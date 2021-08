I l contorno occhi, data la delicatezza della pelle in questo punto, è davvero molto sensibile e necessita di particolari attenzioni, soprattutto durante l'esposizione al sole. Scopri come proteggerla dai raggi UV con le giuste accortezze!

La zona del contorno occhi è molto delicata, soprattutto perché la pelle in questo punto è decisamente più sottile, complici anche le da numerose contrazioni muscolari e la bassa presenza di ghiandole sebacee (che rendono il film idrolipidico non omogeneo).

L’area perioculare risente molto facilmente dei segni del tempo. Le rughe, le zampe di gallina e gli altri inestetismi, infatti, sorgono molto precocemente sotto agli occhi. Sicuramente una causa di questo fenomeno è da ricondurre all’azione dei raggi UVA e UVB.

Quindi, proteggere la zona del contorno occhi, significa preservarla dalla dannosa produzione di radicali liberi, che causano la comparsa di rughe, borse, occhiaie, segni di disidratazione. Applicare creme specifiche per idratarla e nutrirla è già un primo passo, tuttavia esistono anche altre buone pratiche per mantenere un aspetto fresco, giovane e salutare anche con gli avanzare degli anni.

Scopriamo quali sono i segreti da mettere in pratica!

Scegli un’alimentazione che faccia bene al contorno occhi

Anche per la salute del contorno occhi l’alimentazione è importantissima e bastano alcuni piccoli accorgimenti per fare in modo che la pelle in quest’area sia visibilmente sana.

L’alimentazione più adatta al benessere del contorno occhi

Per ridurre gonfiori, occhiaie, borse sotto gli occhi e zampe di gallina, fai attenzione a questi elementi:

bevi almeno due litri d’acqua al giorno;

assumi sempre una buona quantità di ferro e vitamina B12;

non esagerare con il sale;

segui una dieta ricca di vitamina C, con molta frutta e verdura;

non eccedere con l’assunzione di alcol e caffè;

verifica se hai allergie, intolleranze o patologie che vanno trattate con accortezze particolari anche per quanto riguarda la dieta;

cerca di stare in movimento quanto più possibile.

I cibi consigliati in questo caso sono:

agrumi, fragole, kiwi, peperoni, pomodori, broccoli, che contengono vitamina C. Questa è importantissima per evitare eventuali rotture delle pareti dei vasi sanguigni.

Carne, latticini, uova che contengono vitamina B12 , fondamentale per il funzionamento dei glonuli rossi (per un’alimentazione vegana/vegetariana può essere integrata). Una loro carenza può portare ad un’anemia e di conseguenza a un contorno occhi molto scuro.

che contengono , fondamentale per il funzionamento dei glonuli rossi (per un’alimentazione vegana/vegetariana può essere integrata). Una loro carenza può portare ad un’anemia e di conseguenza a un contorno occhi molto scuro. Uva, verdure a foglia verde, cavoli, kiwi, mirtilli ; questi contengono abbondante vitamina K , che aiutano in un veloce reintegro dei capillari rotti.

; questi contengono abbondante , che aiutano in un veloce reintegro dei capillari rotti. oli vegetali con vitamina E , come quello extravergine d’oliva o quello di riso.

, come quello extravergine d’oliva o quello di riso. cereali integrali, che contengono zinco.

Proteggi il contorno occhi dal sole con stick specifici

Una normale crema solare potrebbe essere poco indicata per l’applicazione del contorno occhi. La sua composizione potrebbe causare la formazione di macchie nelle pieghe, in quanto potrebbe sciogliersi con il calore e finire dentro agli occhi, irritandoli.

Già più indicata è la protezione solare per il viso, soprattutto se la tua pelle molto sensibile e sottile e propensa alle scottature. Opta in ogni caso per una formulazione leggera e sottile, non troppo ricca, perché potrebbe appesantire la zona e assorbirsi difficilmente.

La soluzione migliore, comunque, è rappresentata dagli stick realizzati con ingredienti specifici per la zona. Si tratta di prodotti velocissimi da applicare, comodi da tenere in borsa e utilizzare all’occorrenza, e resistono all’acqua, al calore, al vento e al sudore senza problemi. Nonostante questo, ti conviene comunque ripassarli almeno un paio di volte se vuoi assicurarti una copertura buona ed efficace.

Per quanto riguarda l’SPF, deve essere almeno 50, perché la parte perioculare è davvero sensibile. Tieni conto che la protezione va applicata anche sulla palpebra mobile, altra zona delicatissima che va protetta dall’azione dei raggi solari.

Affinché questo prodotto non si rovini, ricordati di conservalo correttamente: tienilo sempre al fresco, lontano dalle fonti di calore.

Non sottovalutare l’importanza degli occhiali da sole

Gli occhiali da sole svolgono un ruolo fondamentale per quanto riguarda la protezione della zona perioculare. Quando vai ad acquistarne un paio nuovo, quindi, non ti focalizzare solamente sull’estetica, ma informati molto bene sulle caratteristiche tecniche del prodotto,

In particolare assicurati che siano presenti filtri contro i raggi UVA e UVB. Per quanto riguarda il colore, preferisci lenti scure, grigie o marroni. Meglio ancora sono quelle a specchio, ancora più schermanti e protettive. In questo modo, non solo salvaguardi la retina e il cristallino, ma anche la bellezza e la salute del tuo contorno occhi.

No ai prodotti con retinolo durante la tintarella

I prodotti contenenti retinolo sono ottimi se si vuole proteggere la zona occhi dall’invecchiamento, perché mantengono la pelle morbida, compatta e fresca. Tuttavia, lo svantaggio è che si tratta di una sostanza fotosensibilizzante, che va quindi evitata durante il periodo dell’esposizione al sole. Se continui a usarla, rischi macchie solari e arrossamenti davvero poco piacevoli ed estetici!

I cosmetici a base di retinolo sono quindi consigliati sempre per un utilizzo serale (anche durante l’inverno, in realtà), visto che non è un fatto sconosciuto i raggi UV agiscono anche nelle giornate più nuvolose e grigie!