C ome si fa a combattere le occhiaie scure post abbronzatura? Ecco un semplice vademecum che spiega da cosa dipendono e cosa fare per farle andare via

Le occhiaie scure rappresentano un inestetismo molto comune. Solitamente si tratta di veri e propri aloni intorno agli occhi di colore violaceo, marroncino o tendente al blu.

Per capire come rimediare a questo fastidio, devi capire da cosa dipende e se ci sono delle abitudini da eliminare o modificare per avere un aspetto più sano e fresco.

Da cosa possono dipendere le occhiaie scure

I cerchi scuri possono dipendere da cause anche molto diverse tra loro e capire di cosa si tratti è già il primo step per eliminarle e recuperare una cera più florida e luminosa.

Vediamo quali sono le principali:

una cattiva circolazione;

uno stile di vita sregolato, con una mancanza di sonno che si ripercuote inevitabilmente anche sull'aspetto fisico;

fattori genetici;

l'esposizione ai raggi solari senza l'utilizzo di una protezione adeguata.

Concentriamoci su questo ultimo aspetto, perché è molto frequente dimenticarsi di proteggere con attenzione il contorno occhi, ed è un grave errore!

Contorno occhi e abbronzatura: un rapporto di odio e amore

Si dice che spesso l'abbronzatura sia un rimedio molto efficace per le occhiaie scure. Questo perché la tintarella aumenta la pigmentazione della zona. In altre parole, la differenza cromatica tra l'occhiaia bluastra e la pelle attorno, risulta molto meno evidente.

Tuttavia, questo non significa che ci si possa esporre al sole senza proteggere il contorno occhi, anzi. Se si vuole favorire un colore uniforme sul viso, si può usare uno stick per gli occhi con fattore di protezione 50.

Ricordati che il correttore da applicare, durante la stagione estiva, deve essere più scuro di quello solito. Per scegliere la giusta tonalità, controlla il colore del collo.

Come rimediare alle occhiaie scure generate dalla tintarella

Non utilizzare l'abbronzante

Assolutamente bandito, per eliminare o contrastare eventuali occhiaie scure, è l'autoabbronzante. Anziché rendere la tua pelle più dorata e meno grigia attorno all'occhio, come potresti pensare, rischi di accentuare ancora di più le sfumature blu, viola o marroni.

Applica prodotti per riattivare la microcircolazione nella zona del contorno occhi

Opta per prodotti specifici per il contorno occhi che contengono principi attivi volti ad aumentare la microcircolazione sanguigna locale.

Si tratta di cosmetici che contengono solitamente diidrossiacetone, una particolare sostanza che crea una colorazione di superficie mescolandosi con gli aminoacidi presenti nella pelle.

Il cetriolo sugli occhi non è solo un'immagine iconica

Nell'immaginario collettivo, quando pensiamo alla skincare, molto spesso vediamo tutti un viso pieno di crema e due occhi coperti dai cetrioli. Forse proprio il fatto che questa immagine sia così diffusa rende molte persone dubbiose riguardo l'effettiva efficacia del trattamento.

In realtà, si tratta di un "rimedio della nonna" molto efficace. Questi ortaggi, infatti, sono estremamente lenitivi e permettono di decongestionare le occhiaie. Inoltre, contengono sali minerali, vitamine (C e K soprattutto) e altre sostanze estremamente benefiche. L'elevata concentrazione di acqua presente nella verdura apporta il giusto grado di idratazione alla zona. Da non sottovalutare, poi, le virtù schiarenti, che assicurano un'attenuazione del colore violaceo sulle occhiaie.

Per ottenere un risultato soddisfacente, tieni le fette di cetrioli sugli occhi per un tempo che va dai 15 ai 20 minuti. Ancora meglio se le utilizzi dopo averle tenute in frigo e avendole quindi fatte rinfrescare a dovere.

Fai una maschera per il contorno occhi

Sbarazzati delle occhiaie scure post-abbronzatura facendo una bella maschera per il contorno occhi. Solitamente, sono trattamenti localizzati che apportano un benessere immediato al contorno occhi. La zona appare visibilmente più luminosa, lenita e idratata.

In commercio le proposte sono davvero tante e diverse, vediamo insieme in cosa consistono.

Maschere in gel per un effetto rinfrescante

Le maschere occhi con texture in gel sono sostanzialmente acquose. La loro principale funzione, infatti, è quella di ristabilire un corretto livello di idratazione della pelle. Oltre, naturalmente, a ridurre il colore scuro della zona causato dall'abbronzatura.

Gli ingredienti più comuni contenuti in questi prodotti sono il retinolo, la vitamina C, l’anguria. L'effetto è un meraviglioso senso di freschezza che le rende apprezzate soprattutto durante i mesi più caldi.

Maschere occhi in crema per prendersi cura delle pelli secche

Per un efficace booster di idratazione per la pelle secca, che tende a diventare ancora più arida durante l'esposizione solare, opta per una maschera contorno occhi in crema. Questo prodotto, che può essere molto piacevole da tenere su per tutta la notte, lasciandolo agire con calma, non solo nutre in profondità la zona oculare, ma riduce quel colore scuro che può apparire dopo la tintarella.

Esistono anche in commercio alcuni prodotti con duplice funzione: nascono come creme idratanti per il contorno occhi, ma possono essere tenute in posa per un po' di tempo come maschere. Due benefici in un unico barattolino!

Eye patch per un trattamento veloce e pratico

Utilissimi da utilizzare per un trattamento decongestionante e schiarente delle occhiaie, sono i patch per gli occhi. Li trovi in profumerie, ma anche al supermercato, in versione "cerotto" a forma di mezzaluna, da tirare fuori dalla busta e applicare molto facilmente. Solitamente vanno tenuti in posa un quarto d'ora/venti minuti e rilasciano delle sostanze nutritive.