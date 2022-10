Occhiaie: tutti i rimedi

S tanca del look da orsetto lavatore? Tranquilla, tra segreti di skincare e correttori, ti spieghiamo noi come far sparire quei brutti segni scuri da sotto gli occhi

Anche le pelli più impeccabili e curate possono soffrire di occhiaie. Sono uno degli inestetismi più fastidiosi e sgradevoli e, diciamolo, difficili da far mimetizzare e cancellare definitivamente. Può essere una missione difficile, ma non impossibile.

Se potevano essere apprezzate negli anni '90 quando la tendenza era l'heroin chic - visi emaciati, pallidi e occhiaie scure in evidenza - oggi abbiamo intrapreso la strada opposta. Diametralmente opposta, se vogliamo essere precisi. I visi sono sani, sagomati da un contouring - possibilmente non troppo strong - e la zona sotto gli occhi è luminosa. Anzi, luminosissima. E in questo contesto le occhiaie stonano a dir poco.

Se già erano insopportabili prima, ora che anche le App per il ritocco hanno il feature concealer per le occhiaie, perché se si notano tanto IRL, in foto è anche peggio. Ma per uno scatto bastano un ring light e sapere come inclinare il volto rispetto alla luce e il problema si risolve piuttosto velocemente.

Parliamo invece della vita reale, dove le occhiaie si presentano in colori e intensità diversi, ma soprattutto compaiono per cause diverse. Il trucco può essere un'ottima soluzione momentanea, ma è bene dedicare a quest'area una particolare attenzione. Una skincare adatta che targetizzi il problema, massaggi drenanti, terapia fredda e anche qualche rimedio della nonna possono aiutarti a schiarirle, semplificando di molto la fase trucco.

Perché hai le occhiaie?

L'origine delle occhiaie non è da imputare esclusivamente alla stanchezza per mancanza di sonno o per un sonno poco ristoratore. Anche stress, predisposizione genetica, disidratazione dei tessuti della zona del contorno occhi, eccessiva esposizione ai raggi solari, allergie, fumo, alcol e alimentazione non equilibrata.

La zona del contorno occhi è molto sottile e delicata e ogni alterazione cromatica risulta subito evidente. Le occhiaie sono dovute ad un accumulo di pigmenti sanguigni (occhiaie grigio bluastre), o di pigmenti ossidati (occhiaie brune). E, come già detto, moltissime possono essere le cause che provocano le occhiaie, cattiva alimentazione può portare alla mancanza di vitamine e minerali e alla conseguente difficoltà di drenaggio causando la rottura dei capillari e le occhiaie; così come la cattiva digestione o l’esposizione troppo prolungata alla luce, sia del sole che dei device.

Occhiaie: i rimedi

Se le occhiaie sono dovute a un ristagno possono essere anche accompagnate da gonfiore (le Vuitton ci piacciono al braccio, non sotto gli occhi). In questo caso è importante anche la posizione del cuscino. Meglio dormire con la testa leggermente sollevata e inclinata, così da favorire il microcircolo.

Anche il freddo è un ottimo rimedio per sgonfiare e drenare. Per tutto ciò che puoi fare in casa, riserva alla tua routine un piccolo scomparto. Che poi tu ci metta cucchiaini, mascherine, tool da massaggio o creme occhi, è una scelta personale. Non sottovalutare il potere dell'auto massaggio, sempre drenante, che puoi fare con le mani o con un device.

A questo si aggiunge la skincare: le creme occhi non servono solo a idratare e a eliminare e ritardare i segni del tempo, ma sono anche un ottimo alleato contro le occhiaie. Qui trovi quelle che contengono caffeina, con funzione drenante. Se poi sono anche leggermente pigmentate è anche meglio: l'effetto camouflage è garantito. La copertura non sarà al 100% e ti servirà anche un ottimo correttore, ma se già riesci a schiarirle un po' con la skincare, nella fase di make-up non avrai bisogno di un prodotto eccessivamente coprente o di stratificare.

Creme occhi, tool e device 1/20 Energy Shake Warm & Cold Beads Mask, KIKO Milano. 2/20 Device Iris per massaggio agli occhi, Foreo. 3/20 Sub-Zero Depuffing Eye Mask, 111Skin. 4/20 Meso Fill Instant Fill Eye Cream, RVB Lab. 5/20 Patch occhi DetoxifEYE, Pixi. 6/20 Served Chilled Rose Eye Gel Patch, Patchology (da Sephora). 7/20 Banana Bright+ Eye Cream, OleHenriksen (da Sephora). 8/20 450 Nutri'Vital Eye Cream, Maria Galland. 9/20 Ginseng Infusion Total Eye, Erborian (da Sephora) 10/20 Crema contorno occhi Immortelle Precieuse. L'Occitane. 11/20 Patch Contorno Occhi e Labbra Effetto Rimpolpante, Dermolab. 12/20 Flash Nap Instant Revival Eye Gel Cream con roller, Fenty Skin (da Sephora). 13/20 Auto Correct Brightening & Depuffing Eye Contour Cream, Sunday Riley (da Sephora). 14/20 Pro-Collagen Eye Revive Mask, Elemis. 15/20 Contorno Occhi Distensivo, Locherber Skincare. 16/20 Blue L-Eye Defender Cream, Anne Möller. 17/20 Advanced Eye-Cream, Miamo. 18/20 NCEF-Reverse Eyes, Filorga. 19/20 Waso Yuzu-C Eye Awakening Essence, Shiseido. 20/20 Defence Eye Crema Anti-Occhiaie, BioNike. PREV NEXT

Come mimetizzare le occhiaie con il correttore

La scelta del correttore dipende dal tipo di occhiaia che bisogna coprire. O meglio, dal colore e dall'intensità dell'occhiaia dipende la scelta del colore e della coprenza del correttore. Osservale alla luce naturale per capire come sono. Tendenzialmente una pelle scura o olivastra presenta occhiaie blu, mentre chi ha la pelle chiara o media ha occhiaie violacee. Per neutralizzare le occhiaie blu serve un correttore pesca, per quelle viola sarà giallo e un aranciato per quelle marroni.

I migliori correttori anti-occhiaie 1/12 Soft Matte Complete Concealer Pot, NARS. 2/12 Ultra HD Concealer Correttore Anti Occhiaie Catturaluce, Make Up For Ever (da Sephora). 3/12 Good Apple Concealer, KVD Beauty (da Sephora). 4/12 Impeccabile Correttore Stick, Collistar. 5/12 Energy Shake Hydra Lightening Cushion Concealer, KIKO Milano. 6/12 #FauxFilter Luminous Matte Concealer, Huda Beauty (da Sephora). 7/12 Skin Corrector Stick, Bobbi Brown. 8/12 24 Ore Perfct All Over Conceale, Deborah Milano. 9/12 Magic Touch Concealer, Anastasia Beverly Hills (da Sephora). 10/12 Beautiful Skin Radiant Concealer, Charlotte Tilbury (da Sephora). 11/12 Best Skin Ever Glow Multi Purpose Concealer, Sephora Collection. 12/12 Flawless Finish Skincaring Concealer, Elizabeth Arden. PREV NEXT