi levigano la pelle in superficie, formando un impalpabile film, che aderisce come una seconda pelle e si adatta perfettamente alla mimica degli occhi.

Lo sguardo appare così immediatamente liscio e meno rugoso. Tale effetto viene potenziato otticamente da invisibili microparticelle soft-focus che, riflettendo armoniosamente la luce, minimizzano ulteriormente le linee d'espressione.

La texture del correttore per le rughe intorno agli occhi deve essere morbida ed elastica, in modo da aderire bene alla pelle senza seccarsi. Sono sconsigliati i correttori in cialda tipo pasta oppure in stick.

Guarda la selezione per i correttori per le rughe.



1/4 3in1 Eye Care Cushion Q10 Power di NIVEA

Idrata e leviga la pelle come un primer. Riduce visibilmente le linee d’espressione e le rughe grazie alla formula con Coenzima Q10. Infine copre immediatamente le occhiaie grazie ai pigmenti colorati, illuminando lo sguardo.

Prezzo: € 14,99 2/4

Correttore Filler levigante - uniformante di COLLISTAR

Si ispira ai filler riempitivi della chirurgia estetica per appianare le rughe del contorno occhi. Grazie alla sua esclusiva formulazione, il preparato si fissa infatti all’interno delle rughe, riempiendole e levigandole in superficie con un impalpabile film.

Disponibile in due tonalità che si adattano a ogni incarnato.

Prezzo: € 23,50

3/4 Accord Parfait di L'ORÉAL PARIS

Correttore con crema occhi. Oltre a coprire le occhiaie, dona una profonda idratazione grazie allo 0,5% di Acido Ialuronico Puro.

La texture è leggera e ricca di glicerina di origine vegetale. Disponibile in 6 nuance.

Prezzo: € 13,99 4/4 Original Liquid Mineral Concealer di BARE MINERALS

È realizzato con il 90% di ingredienti naturali. Grazie alla sua texture cremosa si sfuma senza difficoltà, ha una lunga tenuta resiste per l’intera giornata senza sbavare o depositarsi nelle linee sottili. Disponibile in 17 tonalità.

Prezzo: € 26,50 PREV NEXT

Miglior correttore per occhiaie economico

Si può avere un buon correttore per occhiaie che costi sui 5 euro o meno? Assolutamente sì, basta sceglierlo tra le marche giuste. Oggi il mercato cosmetico si è talmente evoluto da riuscire a formulare prodotti di make-up di qualità anche a prezzi contenuti. Esistono correttori in cialda, liquidi o cremosi, con applicatore a spugnetta o a beccuccio. Guarda la selezione di The Wom Beauty sui correttore a prezzi mni.

1/3 Conceal & Contour di ASTRA MAKE UP

Una palette correttori e contouring in 5 morbide creme sfumabili e setose, che si fondono perfettamente con l’incarnato in modo facile e preciso.

Con il Giallo Banana caldo si illuminano le zone strategiche del viso, come l’area perioculare. Il Mandorla Pescato, invece, è ideale per correggere le occhiaie.

Prezzo: € 5,90 2/3 Skin Lovin' Correttore di ESSENCE

Ha una texture leggera e non comedogena, arricchita con aloe vera, che ha un effetto nutriente sulla pelle. A seconda delle esigenze, può essere stratificato al fine di ottenere una coprenza media o alta.

Prezzo: € 3,59 3/3 Concealer di THE ORDINARY

Con un applicatore a beccuccio sottile per un’applicazione facile e precisa, questo correttore altamente pigmentato garantisce una coprenza molto elevata delle occhiaie. È disponibile nelle 21 tonalità. Da Douglas.

Prezzo: € 5,80 PREV NEXT

Miglior correttore aranciato

Quando comprare un correttore aranciato? Quando l'occhiaia è talmente accentuata da non essere mascherata dal concealer tradizionale sui toni rosati o del beige (di solito si scelgono in base al proprio sottotono).



In genere, questo tipo di correttore si applica prima del fondotinta, a cui poi far seguire un correttore più chiaro (come quelli consigliati nelle gallery più in alto). In alternativa, il correttore arancione si può mescolare a un illuminante a penna. È un passaggio indispensabile per ottenere un risultato naturale e ben armonico con il resto del viso. Ovviamente, non devi immaginare una sola gradazione di arancio, ma tante quante sono le tonalità delle occhiaie da controbilanciare.

Per la precisione, l'arancio chiaro (come il salmone e il pesca) copre le occhiaie violacee; l'arancio più carico, invece (come il corallo intenso), maschera le occhiaie blu o verdastre.

Guarda i correttori aranciati scelti da noi.

1/3 Defence Cover di BIONIKE

Ha una texture fluida e facilmente sfumabile. Con applicatore versatile che consente una copertura precisa e localizzata sulla discromia. Il colore corail neutralizza le occhiaie di colore blu-viola o tendenti al marrone.

Prezzo: € 24 2/3 Compact Concealer di WAKEUP COSMETICS

Correttore compatto dalla texture cremosa, ideale per occhiaie profonde.

Colore: peache rose

Prezzo: € 7,70 3/3

Everlasting Concealer di CLARINS

Contiene l'estratto di quinoa bio, per idratare e contribuire a rafforzare la barriera cutanea. Una formula che sposa elevata coprenza, elevata sensorialità

e trattamento. Disponibile in 8 nuance.

Prezzo: € 28 PREV NEXT

I migliori correttori da comprare con un click

Testati e amati da noi, qui troverai i migliori correttori da comprare online con un solo click. Dale formule in crema a quelle in stick, non avrai che l'imbarazzo per la scelta.

Maybelline, Il Cancella Età - Un correttore con spugna incorporata che permette una veloce applicazione in qualsiasi momento. Al suo interno Bacche di Goji e Haloxyl per attenuare anche le piccole rughe.

L'Oréal Paris, Infaillible 24h More Than Concealer - Concealer waterproof a elevata coprenza dalla texture sottile e leggera che permette di correggere e valorizzare l'incarnato.

Collistar Correttore Effetto Lifting - Perfetto per chi cerca e vuole un correttore super leggero e luminoso. Tra le varie referenze di colore, anche i toni più aranciati per correggere le occhiaie colorate.

NYX Professional Makeup, Can't Stop Won't Stop - Ben 21 tonalità diverse pensate per ogni tipo di incarnato. Prefetto anche per chi è alle prime armi, grazie alla facilissima maneggiabilità.

Rimmel London, Match Perfection - il pennellino professionale incorporato permette di stendere la giusta quantità di prodotto e sfumare correttamente il tutto. Ottimo per illuminare le zone d'ombra.

KIKO Milano, Highlighting Effect - Touch and go: questo correttore dovrà essere sempre nel tuo beauty per salvarti anche nei momenti più critici. Questo correttore illuminante mimetizza le imperfezioni e per creare punti luce sul viso.

